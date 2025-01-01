MQL5 RiferimentoLavorare con OpenCLCLBufferFree
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLBufferFree
Cancella un buffer OpenCL.
|
void CLBufferFree(
Parametri
buffer
[in] Un handle per un buffer OpenCL.
Valore restituito
Nessuno. Nel caso di un errore interno il valore _LastError cambia. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().