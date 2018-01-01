//+------------------------------------------------------------------+

//| OnCalculate_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Calcolo dell'indicatore Momentum di esempio"



//---- Impostazioni dell'indicatore

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 Blue

//---- input

input int MomentumPeriod=14; // periodo di Calcolo

//---- buffer indicatore

double MomentumBuffer[];

//--- variabile globale per la memorizzazione del periodo di calcolo

int IntPeriod;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione dell'indicatore personalizzato |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- controlla il parametro di input

if(MomentumPeriod<0)

{

IntPeriod=14;

Print("Il parametro Period ha un valore errato. Il seguente valore deve essere utilizzato per i calcoli ",IntPeriod);

}

else

IntPeriod=MomentumPeriod;

//---- buffers

SetIndexBuffer(0,MomentumBuffer,INDICATOR_DATA);

//---- nome dell'indicatore da visualizzare in DataWindow e sottofinestra

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Momentum"+"("+string(IntPeriod)+")");

//--- imposta l'indice della barra da cui inizia il disegno

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,IntPeriod-1);

//--- imposta 0.0 come valore vuoto che non è disegnato

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

//--- precisione dell'indicatore da visualizzare

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calcolo indicatore Momentum |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total, // grandezza arrat price[ ]

const int prev_calculated, // numero di barre precedentemente gestite

const int begin, // da dove partono i dati significativi

const double &price[]) // array di valori per la gestione

{

//--- posizione iniziale per i calcoli

int StartCalcPosition=(IntPeriod-1)+begin;

// ---- se i dati di calcolo sono insufficienti

if(rates_total<StartCalcPosition)

return(0); // esce con un valore zero - l'indicatore non viene calcolato

//--- inizia il disegno corretto

if(begin>0)

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,StartCalcPosition+(IntPeriod-1));

//--- avvio calcoli, definisce la posizione di partenza

int pos=prev_calculated-1;

if(pos<StartCalcPosition)

pos=begin+IntPeriod;

//--- ciclo di calcolo principale

for(int i=pos;i<rates_total && !IsStopped();i++)

MomentumBuffer[i]=price[i]*100/price[i-IntPeriod];

//--- l'esecuzione OnCalcolate è completa. Restituisce il nuovo valore prev_calculated per la chiamata successiva

return(rates_total);

}