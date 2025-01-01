DocumentazioneSezioni
CLBufferFree

Cancella un buffer OpenCL.

void  CLBufferFree(
   int   buffer     // Handle ad un buffer OpenCL
   );

Parametri

buffer

[in] Un handle per un buffer OpenCL.

Valore restituito

Nessuno. Nel caso di un errore interno il valore _LastError cambia. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().