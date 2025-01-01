Compilazione di file senza orario (ore, minuti e secondi sono uguali a 0)

Posizione fissa dal bordo sinistro in valore percentuale. La posizione fissa del grafico è contrassegnata da un piccolo triangolo grigio sull'asse del tempo orizzontale. Viene visualizzato solo se lo slittamento automatico del grafico a destra sul segno di spunta in entrata è disattivato (vedere la proprietà CHART_AUTOSCROLL). La barra in una posizione fissa rimane nello stesso posto durante lo zoom in e out.

Scorre la tabella utilizzando orizzontalmente il tasto sinistro del mouse. Lo scrolling verticale è disponibile anche se il valore di ogni seguente proprietà è impostato su true: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 o CHART_SCALE_PT_PER_BAR

Il valore è necessario per convertire le coordinate assolute del grafico principale alle coordinate locali della sottofinestra per il corretto lavoro con gli oggetti grafici, le cui coordinate sono impostate rispetto all'angolo superiore sinistro del frame sottofinestra.

Nota: Questo valore è usato soprattutto nei codici di programma creati prima, e non serve a niente ora, dal momento che i moderni computer Macintosh usano Unicode per la codifica.

Impossibile cancellare la directory (probabilmente uno o più file sono bloccati e l'operazione di rimozione è fallita)

Questo non è un file, questa è una directory

Un file con questo handle è stato chiuso, o non è stato proprio aperto

Impostazioni errate di notifiche nel terminale (ID non è specificato o l'autorizzazione non è impostata)

Il file è aperto in scrittura. Flag viene usato in FileOpen() . Quando si apre un file, la specifica di file FILE_WRITE e/o FILE_READ è necessaria.

Il primo bottone MB_DEFBUTTON1 - è di default, se gli altri pulsanti MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3 o MB_DEFBUTTON4 non sono specificati

Proibire mostrando il nome di un oggetto grafico all'interno della lista degli oggetti dal menu del terminale "Grafici" - "Oggetti" - "Lista degli Oggetti". Il valore true consente di nascondere un oggetto dalla lista. Per impostazione predefinita, true è impostato per gli oggetti che visualizzano gli eventi del calendario, la storia di trading ed agli oggetti creati da programmi MQL5 . Per vedere tali oggetti grafici e accedere alle loro proprietà, fare clic sul pulsante "Tutti" nella finestra "Lista degli oggetti".

La coordinata X dell'angolo superiore sinistro della area visibile rettangolare negli oggetti grafici "Label Bitmap" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). Il valore è impostato in pixel rispetto all'angolo superiore sinistro dell'immagine originale.

La coordinata Y dell'angolo superiore sinistro dell' area visibile rettangolare negli oggetti grafici "Label Bitmap" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). Il valore è impostato in pixel rispetto all'angolo superiore sinistro dell'immagine originale.

ORDER_FILLING_RETURN