- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariablesDeleteAll
Elimina le variabili globali del terminale cliente.
|
int GlobalVariablesDeleteAll(
Parametri
prefix_name=NULL
[in] Nome prefisso delle variabili globali da rimuovere. Se si specifica un prefisso NULL o una stringa vuota, allora tutte le variabili che soddisfano il criterio dati, verranno eliminate.
limit_data=0
[in] Data per selezionare le variabili globali al momento della loro ultima modifica. La funzione rimuove le variabili globali, che sono state cambiati prima di questa data. Se il parametro è zero, allora tutte le variabili che soddisfano il primo criterio (prefisso) vengono soppresse.
Valore restituito
Il numero delle variabili eliminate.
Nota
Se entrambe le opzioni sono uguali a zero (prefix_name = NULL e limit_data = 0), allora la funzione elimina tutte le variabili globali del terminale. Se entrambi i parametri vengono specificati, allora elimina le variabili globali corrispondenti ad entrambi i parametri.
Le variabili globali presenti nel terminale client per 4 settimane dopo il loro ultimo uso, poi vengono cancellate automaticamente.