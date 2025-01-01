DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoList of MQL5 Constants 

List of MQL5 Constants

All MQL5 constants in alphabetical order.

Constant

Descrizione

Usage

__DATE__

Compilazione di file senza orario (ore, minuti e secondi sono uguali a 0)

Print

__DATETIME__

Data ed ora di compilazione del file

Print

__FILE__

Nome del file attualmente elaborati

Print

__FUNCSIG__

Firma della funzione nel cui corpo si trova la macro. Logging della descrizione completa delle funzioni può essere utile per l'identificazione di funzioni sovraccaricate

Print

__FUNCTION__

Nome della funzione, nel cui corpo si trova la macro

Print

__LINE__

Numero di riga nel codice sorgente, in cui si trova la macro

Print

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__

Numero di build compilatore

Print

__PATH__

Un percorso assoluto del file che è attualmente in fase di compilazione

Print

ACCOUNT_ASSETS

The current assets of an account

AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE

Bilancio dell'account in valuta di deposito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED

The current blocked commission amount on an account

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY

Nome della società che fornisce l'account

AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT

Credito dell'account nella valuta di deposito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY

Valuta dell'account

AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY

Equità nella valuta di deposito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE

Leveraggio dell'account

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES

The current liabilities on an account

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS

Numero massimo consentito di ordini pendenti attivi

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN

Numero di account

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN

Margine utilizzzato dell'account nella valuta di deposito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE

Margine libero dell'account nella valuta di deposito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL

Initial margin. The amount reserved on an account to cover the margin of all pending orders

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL

Livello di margine dell'account in percentuale

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE

Maintenance margin. The minimum equity reserved on an account to cover the minimum amount of all open positions

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL

Livello di margin call. A seconda dell'impostazione ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE è espressa in percentuale o in valuta di deposito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE

Modalità per l'impostazione del margine minimo consentito

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO

Livello di stop out del margine. A seconda dell'impostazione ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE è espressa in percentuale o in valuta di deposito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME

Nome del cliente

AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT

Profitto attuale dell'account in valuta di deposito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER

Nome del trade server

AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY

Modalità di stop out dell'account in termini monetari

AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT

Modalità di stop out dell' account in termini percentuali

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED

Trade consentito per il corrente account

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_EXPERT

Trade consentito per un Expert Advisor

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE

Modalità trade dell' Account

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST

Account contest

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO

Account demo

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL

Account reale

AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER

Centrato (solo per l'oggetto Edit)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT

L'allineamento a sinistra

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT

Allineamento a destra

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER

Punto di ancoraggio strettamente nel centro dell'oggetto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT

Punto di ancoraggio a sinistra nel centro

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER

Punto di ancoraggio nell'angolo in basso a sinistra

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER

Punto di ancoraggio in alto a sinistra

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER

Punto di ancoraggio sotto sotto nel centro

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT

Punto di ancoraggio a destra al centro

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER

Punto di ancoraggio nell'angolo in basso a destra

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER

Punto di ancoraggio in alto a destra

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER

Punto di ancoraggio sopra nel centro

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE

Linea principale

Linee Indicatori

BOOK_TYPE_BUY

Ordine di Buy (Acquisto)

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

Ordine di Buy dal Mercato

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL

Ordine di Sell(Offerta)

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

Ordine di Sell dal Mercato

MqlBookInfo

BORDER_FLAT

Forma piatta

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED

Forma sporgente

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN

Forma concava

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo char

Costanti di tipo numerico

CHAR_MIN

Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo char

Costanti di tipo numerico

CHART_AUTOSCROLL

Modalità automatica di spostamento al bordo destro del grafico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS

Visualizzare come una sequenza di barre

ChartSetInteger

CHART_BEGIN

Inizio del Grafico (i prezzi più vecchi)

ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP

Vede il grafico sopra altri grafici

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES

Visualizza come candele giapponesi

ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK

Colore del livello di prezzo Ask

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND

Colore di sfondo del Grafico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID

Colore del livello di prezzo Bid

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR

Colore del corpo della candela bear

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL

Colore del corpo della candela toro

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN

Colore per la barra in alto, ombre bordi del corpo di candele bear

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE

Colore linea chart e colore della candela giapponese "Doji"

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP

Colore per la barra in alto, ombre bordi del corpo di candele bull

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND

Colore degli assi, scale e linea OHLC

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID

Colore della griglia

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST

Colore della linea dell'ultimo prezzo affare eseguito (Last)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL

Colore dei livelli di ordini di stop (Stop Loss e Take Profit)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME

Colore dei volumi e livelli di apertura della posizione

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT

Commento di testo in un grafico

ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS

Posizione attuale

ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS

Il permesso di trascinare i livelli di trading su un grafico con il mouse. La modalità di trascinamento è attivata per impostazione predefinita (valore true)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE

Invia notifiche di movimento del mouse ed eventi click del mouse (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) a tutti i programmi MQL5 programmi su un grafico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE

Inviare la notifica di un evento di creazione del nuovo oggetto (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) a tutti i programmi mql5 sul grafico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE

Inviare la notifica di un evento di eliminazione oggetto (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) a tutti i programmi mql5 sul grafico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR

Numero della prima barra visibile nel grafico. L'indicizzazione delle barre è uguale per TimeSeries.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX

Fixed  chart maximum

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN

Minimo fisso del Grafico

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION

Posizione fissa dal bordo sinistro in valore percentuale. La posizione fissa del grafico è contrassegnata da un piccolo triangolo grigio sull'asse del tempo orizzontale. Viene visualizzato solo se lo slittamento automatico del grafico a destra sul segno di spunta in entrata è disattivato (vedere la proprietà CHART_AUTOSCROLL). La barra in una posizione fissa rimane nello stesso posto durante lo zoom in e out.

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND

Grafico dei prezzi in primo piano

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS

Altezza del grafico in pixel

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT

Identifica l'oggetto "Chart" (OBJ_CHART) oggetto – restituisce true per un oggetto grafico. Restituisce false per un grafico vero e proprio

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE

Visualizza come una linea tracciata dai prezzi Close

ChartSetInteger

CHART_MODE

Tipo di grafico (candele, barre o di linea)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL

Scorre la tabella utilizzando orizzontalmente il tasto sinistro del mouse. Lo scrolling verticale è disponibile anche se il valore di ogni seguente proprietà è impostato su true: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 o CHART_SCALE_PT_PER_BAR

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR

Scala in punti per barra

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX

Massimo del grafico

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN

Minimo del Grafico

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE

Scale

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALE_PT_PER_BAR

Scala da specificare in punti per barre

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX

Modalità scala fissa

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11

Modalità Scala 1:1

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT

Modalità di grafico dei prezzi indentata dal bordo destro

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE

La grandezza della barra zero indentata dal bordo destro, in percentuale

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE

Mostra valori Ask come una linea orizzontale nel grafico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE

Mostra i valori Bid come una linea orizzontale nel grafico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE

Risultati della scala temporale sul grafico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID

Visualizza griglia nel grafico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE

Visualizza valori Last come una linea orizzontale in un grafico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR

Descrizioni Pop-up di oggetti grafici

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC

Mostra valori OHLC nell'angolo in alto a sinistra

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_ONE_CLICK

Showing the "One click trading" panel on a chart

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP

Visualizza separatori verticali tra periodi adiacenti

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE

Risultati della scala dei prezzi sul grafico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS

Visualizzazione dei livelli di trade nel grafico (livelli di posizioni aperte, Stop Loss, Take Profit ed ordini pendenti)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES

Visualizzare volume nel grafico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS

Il numero di barre sul grafico che può essere visualizzato

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE

I volumi non sono mostrati

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL

Volumi Trade

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK

Volumi Tick

ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS

Larghezza del grafico in barre

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS

Larghezza grafico in pixel

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE

Handle della finestra del grafico (HWND)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE

Visibilità delle sottofinestre

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE

La distanza tra il frame superiore della sottofinestra indicatore ed il frame superiore della finestra grafico principale, lungo l'asse verticale Y, in pixel. In caso di un evento del mouse, le coordinate del cursore vengono passate in termini di coordinate della finestra grafico principale, mentre le coordinate di oggetti grafici in una finestra indicatore secondaria vengono impostati rispetto all'angolo in alto a sinistra della finestra secondaria.

Il valore è necessario per convertire le coordinate assolute del grafico principale alle coordinate locali della sottofinestra per il corretto lavoro con gli oggetti grafici, le cui coordinate sono impostate rispetto all'angolo superiore sinistro del frame sottofinestra.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL

Il numero totale di finestre del grafico, tra cui sottofinestre indicatore

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE

Modifica della grandezza del grafico o modifica delle proprietà del grafico tramite la finestra delle Proprietà

OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK

Facendo clic su un grafico

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM

Numero iniziale di un evento da una serie di eventi personalizzati

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST

Il numero finale di un evento di una serie di eventi personalizzati

OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN

Tasti

OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Movimento del mouse, clic del mouse (se CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true è impostato per il grafico)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE

Oggetto grafico proprietà modificata tramite la finestra delle proprietà

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK

Facendo clic su un oggetto grafico

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE

Oggetto grafico creato (se CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true è impostato per il grafico)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE

Oggetto grafico eliminato (se CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true è impostato per il grafico)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG

