Elimina le variabili globali del terminale cliente.

int  GlobalVariablesDeleteAll(
   string     prefix_name=NULL,     // Tutte le variabili globali con nomi che iniziano con il prefisso
   datetime   limit_data=0          // Tutte le variabili globali che sono state modificate prima di tale data
   );

Parametri

prefix_name=NULL

[in] Nome prefisso delle variabili globali da rimuovere. Se si specifica un prefisso NULL o una stringa vuota, allora tutte le variabili che soddisfano il criterio dati, verranno eliminate.

limit_data=0

[in] Data per selezionare le variabili globali al momento della loro ultima modifica. La funzione rimuove le variabili globali, che sono state cambiati prima di questa data. Se il parametro è zero, allora tutte le variabili che soddisfano il primo criterio (prefisso) vengono soppresse.

Valore restituito

Il numero delle variabili eliminate.

Nota

Se entrambe le opzioni sono uguali a zero (prefix_name = NULL e limit_data = 0), allora la funzione elimina tutte le variabili globali del terminale. Se entrambi i parametri vengono specificati, allora elimina le variabili globali corrispondenti ad entrambi i parametri.

Le variabili globali presenti nel terminale client per 4 settimane dopo il loro ultimo uso, poi vengono cancellate automaticamente.