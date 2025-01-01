- ChartApplyTemplate
ChartTimePriceToXY
Converte le coordinate di un grafico da una rappresentazione tempo/prezzo nelle coordinate X ed Y.
bool ChartTimePriceToXY(
Parametri
chart_id
[in] ID del Grafico. 0 significa il grafico corrente.
sub_window
[in] Il numero della sottofinestra grafico. 0 significa la finestra principale del grafico.
time
[in] Il valore temporale sul grafico, per cui il valore in pixel, lungo l'asse X, verrà ricevuto. L'origine è l'angolo superiore sinistro della finestra principale del grafico.
price
[in] Il valore del prezzo sul grafico, per cui il valora in pixel lungo l'asse Y verrà ricevuto. L'origine è l'angolo superiore sinistro della finestra principale del grafico.
x
[out] La variabile, in cui la conversione del tempo ad X verrà ricevuta.
y
[out] La variabile, in cui la conversione del prezzo ad Y verrà ricevuta.
Valore restituito
Restituisce true se ha successo, altrimenti false. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().
Esempio:
#define BAR_NUMBER 0 // numero della barra dalla quale otteniamo il prezzo e il tempo