Drag and drop di un oggetto grafico

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT

Fine di modifica del testo nella modifica degli oggetti grafici

OnChartEvent

CHARTS_MAX

Il numero massimo possibile di grafici aperti simultaneamente nel terminale

Altre costanti

CHIKOUSPAN_LINE

Linea Chikou Span

Linee Indicatori

clrAliceBlue

Alice Blue

I Web Colors

clrAntiqueWhite

Antique White

I Web Colors

clrAqua

Aqua

I Web Colors

clrAquamarine

Aquamarine

I Web Colors

clrBeige

Beige

I Web Colors

clrBisque

Bisque

I Web Colors

clrBlack

Black

I Web Colors

clrBlanchedAlmond

Blanched Almond

I Web Colors

clrBlue

Blue

I Web Colors

clrBlueViolet

Blue Violet

I Web Colors

clrBrown

Brown

I Web Colors

clrBurlyWood

Burly Wood

I Web Colors

clrCadetBlue

Cadet Blue

I Web Colors

clrChartreuse

Chartreuse

I Web Colors

clrChocolate

Chocolate

I Web Colors

clrCoral

Coral

I Web Colors

clrCornflowerBlue

Cornflower Blue

I Web Colors

clrCornsilk

Cornsilk

I Web Colors

clrCrimson

Crimson

I Web Colors

clrDarkBlue

Dark Blue

I Web Colors

clrDarkGoldenrod

Dark Goldenrod

I Web Colors

clrDarkGray

Dark Gray

I Web Colors

clrDarkGreen

Dark Green

I Web Colors

clrDarkKhaki

Dark Khaki

I Web Colors

clrDarkOliveGreen

Dark Olive Green

I Web Colors

clrDarkOrange

Dark Orange

I Web Colors

clrDarkOrchid

Dark Orchid

I Web Colors

clrDarkSalmon

Dark Salmon

I Web Colors

clrDarkSeaGreen

Dark Sea Green

I Web Colors

clrDarkSlateBlue

Dark Slate Blue

I Web Colors

clrDarkSlateGray

Dark Slate Gray

I Web Colors

clrDarkTurquoise

Dark Turquoise

I Web Colors

clrDarkViolet

Dark Violet

I Web Colors

clrDeepPink

Deep Pink

I Web Colors

clrDeepSkyBlue

Deep Sky Blue

I Web Colors

clrDimGray

Dim Gray

I Web Colors

clrDodgerBlue

Dodger Blue

I Web Colors

clrFireBrick

Fire Brick

I Web Colors

clrForestGreen

Forest Green

I Web Colors

clrGainsboro

Gainsboro

I Web Colors

clrGold

Gold

I Web Colors

clrGoldenrod

Goldenrod

I Web Colors

clrGray

Gray

I Web Colors

clrGreen

Green

I Web Colors

clrGreenYellow

Green Yellow

I Web Colors

clrHoneydew

Honeydew

I Web Colors

clrHotPink

Hot Pink

I Web Colors

clrIndianRed

Indian Red

I Web Colors

clrIndigo

Indigo

I Web Colors

clrIvory

Ivory

I Web Colors

clrKhaki

Khaki

I Web Colors

clrLavender

Lavender

I Web Colors

clrLavenderBlush

Lavender Blush

I Web Colors

clrLawnGreen

Lawn Green

I Web Colors

clrLemonChiffon

Lemon Chiffon

I Web Colors

clrLightBlue

Light Blue

I Web Colors

clrLightCoral

Light Coral

I Web Colors

clrLightCyan

Light Cyan

I Web Colors

clrLightGoldenrod

Light Goldenrod

I Web Colors

clrLightGray

Light Gray

I Web Colors

clrLightGreen

Light Green

I Web Colors

clrLightPink

Light Pink

I Web Colors

clrLightSalmon

Light Salmon

I Web Colors

clrLightSeaGreen

Light Sea Green

I Web Colors

clrLightSkyBlue

Light Sky Blue

I Web Colors

clrLightSlateGray

Light Slate Gray

I Web Colors

clrLightSteelBlue

Light Steel Blue

I Web Colors

clrLightYellow

Light Yellow

I Web Colors

clrLime

Lime

I Web Colors

clrLimeGreen

Lime Green

I Web Colors

clrLinen

Linen

I Web Colors

clrMagenta

Magenta

I Web Colors

clrMaroon

Maroon

I Web Colors

clrMediumAquamarine

Medium Aquamarine

I Web Colors

clrMediumBlue

Medium Blue

I Web Colors

clrMediumOrchid

Medium Orchid

I Web Colors

clrMediumPurple

Medium Purple

I Web Colors

clrMediumSeaGreen

Medium Sea Green

I Web Colors

clrMediumSlateBlue

Medium Slate Blue

I Web Colors

clrMediumSpringGreen

Medium Spring Green

I Web Colors

clrMediumTurquoise

Medium Turquoise

I Web Colors

clrMediumVioletRed

Medium Violet Red

I Web Colors

clrMidnightBlue

Midnight Blue

I Web Colors

clrMintCream

Mint Cream

I Web Colors

clrMistyRose

Misty Rose

I Web Colors

clrMoccasin

Moccasin

I Web Colors

clrNavajoWhite

Navajo White

I Web Colors

clrNavy

Navy

I Web Colors

clrNONE

Assenza di colore

Altre costanti

clrOldLace

Old Lace

I Web Colors

clrOlive

Olive

I Web Colors

clrOliveDrab

Olive Drab

I Web Colors

clrOrange

Orange

I Web Colors

clrOrangeRed

Orange Red

I Web Colors

clrOrchid

Orchid

I Web Colors

clrPaleGoldenrod

Pale Goldenrod

I Web Colors

clrPaleGreen

Pale Green

I Web Colors

clrPaleTurquoise

Pale Turquoise

I Web Colors

clrPaleVioletRed

Pale Violet Red

I Web Colors

clrPapayaWhip

Papaya Whip

I Web Colors

clrPeachPuff

Peach Puff

I Web Colors

clrPeru

Peru

I Web Colors

clrPink

Pink

I Web Colors

clrPlum

Plum

I Web Colors

clrPowderBlue

Powder Blue

I Web Colors

clrPurple

Purple

I Web Colors

clrRed

Red

I Web Colors

clrRosyBrown

Rosy Brown

I Web Colors

clrRoyalBlue

Royal Blue

I Web Colors

clrSaddleBrown

Saddle Brown

I Web Colors

clrSalmon

Salmon

I Web Colors

clrSandyBrown

Sandy Brown

I Web Colors

clrSeaGreen

Sea Green

I Web Colors

clrSeashell

Seashell

I Web Colors

clrSienna

Sienna

I Web Colors

clrSilver

Silver

I Web Colors

clrSkyBlue

Sky Blue

I Web Colors

clrSlateBlue

Slate Blue

I Web Colors

clrSlateGray

Slate Gray

I Web Colors

clrSnow

Snow

I Web Colors

clrSpringGreen

Spring Green

I Web Colors

clrSteelBlue

Steel Blue

I Web Colors

clrTan

Tan

I Web Colors

clrTeal

Teal

I Web Colors

clrThistle

Thistle

I Web Colors

clrTomato

Tomato

I Web Colors

clrTurquoise

Turquoise

I Web Colors

clrViolet

Violet

I Web Colors

clrWheat

Wheat

I Web Colors

clrWhite

White

I Web Colors

clrWhiteSmoke

White Smoke

I Web Colors

clrYellow

Yellow

I Web Colors

clrYellowGreen

Yellow Green

I Web Colors

CORNER_LEFT_LOWER

Il centro delle coordinate è nell'angolo in basso a sinistra del grafico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER

Il centro delle coordinate è nell'angolo superiore sinistro del grafico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER

Il centro di coordinate è nell'angolo in basso a destra del grafico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER

Il centro di coordinate è nell'angolo in alto a destra del grafico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP

L'attuale codepage Windows ANSI

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP

L'attuale code page di sistema Macintosh.

Nota: Questo valore è usato soprattutto nei codici di programma creati prima, e non serve a niente ora, dal momento che i moderni computer Macintosh usano Unicode per la codifica.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP

L'attuale sistema OEM code page.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL

Simbolo codice della pagina

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP

La tabella codici ANSI di Windows per il thread corrente.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7

UTF-7 code page.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8

UTF-8 code page.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128

AES encryption with 128 bit key (16 bytes)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256

AES encryption with 256 bit key (32 bytes)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP

ZIP archives

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64

BASE64

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES

DES encryption with 56 bit key (7 bytes)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5

MD5 HASH caculation

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1

SHA1 HASH caculation

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256

SHA256 HASH caculation

CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG

Numero di cifre decimali significative per il tipo double

Costanti di tipo numerico

DBL_EPSILON

Valore minimo, che soddisfa la condizione:

1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (per il tipo double)

Costanti di tipo numerico

DBL_MANT_DIG

Conteggio bits in una mantissa per il tipo double

Costanti di tipo numerico

DBL_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo double

Costanti di tipo numerico

DBL_MAX_10_EXP

Massimo valore decimale del grado dell' esponente per il tipo double

Costanti di tipo numerico

DBL_MAX_EXP

Massimo valore binario del grado dell' esponente per il tipo double

Costanti di tipo numerico

DBL_MIN

Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo double

Costanti di tipo numerico

DBL_MIN_10_EXP

Minimo valore decimale del grado dell' esponente per il tipo double

Costanti di tipo numerico

DBL_MIN_EXP

Minimo valore binario del grado dell' esponente per il tipo double

Costanti di tipo numerico

DEAL_COMMENT

Commento affare

HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION

Prezzo commissione

HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY

Entry dell'affare - ingresso in, ingresso out, inversione

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN

Entry in

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT

Reverse

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT

Entry out

HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC

Numero magico dell' affare (vedi ORDER_MAGIC)

HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER

Affare numero d'ordine

HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID

Identificatore di posizione, nell' apertura, modifica o cambio di ciò a cui questo affare prende parte. Ogni posizione ha un identificatore univoco che viene assegnato a tutti gli affari eseguiti per il simbolo durante l'intero ciclo di vita della posizione.

HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE

Prezzo affare

HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT

Profitto affare

HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP

Swap cumulativo sulla chiusura

HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL

Simbolo affare

HistoryDealGetString

DEAL_TIME

Orario affare

HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC

Il tempo di esecuzione di un affare in millisecondi dal 01.01.1970

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE

Deal type

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE

Balance

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS

Bonus

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY

Buy

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED

Affare buy annullato Non ci può essere una situazione in cui un affare precedentemente eseguito venga annullato. In questo caso, il tipo di affare precedentemente eseguito (DEAL_TYPE_BUY) viene cambiato in DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, ed il suo profitto/perdita viene reso a zero. Il precedente profitto/perdita ottenuti vengono caricati/prelevati usando un' operazione di bilanciamento separata.

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE

Carico aggiuntivo

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION

Commissione aggiuntiva

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY

Commissione agente giornaliero

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY

Commissione agente mensile

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY

Commissione giornaliera

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY

Commissione mensile

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION

Correzione

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT

Credit

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST

Tasso d'interesse

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL

Sell

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED

Affare vendita eseguito. Non ci può essere una situazione in cui un affare di vendita eseguito in precedenza venga cancellato. In questo caso, il tipo di affare precedentemente eseguito (DEAL_TYPE_SELL) viene cambiato in DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, ed il suo profitto/perdita viene reso a zero. Il precedente profitto/perdita ottenuti vengono caricati/prelevati usando un' operazione di bilanciamento separata.

HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME

Volume affare

HistoryDealGetDouble

DRAW_ARROW

Disegnamento frecce

Stili di Disegno

DRAW_BARS

Visualizzare come una sequenza di barre

Stili di Disegno

DRAW_CANDLES

Visualizza come una sequenza di candele

Stili di Disegno

DRAW_COLOR_ARROW

Disegno frecce multicolori

Stili di Disegno

DRAW_COLOR_BARS

Multicolore barre

Stili di Disegno

DRAW_COLOR_CANDLES

Candele multicolore

Stili di Disegno

DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Istogramma multicolore dalla linea dello zero

Stili di Disegno

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Istogramma multicolore dei due buffer indicatore

Stili di Disegno

DRAW_COLOR_LINE

Linea multicolore

Stili di Disegno

DRAW_COLOR_SECTION

Sezione multicolore

Stili di Disegno

DRAW_COLOR_ZIGZAG

ZigZag multicolore

Stili di Disegno

DRAW_FILLING

Color fill between the two levels

Stili di Disegno

DRAW_HISTOGRAM

Istogramma dalla linea dello zero

Stili di Disegno

DRAW_HISTOGRAM2

Istogramma dei due buffer indicatore

Stili di Disegno

DRAW_LINE

Linea

Stili di Disegno

DRAW_NONE

Non disegnato

Stili di Disegno

DRAW_SECTION

Sezione

Stili di Disegno

DRAW_ZIGZAG

Stili Zigzag permettono la sezione verticale sulla barra

Stili di Disegno

ELLIOTT_CYCLE

Ciclo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

Grand Supercycle

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE

Intermedio

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR

Minore

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE

Minuette

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE

Minuto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY

Primario

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE

Subminuette

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE

Supercycle

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE

Valore vuoto in un buffer di indicatore

Altre costanti

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

Proprietà ID dell'account, sbagliata

GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

La grandezza della grandezza dell'array supera i 2 GB

GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

Memoria insufficiente per il trasferimento di un array, o un tentativo di modificare la grandezza di un array statico

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

Profondità di Mercato non può essere aggiunta

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

Profondità di Mercato non può essere rimossa

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

I dati dalla Profondità di Mercato non possono essere ottenuti

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

Errore nella sottoscrizione di ricezione di nuovi dati da Profondità di Mercato

GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

Memoria insufficiente per la distribuzione dei buffer indicatore

GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

Errato indice buffer indicatore

GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

Impossibile cancellare la directory (probabilmente uno o più file sono bloccati e l'operazione di rimozione è fallita)

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

La directory non può essere rimossa

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

Errore durante l'eliminazione del file

GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

Errore durante l'apertura del file

GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

Deve essere un array di tipo char

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

Impossibile modificare il simbolo e periodo del grafico

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

Impossibile creare il timer

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

Errore di apertura del grafico

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

Errore durante l'aggiunta di un indicatore al grafico

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

Errore durante l'eliminazione di un indicatore dal grafico

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

Indicatore non trovato sul grafico specificato

GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

Errore di navigazione attraverso il grafico

GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT

No Expert Advisor in the chart that could handle the event

GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY

Il grafico non risponde

GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND

Grafico non trovato

GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

Errore durante la creazione di uno screenshot

GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

Errore durante l'applicazione del template

GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

La sottofinestra contenente l'indicatore non è stata trovata

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID

ID del Grafico errato

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

Valore dell'errore dei parametri per la funzione di lavoro con i charts

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

ID proprietà del grafico, sbagliato

GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

ID errato della proprietà indicatore personalizzato

GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

Directory non esiste

GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

Deve essere un array di tipo double

GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

La grandezza della stringa deve essere specificata, in quanto il file viene aperto come binario

GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

Memoria insufficiente per la cache di lettura

GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

Il file non può essere riscritto

GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

Questo non è un file, questa è una directory

GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

Questo è un file, non una directory

GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST

Il file non esiste

GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN

Il file deve essere aperto come un file binario

GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV

Il file deve essere aperto come CSV

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD

Il file deve essere aperto per la lettura

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE

Il file deve essere aperto per la scrittura

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT

Il file deve essere aperto come un testo

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

Il file deve essere aperto come un testo o CSV

GetLastError

ERR_FILE_READERROR

Errore lettura file

GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR

Impossibile scrivere una risorsa in un file

GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

Deve essere un array di tipo float

GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED

Invio file tramite ftp fallito

GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

La funzione di sistema non è autorizzata a chiamare

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

La variabile globale del terminale client con lo stesso nome esiste già

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

La variabile globale del terminale cliente non è stata trovata

GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

Storico richiesto non trovato

GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

ID errato della proprietà dello storico

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

Copia di array incompatibili. Array di stringhe possono essere copiati solo per array di stringhe, ed un array numerico - solo in un array numerico

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

Un file di testo deve essere per gli array di stringhe, per altri array - binario

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

Errore durante l'applicazione di un indicatore al grafico

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

L'indicatore non può essere applicato ad un altro indicatore

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

L' indicatore non può essere creato

GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

Il primo parametro dell'array deve essere il nome dell' indicatore personalizzato

GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

Dati richiesti non trovati

GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

Memoria insufficiente per aggiungere l'indicatore

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

Parametro di tipo non valido nell'array durante la creazione di un indicatore

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

Nessun parametro quando si crea un indicatore

GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

Simbolo sconosciuto

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

Handle indicatore, errato

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

Indice errato del buffer indicatore richiesto

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

Numero errato di parametri durante la creazione di un indicatore

GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY

Deve essere un array di tipo int

GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR

Errore interno imprevisto

GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY

Array di un tipo errato, grandezza errata, o un oggetto danneggiato di un array dinamico

GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME

Data e/o ora non validi

GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE

Un file con questo handle è stato chiuso, o non è stato proprio aperto

GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER

Parametro errato quando si chiama la funzione di sistema

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER

Puntatore errato

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

Tipo errato di puntatore

GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

Deve essere un array di tipo long

GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED

Invio email fallito

GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

L'orario dell'ultimo tick non è noto (nessun ticks)

GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

Il simbolo non è selezionato in MarketWatch

GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

Errore durante l'aggiunta o l'eliminazione di un simbolo in MarketWatch

GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

Simbolo sconosciuto

GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

Identificatore errato di una proprietà del simbolo

GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

Identificatore errato della proprietà del programma

GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE

Nessuna data nella stringa

GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

Memoria insufficiente per eseguire la funzione del sistema

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

Fallimento nell'invio di una notifica

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

Invio troppo frequente delle notifiche

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

Parametro non valido per l'invio di una notifica - una stringa vuota o NULL è stato passato alla funzione SendNotification()

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

Impostazioni errate di notifiche nel terminale (ID non è specificato o l'autorizzazione non è impostata)

GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

Stringa non inizializzata

GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

Deve essere un array numerico

GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR

Errore di lavoro con un oggetto grafico

GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

Impossibile ottenere data corrispondente al valore

GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

Impossibile ottenere il valore corrispondente alla data

GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

L' oggetto grafico non è stato trovato

GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

ID errato di una proprietà oggetto grafico

GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

Deve essere un array mono-dimensionale

GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

Impossibile creare un buffer OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

Errore durante la creazione del contesto OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE

Errore programma OpenCL:errore di runtime

GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL

Un errore interno si è verificato quando si eseguiva OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

Non valido handle OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

Errore durante la creazione di un OpenCL kernel

GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

Funzioni OpenCL non sono supportate su questo computer

GetLastError

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

Si è verificato un errore durante la compilazione di un programma OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

Impossibile creare una coda di esecuzione in OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

Errore avvenuto durante impostazione dei parametri per il kernel OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

Nome kernel troppo lungo (OpenCL kernel)

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

Offset non valido nel buffer OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

Dimensione non valida del buffer OpenCL

GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

Riproduzione del suono fallita

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

I nomi delle risorse dinamiche e statiche, corrispondono

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

Il nome della risorsa supera i 63 caratteri

GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

Risorse con questo nome non sono state trovate in EX5

GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

Tipo di risorsa non supportata o la sua grandezza supera i 16 Mb

GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY

Timeseries non possono essere utilizzate

GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

Deve essere un array di tipo corto

GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY

Array troppo piccolo, la posizione di partenza è fuori dell'array

GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

L'array ricevente viene dichiarato come AS_SERIES, ed è di grandezza insufficiente

GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

Memoria insufficiente per la stringa

GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

Memoria insufficiente per il trasferimento di stringa

GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN

La lunghezza della stringa è inferiore al previsto

GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR

Errore di conversione da stringa a data

GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

Numero troppo largo, più di ULONG_MAX

GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

Dati di tipo sconosciuto durante la conversione in una stringa

GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED

0 aggiunto alla fine della stringa, una operazione inutile

GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

Posizione al di fuori della stringa

GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

La struttura contiene oggetti di stringhe e/o array dinamici e/o la struttura di tali oggetti e/o classi

GetLastError

ERR_SUCCESS

L'operazione è stata completata con successo

GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

Identificatore errato della proprietà del terminale

GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME

Nome del file troppo lungo

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES

Più di 64 file non possono essere aperti contemporaneamente

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

Quantità di specificatori di formato superiore ai parametri

GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

Quantità dei parametri più degli specificatori di formato

GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

Affare non trovato

GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED

Trading da Expert Advisors vietato

GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

Ordine non trovato

GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

Posizione non trovata

GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED

Richiesta di trade non riuscita

GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

Proprietà ID del trade, sbagliata

GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST

Errori definiti dall'utente iniziano con questo codice

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

Failed to connect to specified URL

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

Invalid URL

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

HTTP request failed

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

Timeout exceeded

GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

Nome directory errata

GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE

File handle errato

GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME

Nome di file non validi

GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING

Formato stringa non valido

GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

Parametri non validi nella chiamata interna della funzione del terminale client

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE

Wrong date in the string

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

Oggetto della stringa, dannegiato

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

Parametro danneggiato di tipo stringa

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME

Orario sbagliato nella stringa

GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

Un array di lunghezza zero

GetLastError

FILE_ACCESS_DATE

Data dell'ultimo accesso al file

FileGetInteger

FILE_ANSI

Stringhe di tipo ANSI (uno dei simboli byte). Flag viene usato in FileOpen()

FileOpen

FILE_BIN

Modalità binaria lettura/scrittura (senza conversione stringa a stringa). Flag viene usato in FileOpen()

FileOpen

FILE_COMMON

Il percorso del file nella cartella comune di tutti i terminali client \Terminal\Common\Files. Il flag viene usato nelle funzioni FileOpen(), FileCopy(), FileMove() e FileIsExist().

FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE

Data di creazione

FileGetInteger

FILE_CSV

CSV file (tutti i suoi elementi vengono convertiti in stringhe di tipo appropriato, unicode o ANSI, e separati da separatore). Flag viene usato in FileOpen()

FileOpen

FILE_END

Prende la fine del segno del file

FileGetInteger

FILE_EXISTS

Controllare l'esistenza

FileGetInteger

FILE_IS_ANSI

Il file viene aperto come ANSI (vediFILE_ANSI)

FileGetInteger

FILE_IS_BINARY

Il file viene aperto come un file binario (vedi FILE_BIN)

FileGetInteger

FILE_IS_COMMON

Il file viene aperto in una cartella condivisa di tutti i terminali (vedi FILE_COMMON)

FileGetInteger

FILE_IS_CSV

Il file viene aperto come CSV (vedi FILE_CSV)

FileGetInteger

FILE_IS_READABLE

Il file aperto è leggibile (vedi File_read)

FileGetInteger

FILE_IS_TEXT

Il file viene aperto come file di testo (vedi FILE_TXT)

FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE

Il file aperto è scrivibile (vedi File_write)

FileGetInteger

FILE_LINE_END

Prendi la fine del segno linea

FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE

Data dell'ultima modifica

FileGetInteger

FILE_POSITION

Posizione di un puntatore nel file

FileGetInteger

FILE_READ

Il file viene aperto per la lettura. Flag viene usato in FileOpen(). Quando si apre un file, la specifica di file FILE_WRITE e/o FILE_READ è necessaria.

FileOpen

FILE_REWRITE

Possibilità, per la riscrittura del file utilizzando le funzioni di FileCopy() e FileMove(). Il file deve esistere o deve essere aperto in scrittura, altrimenti il ​​file non viene aperto.

FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ

L'accesso condiviso per la lettura da diversi programmi. Il flag viene usato in FileOpen(), ma non sostituisce la necessità di indicare FILE_WRITE e/o il flag FILE_READ all'apertura di un file.

FileOpen

FILE_SHARE_WRITE

L'accesso condiviso per la scrittura da diversi programmi. Il flag viene usato in FileOpen(), ma non sostituisce la necessità di indicare FILE_WRITE e/o il flag FILE_READ all'apertura di un file.

FileOpen

FILE_SIZE

Dimensione del file in byte

FileGetInteger

FILE_TXT

File di testo semplice (lo stesso di file csv, ma senza prendere in considerazione i separatori). Flag viene usato in FileOpen()

FileOpen

FILE_UNICODE

Stringhe di tipo UNICODE (due simboli di byte). Flag viene usato in FileOpen()

FileOpen

FILE_WRITE

Il file è aperto in scrittura. Flag viene usato in FileOpen(). Quando si apre un file, la specifica di file FILE_WRITE e/o FILE_READ è necessaria.

FileOpen

FLT_DIG

Numero di cifre decimali significative per il tipo float

Costanti di tipo numerico

FLT_EPSILON

Valore minimo, che soddisfa la condizione:

1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (per il tipo float)

Costanti di tipo numerico

FLT_MANT_DIG

Conteggio Bits nella mantissa per il tipo float

Costanti di tipo numerico

FLT_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo float

Costanti di tipo numerico

FLT_MAX_10_EXP

Massimo valore decimale del grado dell'esponente per il tipo float

Costanti di tipo numerico

FLT_MAX_EXP

Valore binario massimo dell' esponente del grado dell'esponente per il tipo float

Costanti di tipo numerico

FLT_MIN

Minimo valore positivo, che può essere rappresentato dal tipo float

Costanti di tipo numerico

FLT_MIN_10_EXP

Valore decimale minimo del grado dell'esponente per il tipo float

Costanti di tipo numerico

FLT_MIN_EXP

Valore binario minimo del grado dell' esponente per il tipo float

Costanti di tipo numerico

FRIDAY

Venerdì

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND

Linea corrispondente alla tendenza al ribasso

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND

Linea corrispondente alla linea di trend rialzista

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE

Linea Jaw

Linee Indicatori

GATORLIPS_LINE

Linea Lips

Linee Indicatori

GATORTEETH_LINE

Linea Teeth

Linee Indicatori

IDABORT

Bottone "Interruzione" è stato premuto

MessageBox

IDCANCEL

Bottone "Cancel" è stato premuto

MessageBox

IDCONTINUE

Bottone "Continua" è stato premuto

MessageBox

IDIGNORE

Bottone "Ignora" è stato premuto

MessageBox

IDNO

Bottone "No" è stato premuto

MessageBox

IDOK

Bottone "OK" è stato premuto

MessageBox

IDRETRY

Bottone "Riprova" è stato premuto

MessageBox

IDTRYAGAIN

Bottone "Prova Ancora" è stato premuto

MessageBox

IDYES

Bottone "Sì" è stato premuto

MessageBox

IND_AC

Accelerator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AD

Accumulation/Distribution

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX

Average Directional Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW

ADX by Welles Wilder

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR

Alligator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA

Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO

Awesome Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR

Average True Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS

Bollinger Bands®

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS

Bears Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS

Bulls Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI

Market Facilitation Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI

Commodity Channel Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN

Chaikin Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM

Custom indicator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA

Double Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER

DeMarker

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES

Envelopes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE

Force Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS

Fractals

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA

Fractal Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR

Gator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU

Ichimoku Kinko Hyo

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA

Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD

MACD

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI

Money Flow Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM

Momentum

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV

On Balance Volume

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA

OsMA

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI

Relative Strength Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI

Relative Vigor Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR

Parabolic SAR

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV

Standard Deviation

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC

Stochastic Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA

Triple Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA

Variable Index Dynamic Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES

Volumes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR

Williams' Percent Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS

Buffer ausiliari per calcoli intermedi

SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX

Color

SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA

Dati per disegnare

SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS

Precisione del disegno di valori degli indicatori

IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT

Altezza fissa della finestra dell'indicatore (il comando del preprocessore # property indicator_height)

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR

Colore della linea di livello

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS

Numero di livelli nella finestra dell'indicatore

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE

Stile della linea di livello

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT

Descrizione del Livello

IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE

Valore del livello

IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH

Spessore della linea di livello

IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM

Massima della finestra dell'indicatore

IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM

Minima della finestra dell'indicatore

IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME

Nome breve dell'indicatore

IndicatorSetString

INT_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo int

Costanti di tipo numerico

INT_MIN

Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo int

Costanti di tipo numerico

INVALID_HANDLE

Incorrect handle

Altre costanti

IS_DEBUG_MODE

Flag dove un programma-mq5 opera in modalità di debug

Altre costanti

IS_PROFILE_MODE

Flag dove un programma-mq5 opera in modalità di analisi

Altre costanti

KIJUNSEN_LINE

Linea Kijun-sen

Linee Indicatori

LICENSE_DEMO

Una versione di prova di un prodotto dal Market. Funziona solo nello strategy tester

MQLInfoInteger

LICENSE_FREE

Una versione gratuita ed illimitata

MQLInfoInteger

LICENSE_FULL

Una versione di licenza acquistata che permette almeno 5 attivazioni. Il venditore può incrementare il numero consentito di attivazioni

MQLInfoInteger

LICENSE_TIME

Una versione con termini di licenza limitati

MQLInfoInteger

LONG_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo long

Costanti di tipo numerico

LONG_MIN

Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo long

Costanti di tipo numerico

LOWER_BAND

Limite inferiore

Linee Indicatori

LOWER_HISTOGRAM

Istogramma inferiore

Linee Indicatori

LOWER_LINE

Linea inferiore

Linee Indicatori

M_1_PI

1/pi

Costanti Matematiche

M_2_PI

2/pi

Costanti Matematiche

M_2_SQRTPI

2/sqrt(pi)

Costanti Matematiche

M_E

e

Costanti Matematiche

M_LN10

ln(10)

Costanti Matematiche

M_LN2

ln(2)

Costanti Matematiche

M_LOG10E

log10(e)

Costanti Matematiche

M_LOG2E

log2(e)

Costanti Matematiche

M_PI

pi

Costanti Matematiche

M_PI_2

pi/2

Costanti Matematiche

M_PI_4

pi/4

Costanti Matematiche

M_SQRT1_2

1/sqrt(2)

Costanti Matematiche

M_SQRT2

sqrt(2)

Costanti Matematiche

MAIN_LINE

Linea principale

Linee Indicatori

MB_ABORTRETRYIGNORE

Finestra di messaggio contiene tre pulsanti: Interrompi, Riprova ed Ignora

MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE

Finestra di messaggio contiene tre pulsanti: Annulla, Riprova, Continua

MessageBox

MB_DEFBUTTON1

Il primo bottone MB_DEFBUTTON1 - è di default, se gli altri pulsanti MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3 o MB_DEFBUTTON4 non sono specificati

MessageBox

MB_DEFBUTTON2

Il secondo bottone è default

MessageBox

MB_DEFBUTTON3

Il terzo bottone è default

MessageBox

MB_DEFBUTTON4

Il quarto bottone è default

MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

L'icona del segno di esclamazione/avvertimento

MessageBox

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

Il segno i cerchiata

MessageBox

MB_ICONQUESTION

L'icona del segno di punto interrogativo

MessageBox

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

L'icona del segno di STOP

MessageBox

MB_OK

La finestra di messaggio contiene un solo bottone: OK. Default

MessageBox

MB_OKCANCEL

Finestra di messaggio contiene due pulsanti: OK e Annulla

MessageBox

MB_RETRYCANCEL

Finestra di messaggio contiene due pulsanti: Riprova e Annulla

MessageBox

MB_YESNO

Finestra di messaggio contiene due pulsanti: Sì e No

MessageBox

MB_YESNOCANCEL

Finestra di messaggio contiene tre pulsanti: Sì, No e Annulla

MessageBox

MINUSDI_LINE

Linea -DI

Linee Indicatori

MODE_EMA

Media esponenziale

Metodi di smussamento

MODE_LWMA

Media lineare-ponderata

Metodi di smussamento

MODE_SMA

Media semplice

Metodi di smussamento

MODE_SMMA

Media smussata

Metodi di smussamento

MONDAY

Lunedi

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG

Il flag, che indica la modalità di debug

MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED

Il permesso di utilizzare DLL per un determinato programma eseguito

MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE

Il flag, che indica l' Expert Advisor opera in modalità raccolta frames dei risultati di ottimizzazione

MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE

Tipo di licenza del modulo EX5. La licenza si riferisce al modulo EX5, da cui viene effettuata una richiesta utilizzando MQLInfoInteger (MQL_LICENSE_TYPE).

