- Stili Indicatore negli Esempi
- Connection between Indicator Properties and Functions
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
SetIndexBuffer
La funzione associa un buffer indicatore specificato con l'array dinamico unidimensionale di tipo double.
|
bool SetIndexBuffer(
Parametri
index
[in] Numero del buffer dell'indicatore. La numerazione inizia da 0. Il numero deve essere inferiore al valore dichiarato in #property indicator_buffers.
buffer[]
[in] Un array dichiarato nel programma indicatore personalizzato.
data_type
[in] tipo di dati memorizzati nell' array indicatore. Per impostazione predefinita è INDICATOR_DATA (valori dell'indicatore calcolato). Si può anche prendere il valore di INDICATOR_COLOR_INDEX; in questo caso tale buffer è usato per memorizzare indici di colore per il buffer indicatore precedente. È possibile specificare fino a 64 colori nella linea #property indicator_colorN. I valori INDICATOR_CALCULATIONS indicano che il buffer è utilizzato nei calcoli intermedi di indicatore dell'indicatore e non è inteso per il disegno.
Valore restituito
In caso di successo, restituisce true, altrimenti - false.
Nota
Dopo il legame, il buffer[] dell'array dinamico verrà indicizzato come nei comuni array, anche se l'indicizzazione delle timeseries è pre-installata per l'array legato. Se si desidera modificare l'ordine di accesso agli elementi dell'array indicatore, utilizzare la funzione ArraySetAsSeries() dopo aver legato l'array utilizzando la funzione SetIndexBuffer(). Tenere presente che non è possibile modificare la dimensione di array dinamici impostati come buffer indicatore dalla funzione SetIndexBuffer(). Per i buffer indicatore, tutte le operazioni di cambio grandezza vengono svolti dal sottosistema di esecuzione del terminale.
Esempio:
|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
Vedi anche
Proprietà Indicatori Personalizzati, Accesso alle timeseries ed indicatori