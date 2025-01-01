OnTesterDeinit

La funzione è chiamata in EA quando si verifica l'evento TesterDeinit dopo l'ottimizzazione EA.

void OnTesterDeinit(void);

Valore di ritorno

Nessun valore di ritorno

Nota

L'evento TesterDeinit viene generato dopo la fine dell'ottimizzazione EA nel tester di strategia.

Un EA con un gestore di eventi OnTesterDeInit() o OnTesterPass() viene scaricato automaticamente su un terminale separato durante l'avvio dell'ottimizzazione. Ha il simbolo e il periodo che sono stati specificati nel tester. La funzione è progettata per l'elaborazione finale di tutti i risultati di ottimizzazione.

Tienere a mente che i frame di ottimizzazione inviati dagli agenti di test che utilizzano la funzione FrameAdd() possono venire in bundles e richiedere tempo per la consegna. Pertanto, non tutti i frame, così come eventi TesterPass, possono arrivare ed essere elaborati in OnTesterPass() prima della fine dell'ottimizzazione. Se si desidera ricevere tutti i frame in ritardo in OnTesterDeinit(), inserire il blocco di codice utilizzando la funzione FrameNext().

Guarda anche

Test delle strategie di trading, Lavorare con i risultati di ottimizzazione, TesterStatistics, OnTesterInit, OnTesterPass, ParameterGetRange, ParameterSetRange