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT

Eventuale quantità massima di memoria dinamica per MQL5 programma in MB

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED

La grandezza della memoria utilizzata dal MQL5 programma in MB

MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION

Il flag, che indica il processo di ottimizzazione

MQLInfoInteger

MQL_PROFILER

Il flag, che indica il programma operante in modalità code profiling

MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME

Nome del programma MQL5 eseguito

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH

Percorso per il programma eseguito dato

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE

Tipo di programma MQL5

MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED

Il permesso di modificare i Signals per un determinato programma eseguito

MQLInfoInteger

MQL_TESTER

Il flag, che indica il processo di tester

MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED

L'autorizzazione al trade per un determinato programma eseguito

MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE

Il flag, che indica il processo di tester visuale

MQLInfoInteger

NULL

Zero per qualsiasi tipo

Altre costanti

OBJ_ALL_PERIODS

L'oggetto viene disegnato in tutti i timeframes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW

Freccia

Tipi di oggetti

OBJ_ARROW_BUY

Segno di Buy

Tipi di oggetti

OBJ_ARROW_CHECK

Segno di Visto

Tipi di oggetti

OBJ_ARROW_DOWN

Freccia giu

Tipi di oggetti

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

Etichetta Prezzo a Sinistra

Tipi di oggetti

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

Etichetta Prezzo a Destra

Tipi di oggetti

OBJ_ARROW_SELL

Segno di Sell

Tipi di oggetti

OBJ_ARROW_STOP

Segno di Stop

Tipi di oggetti

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

Pollice giu

Tipi di oggetti

OBJ_ARROW_THUMB_UP

Pollice su

Tipi di oggetti

OBJ_ARROW_UP

Freccia su

Tipi di oggetti

OBJ_ARROWED_LINE

Linea con freccia

Tipi di oggetti

OBJ_BITMAP

Bitmap

Tipi di oggetti

OBJ_BITMAP_LABEL

Etichetta Bitmap

Tipi di oggetti

OBJ_BUTTON

Bottone

Tipi di oggetti

OBJ_CHANNEL

Canale Equidistante

Tipi di oggetti

OBJ_CHART

Grafico

Tipi di oggetti

OBJ_CYCLES

Linee Cicliche

Tipi di oggetti

OBJ_EDIT

Modifica

Tipi di oggetti

OBJ_ELLIOTWAVE3

L'onda correttiva Elliott

Tipi di oggetti

OBJ_ELLIOTWAVE5

L'onda motiva Elliott

Tipi di oggetti

OBJ_ELLIPSE

Ellisse

Tipi di oggetti

OBJ_EVENT

L'oggetto "Evento" corrispondente ad un evento nel calendario economico

Tipi di oggetti

OBJ_EXPANSION

L'espansione Fibonacci

Tipi di oggetti

OBJ_FIBO

Ritracciamento di Fibonacci

Tipi di oggetti

OBJ_FIBOARC

L' arco Fibonacci

Tipi di oggetti

OBJ_FIBOCHANNEL

Il canale Fibonacci

Tipi di oggetti

OBJ_FIBOFAN

Il ventaglio Fibonacci

Tipi di oggetti

OBJ_FIBOTIMES

Le Fibonacci Time Zones

Tipi di oggetti

OBJ_GANNFAN

In ventaglio Gann

Tipi di oggetti

OBJ_GANNGRID

La griglia Gann

Tipi di oggetti

OBJ_GANNLINE

La Linea Gann

Tipi di oggetti

OBJ_HLINE

Linea orizzontale

Tipi di oggetti

OBJ_LABEL

Etichetta

Tipi di oggetti

OBJ_NO_PERIODS

L'oggetto non viene disegnato in tutti i timeframes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1

L'oggetto viene disegnato nel grafico giornaliero

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1

L'oggetto viene disegnato nel grafico 1-ora

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12

L'oggetto viene disegnato nel grafico 12-ore

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2

L'oggetto viene disegnato nel grafico 2-ore

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3

L'oggetto viene disegnato nel grafico 3-ore

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4

L'oggetto viene disegnato nel grafico 4-ore

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6

L'oggetto viene disegnato nel grafico 6-ore

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8

L'oggetto viene disegnato nel grafico 8-ore

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1

L'oggetto viene disegnato nel grafico 1-minuto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10

L'oggetto viene disegnato nel grafico 10-minuti

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12

L'oggetto viene disegnato nel grafico 12-minuti

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15

L'oggetto viene disegnato nel grafico 2-minuti

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2

L'oggetto viene disegnato nel grafico 2-minuti

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20

L'oggetto viene disegnato nel grafico 20-minuti

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3

L'oggetto viene disegnato nel grafico 3-minuti

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30

L'oggetto viene disegnato nel grafico 30-minuti

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4

L'oggetto viene disegnato nel grafico 4-minuti

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5

L'oggetto viene disegnato nel grafico 5-minuti

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6

L'oggetto viene disegnato nel grafico 6-minuti

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1

L'oggetto viene disegnato nel grafico mensile

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1

L'oggetto viene disegnato nel grafico settimanale

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PITCHFORK

Andrews' Pitchfork

Tipi di oggetti

OBJ_RECTANGLE

Rettangolo

Tipi di oggetti

OBJ_RECTANGLE_LABEL

L' oggetto "Etichetta Rettangolo" per la creazione e la progettazione dell'interfaccia grafica personalizzata.

Tipi di oggetti

OBJ_REGRESSION

Canale Regressione Lineare

Tipi di oggetti

OBJ_STDDEVCHANNEL

Canale Deviazione Standard

Tipi di oggetti

OBJ_TEXT

Testo

Tipi di oggetti

OBJ_TREND

Trend Line

Tipi di oggetti

OBJ_TRENDBYANGLE

Trend Line per Angolo

Tipi di oggetti

OBJ_TRIANGLE

Triangolo

Tipi di oggetti

OBJ_VLINE

Linea verticale

Tipi di oggetti

OBJPROP_ALIGN

Allineamento orizzontale del testo nell'oggetto "Edit" (OBJ_EDIT)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR

Posizione del punto di ancoraggio di un oggetto grafico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE

Angolo. Per gli oggetti con nessun angolo specificato, creato da un programma, il valore è pari a EMPTY_VALUE

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE

Codice per l'oggetto Freccia

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK

Oggetto sullo sfondo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR

Il colore di sfondo per OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE

Il nome del file-BMPper Bitmap Label. Vedi anche Risorse

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR

Colore del bordo per gli oggetti OBJ_EDIT e OBJ_BUTTON

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE

Tipo di bordo per l'oggetto "label Rectangle"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID

ID dell'oggetto "Chart" (OBJ_CHART). Esso permette di lavorare con le proprietà di questo oggetto, come con un chart normale utilizzando le funzioni descritte in Operazioni Chart, ma ci sono delle eccezioni.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE

La scala per l'oggetto Chart

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR

Color

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER

L'angolo del chart per collegare un oggetto grafico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME

Orario di creazione di oggetti

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE

Visualizzazione della scala temporale per l'oggetto Chart

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE

Livello di Elliott Wave Marcatura

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION

Deviazione per il Canale di Deviazione Standard

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION

Trend dell'oggetto Gann

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES

Visualizzazione righe per creare la Elliott Wave

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE

Mostra l'ellisse completa dell'oggetto Arco di Fibonacci (OBJ_FIBOARC)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL

Riempire un oggetto con il colore (per OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT

Font

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE

Dimensione carattere

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN

Proibire mostrando il nome di un oggetto grafico all'interno della lista degli oggetti dal menu del terminale "Grafici" - "Oggetti" - "Lista degli Oggetti". Il valore true consente di nascondere un oggetto dalla lista. Per impostazione predefinita, true è impostato per gli oggetti che visualizzano gli eventi del calendario, la storia di trading ed agli oggetti creati da programmi MQL5. Per vedere tali oggetti grafici e accedere alle loro proprietà, fare clic sul pulsante "Tutti" nella finestra "Lista degli oggetti".

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR

Colore del livello-linea

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS

Numero di livelli

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE

Stile della linea-di-livello

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT

Descrizione del Livello

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE

Valore del livello

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH

Spessore della linea-di-livello

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME

Nome oggetto

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD

Timeframe per l'oggetto del Chart

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE

Coordinate Prezzo

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE

Visualizzazione della scala di prezzo per l'oggetto Chart

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY

Una linea verticale passa attraverso tutte le finestre di un grafico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT

Il raggio va a sinistra

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT

Il raggio va a destra

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY

Possibilità di modificare il testo nell' oggetto Edit

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE

Scala (proprietà degli oggetti di Gann e Fibonacci Arcs)

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE

Disponibilità oggetto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED

L'oggetto è selezionato

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE

Status del Bottone (premuto/non premuto)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE

Style

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL

Simbolo per l'oggetto Chart

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT

Descrizione dell'oggetto (il testo contenuto nell'oggetto)

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME

Coordinate temporali

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES

La visibilità di un oggetto al timeframes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP

Il testo del tooltip. Se la proprietà non è impostata, allora viene visualizzato il tooltip generato automaticamente dal terminale. Un tooltip può essere disabilitato impostando il valore "\n" (line feed) ad esso

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE

Tipo di oggetto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH

Spessore della linea

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE

La distanza in pixel lungo l'asse X dal angolo vincolante (see note)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET

La coordinata X dell'angolo superiore sinistro della area visibile rettangolare negli oggetti grafici "Label Bitmap" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). Il valore è impostato in pixel rispetto all'angolo superiore sinistro dell'immagine originale.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE

Larghezza dell'oggetto lungo l'asse X in pixel. Specificato per oggetti OBJ_LABEL (solo lettura), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE

La distanza in pixel lungo l'asse Y dall'angolo vincolante (see note)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET

La coordinata Y dell'angolo superiore sinistro dell' area visibile rettangolare negli oggetti grafici "Label Bitmap" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). Il valore è impostato in pixel rispetto all'angolo superiore sinistro dell'immagine originale.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE

L'altezza dell'oggetto lungo l'asse Y in pixel. Specificato per oggetti OBJ_LABEL (solo lettura), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER

La priorità di un oggetto grafico per la ricezione degli eventi cliccando su un grafico (CHARTEVENT_CLICK). Il valore zero predefinito viene impostato durante la creazione di un oggetto; la priorità può essere aumentata se necessario. Quando si applica uno degli oggetti su un altro, solo uno di essi con la priorità più alta riceverà l'evento CHARTEVENT_CLICK.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT

Commento all'ordine

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK

Questa politica di filling significa che un ordine può essere riempito solo nella quantità specificata. Se la quantità necessaria di uno strumento finanziario non è attualmente disponibile sul mercato, l'ordine non verrà eseguito. Il volume richiesto può essere riempito con diverse offerte disponibili sul mercato al momento.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC

Questa modalità significa che un trader si impegna ad eseguire un affare con il volume massimamente disponibile sul mercato entro quello indicata nell'ordine. Nel caso in cui il l'intero volume di un ordine non può essere riempito, verrà riempito il volume disponibile di esso, e il restante volume verrà annullato.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN

Questa policy viene utilizzata solo per ordini di mercato (ORDER_TYPE_BUY e ORDER_TYPE_SELL), ordini limit e stop limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) e solo per i simboli con esecuzione Market o Exchange. In caso il riempimento di un ordine a mercato o ordine limit con volume rimanente parziale non venga annullato, ma ulteriormente elaborato.

Per l'attivazione degli ordini ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT, viene creato un corrispondente limit order ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT con l'esecuzione ORDER_FILLING_RETURN.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC

ID di un Expert Advisor che ha piazzato l'ordine (progettato per garantire che ogni Expert Advisor colloca il proprio numero unico)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID

Identificatore Posizione che è impostato in un ordine non appena viene eseguito. Ogni ordine eseguito risulta in un affare che apre o modifica una posizione già esistente. L'identificatore di esattamente questa posizione viene impostato ad ordine eseguito, in questo momento.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT

Il prezzo attuale del simbolo dell'ordine

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN

Prezzo specificato nell'ordine

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT

Il prezzo Limit dell' ordine per l'ordine StopLimit

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL

Valore Stop Loss

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE

Stato dell'ordine

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED

Ordine annullato dal client

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED

Ordine espirato

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED

Ordine pienamente eseguito

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL

Ordine parzialmente eseguito

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED

Ordine accettato

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED

Ordine rigettato

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD

L' ordine è stato registrato (piazzato al trading system)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL

L'ordine è stato eliminato (eliminato dal trading system)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY

L'ordine è stato modificato (cambio dei suoi parametri)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED

Ordine controllato, ma non ancora accettato dal broker

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL

Smbolo dell'ordine

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY

Buono sino al corrente ordine d giorno di trade

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE

Orario di esecuzione o eliminazione dell' Ordine

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC

Orario di esecuzione/eliminazion di ordini in millisecondi dal 01.01.1970

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION

Orario di espirazione dell'ordine

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC

Buona fino a cancellazione ordine

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP

Setup dell'orario dell' Ordine

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC

Lìorario di piazzamento dell'esecuzione di un ordine in millisecondi dal 01.01.1970

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED

Buona fino a espirazione ordine

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

L'ordine sarà efficace fino a 23:59:59 del giorno specificato. Se questo orario è al di fuori di una sessione di trading, l'ordine scade nel più vicino orario di trading.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP

Valore Take Profit

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE

Tipo di ordine

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY

Ordine di mercato Buy

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

Ordine pendente Buy Limit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP

Ordine pendente Buy Stop

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT

Dopo aver raggiunto il prezzo dell' ordine, un ordine pentende Buy Limit viene piazzato al prezzo StopLimit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING

Tipo di riempimento dell'ordine

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL

Ordine di mercato Sell

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

Ordine pendente Sell Limit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP

Ordine pendente Sell Stop

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT

Dopo aver raggiunto il prezzo dell'ordine, un ordine pendente Sell Limit viene piazzato al prezzo StopLimit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME

Durata dell'ordine

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT

Volume corrente dell'ordine

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL

Volume iniziale dell'ordine

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT

Timeframe corrente

Timeframes del Grafico

PERIOD_D1

1 giorno

Timeframes del Grafico

PERIOD_H1

1 ora

Timeframes del Grafico

PERIOD_H12

12 ore

Timeframes del Grafico

PERIOD_H2

2 ore

Timeframes del Grafico

PERIOD_H3

3 ore

Timeframes del Grafico

PERIOD_H4

4 ore

Timeframes del Grafico

PERIOD_H6

6 ore

Timeframes del Grafico

PERIOD_H8

8 ore

Timeframes del Grafico

PERIOD_M1

1 minuto

Timeframes del Grafico

PERIOD_M10

10 minuti

Timeframes del Grafico

PERIOD_M12

12 minuti

Timeframes del Grafico

PERIOD_M15

15 minuti

Timeframes del Grafico

PERIOD_M2

2 minuti

Timeframes del Grafico

PERIOD_M20

20 minuti

Timeframes del Grafico

PERIOD_M3

3 minuti

Timeframes del Grafico

PERIOD_M30

30 minuti

Timeframes del Grafico

PERIOD_M4

4 minuti

Timeframes del Grafico

PERIOD_M5

5 minuti

Timeframes del Grafico

PERIOD_M6

6 minuti

Timeframes del Grafico

PERIOD_MN1

1 mese

Timeframes del Grafico

PERIOD_W1

1 settimana

Timeframes del Grafico

PLOT_ARROW

Codice Arrow per DRAW_ARROW stile

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT

Spostamento verticale di frecce per stile DRAW_ARROW

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES

Il numero di colori

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN

Numero di barre iniziali, senza disegno e valori nel DataWindow

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE

Tipo di costruzione grafica

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE

Un valore vuoto per la stampa, per cui non esiste nessun disegno

PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL

Il nome della serie grafica dell' indicatore da visualizzare nel DataWindow. Quando si lavora con stili grafici complessi che richiedono diversi buffer indicatori per la visualizzazione, i nomi per ogni buffer possono essere specificati utilizzando ";" come separatore. Codice di esempio è mostrato in DRAW_CANDLES

PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR

L'indice di un tampone contenente il colore di disegno

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE

Stile di Disegno della linea

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH

Lo spessore della linea di disegno

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT

Spostamento dell'indicatore tracciato lungo l'asse del tempo nelle bars

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA

Segno di visualizzazione dei valori di costruzione nel DataWindow

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE

Linea + DI

Linee Indicatori

POINTER_AUTOMATIC

Puntatore di tutti gli oggetti creati automaticamente (non utilizzando new() )

CheckPointer

POINTER_DYNAMIC

Puntatore dell'oggetto creato dall'operatore new()

CheckPointer

POINTER_INVALID

Puntatore errato

CheckPointer

POSITION_COMMENT

Commento della Posizione

PositionGetString

POSITION_COMMISSION

Commission

PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER

L'identificatore di posizione è un numero unico che viene assegnato ad ogni posizione nuovamente aperta e non cambia durante l'intero periodo di vita della posizione. Il turnover della posizione non cambia il suo identificatore.

PositionGetInteger

POSITION_MAGIC

Numero magico di posizione (vedi ORDER_MAGIC)

PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT

Prezzo corrente del simbolo della posizione

PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN

Prezzo di apertura della posizione

PositionGetDouble

POSITION_PROFIT

Profitto corrente

PositionGetDouble

POSITION_SL

Livello di Stop Loss della posizione aperta

PositionGetDouble

POSITION_SWAP

Swap cumulativo

PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL

Simbolo della posizione

PositionGetString

POSITION_TIME

Orario di apertura della posizione

PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC

Orario di apertura della posizione in millisecondi dal 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE

Orario di cambio della posizione in secondi dal 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

Orario di cambio della posizione in millisecondi dal 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TP

Livello di Take Profit della posizione aperta

PositionGetDouble

POSITION_TYPE

Tipo di posizione

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY

Buy

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL

Sell

PositionGetInteger

POSITION_VOLUME

Volume della posizione

PositionGetDouble

PRICE_CLOSE

Prezzo di chiusura

Costanti Prezzo

PRICE_HIGH

Il prezzo massimo per il periodo

Costanti Prezzo

PRICE_LOW

Il prezzo minimo per il periodo

Costanti Prezzo

PRICE_MEDIAN

Prezzo mediano, (high + low)/2

Costanti Prezzo

PRICE_OPEN

Prezzo di apertura

Costanti Prezzo

PRICE_TYPICAL

Prezzo tipico, (high + low + close)/3

Costanti Prezzo

PRICE_WEIGHTED

Prezzo medio, (alto + basso + vicino + close)/4

Costanti Prezzo

PROGRAM_EXPERT

Expert

MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR

Indicatore

MQLInfoInteger

PROGRAM_SCRIPT

Script

MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT

Un altro account è stato attivato o si è verificata la riconnessione al trade server a causa di cambiamenti nelle impostazioni dell'account

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE

Il simbolo o un periodo del grafico è stato cambiato

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE

Il grafico è stato chiuso

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE

Il terminale è stato chiuso

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED

Questo valore indica che l'handler OnInit() ha restituito un valore diverso da zero

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS

I parametri di input sono stati modificati dall' utente

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM

Expert Advisor terminata la loro operazione chiamando la funzione ExpertRemove()

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE

Il programma è stato ricompilato

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE

Il programma è stato eliminato dal grafico

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE

Un nuovo template è stato applicato

UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY

Sabato

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR

Posizione attuale di un puntatore a file

FileSeek

SEEK_END

Fine file

FileSeek

SEEK_SET

Inizio file

FileSeek

SENKOUSPANA_LINE

Linea Senkou Span A

Linee Indicatori

SENKOUSPANB_LINE

Linea Senkou Span B

Linee Indicatori

SERIES_BARS_COUNT

Conteggio barre per il simbolo-periodo per il momento attuale

SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE

La prima vera data per il simbolo-periodo per il momento attuale

SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE

Tempo di apertura dell'ultima barra del simbolo-periodo

SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

La prima data nello storico del simbolo sul server, indipendentemente dal periodo di tempo

SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED

Flag della data di sincronizzazione per il simbolo/periodo per il momento attuale

SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

La prima data nello storico del simbolo nel terminale client, indipendentemente dal timeframe

SeriesInfoInteger

SHORT_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo short

Costanti di tipo numerico

SHORT_MIN

Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo short

Costanti di tipo numerico

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

Login Autore

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE

Account: bilancio

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER

Nome del Broker (società)

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

Server del Broker

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY

Signal base currency

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

Data di pubblicazione (la data di quando è diventato disponibile per la sottoscrizione)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

Data di inizio monitoraggio

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY

Account: equità

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN

Account: guadagno

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID

ID del Segnale

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

Leveraggio dell'account

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

Account: massimo drawdown

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME

Nome del segnale

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS

Prifitti in pips

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE

Prezzo di sottoscrizione al Segnale

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING

Posizione nel rating

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI

Ritorno dell' Investimento(%)

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

Numero di sottoscritti

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

Tipo di account (0-reale, 1-demo, 2-contest)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES

Numero di trades

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

The flag enables synchronization without confirmation dialog

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Flag di Copia Stop Loss e Take Profit

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

Deposito in percentuale (%)

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

Limite equità

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID

Il Signal id

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME

Nome del segnale

SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

Lo slippage (utilizzato quando si posizionano ordini di mercato nella sincronizzazione di posizioni e la copia dei trades)

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

"Copy trades by subscription" permission flag

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

Flag "Acconsento ai termini di uso del servizio Segnali"

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

Massims percentuale di utiilizzo del deposito (%)

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE

Linea di segnale

Linee Indicatori

STAT_BALANCE_DD

Drawdown massimo del bilancio in termini monetari. Nel processo di trading, un bilancio può avere numerosi drowdowns; qui viene preso il valore più grande

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Drawdown bilancio in termini monetari che è stato registrato al momento del drowdown massimo del bilancio in percentuale (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

Drawdown bilancio massimo in percentuale. Nel processo di trading, un bilancio può avere numerosi drowdowns, per ciascuno dei quali viene calcolato il relativo valore drowdown in percentuale. Viene restituito il maggior valore

TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT

Drawdown bilancio come percentuale che è stata registrata al momento del drawdown massimo del bilancio in termini monetari (STAT_BALANCE_DD).

TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN

Valore minimo del bilancio

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX

La perdita massima in una serie di trades perdenti. Il valore è minore o uguale a zero

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

Il numero di transazioni che si sono formate STAT_CONLOSSMAX (perdita massima in una serie di trades perdenti)

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX

Massimo profitto in una serie di trades profittevoli. Il valore è maggiore o uguale a zero

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

Il numero di trades che viene formato STAT_CONPROFITMAX (massimo profitto in una serie di trades profittevoli)

TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER

Il valore del criterio di ottimizzazione personalizzata calcolato, restituito dalla funzione OnTester()

TesterStatistics

STAT_DEALS

Il numero di affari

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD

Valore massimo dell' rquità in termini monetari. Nel processo di trading, numerosi drowdowns possono essere visualizzati sul sull'equità; qui viene preso il valore più grande.

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

Drowdown dell'equità in termini monetari che sono stati registrati al momento del drowdown massimo dell'equità, in percentuale(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

Drawdown massomo dell'equità come percentuale. Nel processo di trading, un'equità può avere numerosi drawdowns, per ciascuno dei quali viene calcolato il valore drowdown relativo in percentuale. Viene restituito il maggior valore

TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT

Drawdown in percentuale che è stato registrato al momento del drowdown massimo dell' equità in termini monetari (STAT_EQUITY_DD).

TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN

Valore minimo dell'equità

TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF

Payoff atteso

TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS

Perdita totale, la somma di tutti i trades negativi. Il valore è minore o uguale a zero

TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT

Profitto totale netto, la somma di tutti i trades profittevoli (positivi). Il valore è maggiore o uguale a zero

TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT

Il valore del deposito iniziale

TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES

Trades long

TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES

Trades perdenti

TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

Lunghezza media di una serie di trades perdenti

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

Il numero di trades nella più lunga serie di trades perdenti STAT_MAX_CONLOSSES

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES

La perdita totale della più lunga serie di trades perdenti

TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

Il numero di trades nella più lunga serie di trades profittevoli STAT_MAX_CONWINS

TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS

Il profitto totale della più lunga serie di trades profittevoli

TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE

Massima perdita - il valore più basso di tutti i trades perdenti. Il valore è minore o uguale a zero

TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE

Massimo profitto - il valore più grande di tutti i trades profittevoli. Il valore è maggiore o uguale a zero

TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL

Valore minimo del livello di margine

TesterStatistics

STAT_PROFIT

Il profitto netto dopo il testing, la somma di STAT_GROSS_PROFIT e STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS è sempre inferiore o uguale a zero)

TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR

Fattore profitto, uguale al rapporto di STAT_GROSS_PROFIT / STAT_GROSS_LOSS. Se STAT_GROSS_LOSS=0, il fattore di profitto è pari a DBL_MAX

TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES

Trades long profittevoli

TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

Trades short profittevoli

TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES

Trades profittevoli

TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

Lunghezza media di una serie di trades profittevoli

TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR

Fattore di recupero, pari al rapporto di STAT_PROFIT / STAT_BALANCE_DD

TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO

Indice di Sharpe

TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES

Trades short

TesterStatistics

STAT_TRADES

Il numero di trades

TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL

Il denaro prelevato da un conto

TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE

Calculation is based on Close/Close prices

Costanti Prezzo

STO_LOWHIGH

Il calcolo si basa sui prezzi inferiore/superiore

Costanti Prezzo

STYLE_DASH

Linea spezzata

Stili di Disegno

STYLE_DASHDOT

Linea punteggiata-tratteggiata

Stili di Disegno

STYLE_DASHDOTDOT

Tratteggio - due punti

Stili di Disegno

STYLE_DOT

Linea tratteggiata

Stili di Disegno

STYLE_SOLID

Linea continua

Stili di Disegno

SUNDAY

Domenica

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK

Ask - migliore offerta buy

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH

Massimo Ask del giorno

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW

Minimo Ask del giorno

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK

Feeder della corrente quotazione

SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS

The underlying asset of a derivative

SymbolInfoString

SYMBOL_BID

Bid - migliore offerta sell

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH

Massimo Bid del giorno

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW

Minimo Bid del giorno

SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

Modalità CFD - calcolo del margine e del profitto e CFD

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

Modalità indici CFD - calcolo del margine e del profitto per indici CFD

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

Modalità CFD Leverage - calcolo del margine e del profitto per CFD al trading leverage

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

Modalità Futures - calcolo del margine e del profitto per i contratti futures in uno stock exchange / borsa

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

Modalità FORTS Futures - calcolo del margine e del profitto per i contratti futures sui FORTS.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

Modalità di Scambio - calcolo del margine e del profitto per i titoli di trade in uno stock exchange / borsa

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Modalità Forex - calcolo del margine e del di profitto per Forex

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Modalità Futures - calcolo del margine e del profitto per i futures

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

Collateral mode - a symbol is used as a non-tradable asset on a trading account.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE

Valuta base di un simbolo

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

Valuta di margine

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

Valuta di profitto

SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION

Descrizione del simbolo

SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS

Cifre dopo la virgola decimale

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

L'ordine è valido fino alla fine della giornata

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

L'ordine è valido durante un periodo di tempo illimitato, fino a quando non viene esplicitamente annullato

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

Flags di ordine consentito modalità di espirazione

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

L'orario di espirazione viene specificato nell'ordine

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

L'orario di scadenza è specificato nell'ordine

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

Data di scadenza del commercio di trade (di solito usato per i futures)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK

Questa regola significa che un affare può essere eseguito solo con il volume specificato. Se la quantità necessaria di uno strumento finanziario non è attualmente disponibile sul mercato, l'ordine non verrà eseguito. Il volume richiesto può essere riempito con diverse offerte disponibili sul mercato al momento.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC

In questo caso un trader si impegna ad eseguire un affare con il volume massimo disponibile sul mercato entro quello indicato nell'ordine. Nel caso in cui l'ordine non può essere riempito completamente, il volume disponibile dell'ordine sarà riempito, e il volume rimanente verrà annullato. La possibilità di utilizzare gli ordini IOC è determinata dal trade server.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE

Flags di di ordine consentito modalità di riempimento

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN

Il nome di un simbolo nel sistema ISIN (International Securities Identification Number). L'International Securities Identification Number è un codice a 12 cifre alfanumerico che identifica in modo univoco una security. La presenza di questa proprietà del simbolo è determinata dal lato del trade server.

SymbolInfoString

SYMBOL_LAST

Prezzo dell'ultima transazione

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH

Ultima massima del giorno

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW

Ultima minima del giorno

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

Il margine iniziale indica l'importo nella valuta di margine richiesto per aprire una posizione con il volume di un lotto. E' usato per controllare le attività di un cliente quando lui o lei entra nel mercato.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

Il margine di mantenimento. Se è impostato, imposta la quantità margine nella valuta margine del simbolo, caricato di un lotto. E' usato per controllare le attività di un cliente quando cambiano gli status del suo account. Se il margine di mantenimento è uguale a 0, viene utilizzato il margine iniziale.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE

Option type

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

American option may be exercised on any trading day on or before expiry. The period within which a buyer can exercise the option is specified for it

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

European option may only be exercised on a specified date (expiration, execution date, delivery date)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT

Option right (Call/Put)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

A call option gives you the right to buy an asset at a specified price

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

A put option gives you the right to sell an asset at a specified price

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE

The strike price of an option. The price at which an option buyer can buy (in a Call option) or sell (in a Put option) the underlying asset, and the option seller is obliged to sell or buy the appropriate amount of the underlying asset

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT

Gli ordini Limit sono ammessi (Buy Limit e Sell Limit)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET

Gli ordini di Mercato sono consentiti (Buy e Sell)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE

Flags dei consentiti tipi di ordine

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL

Stop Loss è consentito

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP

Ordini di Stop sono ammessi (Buy Stop e Sell Stop)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

Ordini Stop-limit sono ammessi (Buy Stop Limit e Sell Stop Limit)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP

Take Profit è consentito

SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH

Percorso nell'albero del simbolo

SymbolInfoString

SYMBOL_POINT

Valore punti del Symbol

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT

Symbol è selezionato in Market Watch

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW

Prezzo medio ponderato della sessione corrente

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

Numero di ordini Buy in questo momento

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Volume corrente di ordini Buy

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Prezzo di chiusura della sessione corrente

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS

Numero di affari nella sessione corrente

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Sommatoria dell'interesse aperto

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN

Prezzo di apertura della sessione corrente

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Prezzo massimo della sessione corrente

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Prezzo minimo della sessione corrente

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Prezzo di liquidazione della sessione corrente

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

Numero di ordini Sell in questo momento

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Corrente volume di ordini Sell

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Sommatoria del turnover della sessione corrente

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Sommatoria del volume degli affari della sessione corrente

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD

Valore differenziale in punti

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

Indicazione di uno spread fluttuante

SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME

Data di inizio simbolo di trade (di solito usato per i futures)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG

Valore di swap Long

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE

Modalità di calcolo swap

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

Gli swap vengono caricati in denaro nella valuta di deposito del cliente

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

Gli swap vengono caricati in denaro nella valuta margine del simbolo

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

Gli swap vengono caricati in denaro nella valuta di base del simbolo

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

Swap disabilitato (senza swap)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

Gli swap vengono caricati come interesse specifico annuale del prezzo di uno strumento al calcolo dello swap (l'anno standard della banca è 360 giorni)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

Gli swap vengono caricati come interesse specifico annuale del prezzo di apertura della posizione (l'anno standard della banca è 360 giorni)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

Gli swap sono espressi in punti

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

Gli swap vengono caricati dalla riapertura delle posizioni. Al termine di una giornata di trading la posizione viene chiusa. Il giorno dopo viene riaperto dai punti +/- specificati del prezzo Bid corrente (parametri SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

Gli swap vengono caricati dalla riapertura delle posizioni. Al termine di una giornata di trading la posizione viene chiusa. Il giorno dopo viene riaperto dai punti +/- specificati del prezzo di chiusura (parametri SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

Giorno della settimana per caricare swap di rollover a 3 giorni

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT

Valore di swap Short

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

Numero massimo di richieste mostrate in Profondità di Mercato. Per i simboli che non hanno coda di richieste, il valore è uguale a zero.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME

Orario dell'ultima quotazione

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

Modalità di calcolo del prezzo del contratto

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

Grandezza del contratto di trade

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Esecuzione di scambio

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Esecuzione istantanea

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Esecuzione a mercato

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Esecuzione a richiesta

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

Modalità di esecuzione affare

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Distanza per congelare le operazioni di trade in punti

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE

Tipo ordine di esecuzione

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

Permesso solo operazioni di chiusura posizioni

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

Il trade è disabilitato per il simbolo

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

Non ci sono restrizioni trade

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

Permesso solo per posizioni long

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

Permesso solo per posizioni short

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Rientro minimo in punti dal prezzo corrente più vicino per piazzare ordini di Stop

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Cambiamento prezzo minimo

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

Valore di SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

P​rezzo tick calcolato per una posizione in perdita

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Prezzo tick calcolato per una posizione favorevole

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME

Volume dell'ultima transazione

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Massimo volume consentito aggregato di una posizione aperta ed ordini pendenti in una direzione (acquisto o vendita) per il simbolo. Per esempio, con la limitazione di 5 lotti, si può avere una posizione aperta buy con il volume di 5 lotti e posizionare un ordine pendente Sell Limit con il volume di 5 lotti. Ma in questo caso non è possibile inserire un ordine pendente Buy Limit (in quanto il volume totale in una direzione supererà il limite) o piazzare Sell Limit con il volume più di 5 lotti.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX

Volume massimo per un affare

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN

Volume minimo per un affare

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP

Cambio di step minimo per l'esecuzione dell'affare

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH

Volume massimo del giorno

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW

Volume minimo del giorno

SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE

Linea Tenkan-sen

Linee Indicatori

TERMINAL_BUILD

Il numero di build del terminale client

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE

Numero della pagina codice della lingua installati nel terminale client

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH

Percorso comune per tutti i terminali installati in un computer

TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT

Account in MQL5.community

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE

Bilancio in MQL5.community

TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

Collegamento a MQL5.community

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY

Nome della società

TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED

La connessione ad un trade server

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES

Il numero di CPU cores nel sistema

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH

Cartella in cui sono memorizzati i dati dei terminali

TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE

Spazio libero su disco per la cartella MQL5\Files del terminale(agente), MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED

Il permesso di utilizzare DLL

TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED

Il permesso di inviare e-mail utilizzando l' SMTP-server ed il login, specificato nelle impostazioni del terminale

TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED

Il permesso di inviare i reports con server FTP ed il login, specificato nelle impostazioni del terminale

TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE

Lingua del terminale

TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS

Il massimo conteggio di barre nel grafico

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE

Memoria libera del processo del terminale(agente), MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL

Memoria fisica nel sistema, MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL

Memoria disponibile per il processo del terminale(agente), MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED

Memoria utilizzata dal terminale(agente), MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID

The flag indicates the presence of MetaQuotes ID data for Push notifications

TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME

Nome del terminale

TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED

Permesso di inviare notifiche smartphone

TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT

La versione del OpenCL supportato nel formato di 0x00010002 = 1.2. "0" significa che OpenCL non è supportato

TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH

Cartella da cui viene avviato il terminale

TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST

L'ultimo valore conosciuto del ping al trade server in millisecondi. Un secondo comprende un milione di microsecondi.

TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI

La risoluzione del display informativo sullo schermo è misurata come ammontare di Punti in una linea per Inch (DPI)

TerminalInfoInteger

TERMINAL_TRADE_ALLOWED

Permesso per il trade

TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64

Indicazione del "terminale 64-bit"

TerminalInfoInteger

THURSDAY

Giovedi

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL

Piazza un ordine di trade per l'immediata esecuzione con i parametri specificati(market order)

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY

Modifica i parametri dell'ordine piazzato precedentemente

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING

Posiziona un ordine di trade per l'esecuzione sotto condizioni specificate (ordine pendente)

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE

Eliminare l'ordine pendente piazzato precedentemente

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP

Modifica i valori Stop Loss e Take Profit per una posizione aperta

MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL

Richiesta annullata dal trader

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT

Autotrading disabilitato dal terminale client

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION

Nessuna connessione con il trade server

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE

Richiesta completata

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL

Solo una parte della richiesta è stata completata

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR

Errore elaborazione richiesta

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN

Ordine o posizione congelati

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID

Richiesta non valida

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION

Data di espirazione dell'ordine non valida nella richiesta

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL

Non valido tipo di filling dell'ordine

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER

Errato o proibitotipo di ordine

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE

Prezzo non valido nella richiesta

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS

Stops non validi nella richiesta

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME

Volume non valido nella richiesta

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS

Il numero di ordini in corso ha raggiunto il limite

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME

Il volume degli ordini e posizioni per il simbolo ha raggiunto il limite

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED

Richiesta bloccata pe l'elaborazione

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED

Il mercato è chiuso

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES

Nessuna modifica nella richiesta

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY

Non ci sono abbastanza soldi per completare la richiesta

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL

Il funzionamento è consentito solo per i conti live

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED

Stato ordine cambiato

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED

Ordine piazzato

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED

La posizione con lo specificato POSITION_IDENTIFIER è stata già chiusa

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED

Prezzi cambiato

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF

Non ci sono quotazioni per elaborare la richiesta

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT

Richiesta rigettata

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE

Riquotazione

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT

Autotrading disabilitato dal server

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT

Richiesta annullata per timeout

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS

Richieste troppo frequenti

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED

Il trade è disattivato

MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

Aggiunta di un affare per la cronistoria. L'azione viene eseguita come risultato di un' esecuzione di ordine o l'esecuzione di operazioni su un saldo del conto.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE

Eliminazione di un affare dalla cronistoria. Ci possono essere casi in cui un accordo precedentemente eseguito viene eliminato da un server. Per esempio, un accordo è stato eliminato in un sistema di trade esterno (scambio) in cui era precedentemente trasferito da un broker.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE

Aggiornamento di un affare nella cronistoria. Ci possono essere casi in cui un accordo applicato in precedenza viene modificato su un server. Per esempio, un accordo è stato cambiato in un sistema commerciale esterno (scambio) in cui era precedentemente trasferito da un broker.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

Aggiunta di un ordine allo storico come risultato di esecuzione o cancellazione.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE

Deleting an order from the orders history. Questo tipo viene fornito per migliorare la funzionalità sul lato trade server.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE

Modifica un ordine situato nella storia ordini. Questo tipo viene fornito per migliorare la funzionalità sul lato trade server.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

L'aggiunta di un nuovo ordine aperto.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

La rimozione di un ordine dalla lista di quelli aperti. Un ordine può essere eliminato da quelli aperti a seguito dell' impostazione di un' appropriata richiesta o esecuzione (riempimento) e spostandosi nella cronistoria.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE

Aggiornamento di un ordine aperto. Gli aggiornamenti includono non solo le evidenti modifiche dal terminale client o dal lato trade server, ma anche cambiamenti dello stato di un ordine quando lo si imposta (ad esempio, passaggio da ORDER_STATE_STARTED a ORDER_STATE_PLACED o da ORDER_STATE_PLACED a ORDER_STATE_PARTIAL, ecc).

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION

Modifica di una posizione non correlata ad un'esecuzione di affare. Questo tipo di transazione mostra che una posizione è stata modificata dal lato trade server. Volume della posizione, prezzo di apertura, Stop Loss e Take Profit possono essere modificati. I dati sulle modifiche vengono inviati nella struttura MqlTradeTransaction tramite l'handler OnTradeTransaction. La modifica della posizione (aggiunta, modifica o chiusura), come risultato dell'esecuzione di un affare, non porta al verificarsi della transazione TRADE_TRANSACTION_POSITION.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST

La notifica del fatto che una richiesta di trade sia stata elaborata dal server e ed il risultato dell'elaborazione sia stato ricevuto. Solo il campo tipo (tipo di transazione di trade) deve essere analizzato per tali operazioni nella struttura MqlTradeTransaction. Il secondo e terzo parametro di OnTradeTransaction (richiesta e risultato) devono essere analizzati per ulteriori dati.

MqlTradeTransaction

TUESDAY

Martedì

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL

bool

MqlParam

TYPE_CHAR

char

MqlParam

TYPE_COLOR

color

MqlParam

TYPE_DATETIME

datetime

MqlParam

TYPE_DOUBLE

double

MqlParam

TYPE_FLOAT

float

MqlParam

TYPE_INT

int

MqlParam

TYPE_LONG

long

MqlParam

TYPE_SHORT

short

MqlParam

TYPE_STRING

string

MqlParam

TYPE_UCHAR

uchar

MqlParam

TYPE_UINT

uint

MqlParam

TYPE_ULONG

ulong

MqlParam

TYPE_USHORT

ushort

MqlParam

UCHAR_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo uchar

Costanti di tipo numerico

UINT_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo unit

Costanti di tipo numerico

ULONG_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo ulong

Costanti di tipo numerico

UPPER_BAND

Limite superiore

Linee Indicatori

UPPER_HISTOGRAM

Istogramma superiore

Linee Indicatori

UPPER_LINE

Linea superiore

Linee Indicatori

USHORT_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo ushort

Costanti di tipo numerico

VOLUME_REAL

Trade volume

Costanti Prezzo

VOLUME_TICK

Tick volume

Costanti Prezzo

WEDNESDAY

Mercoledì

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY

Indica il numero di elementi restanti fino alla fine dell'array, cioè, verrà elabolrato l'intero array

Altre costanti

WRONG_VALUE

La costante può essere implicitamente lanciata a qualsiasi tipo di enumerazione

Altre costanti