- Le basi del linguaggio
- Costanti, Enumerazioni e Strutture
- Programmi MQL5
- Variabili predefinite
- Funzioni Comuni
- Funzioni di Array
- Metodi Matriciali e Vettoriali
- Funzioni di Conversione
- Funzioni Matematiche
- Funzioni Stringa
- Data ed Ora
- Informazioni account
- Verifica Stato
- Gestione degli Eventi
- Market Info
- Calendario Economico
- Accesso alle Timeseries ed Indicatori
- Simboli Personalizzati
- Operazioni col Grafico
- Funzioni di Trade
- Segnali di Trade
- Funzioni di Rete
- Variabili Globali del Terminale
- Funzioni con i File
- Indicatori Personalizzati
- Oggetti Grafici
- Indicatori Tecnici
- Lavorare con i risultati di ottimizzazione
- Funzioni Eventi
- Lavorare con OpenCL
- Lavorare con i database
- Lavorare con DirectX
- MetaTrader per Python
- Modelli ONNX
- Libreria Standard
- Il passaggio dall' MQL4
- List of MQL5 Functions
- List of MQL5 Constants
List of MQL5 Constants
All MQL5 constants in alphabetical order.
|
Constant
|
Descrizione
|
Usage
|
__DATE__
|
Compilazione di file senza orario (ore, minuti e secondi sono uguali a 0)
|
__DATETIME__
|
Data ed ora di compilazione del file
|
__FILE__
|
Nome del file attualmente elaborati
|
__FUNCSIG__
|
Firma della funzione nel cui corpo si trova la macro. Logging della descrizione completa delle funzioni può essere utile per l'identificazione di funzioni sovraccaricate
|
__FUNCTION__
|
Nome della funzione, nel cui corpo si trova la macro
|
__LINE__
|
Numero di riga nel codice sorgente, in cui si trova la macro
|
__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__
|
Numero di build compilatore
|
__PATH__
|
Un percorso assoluto del file che è attualmente in fase di compilazione
|
ACCOUNT_ASSETS
|
The current assets of an account
|
ACCOUNT_BALANCE
|
Bilancio dell'account in valuta di deposito
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
The current blocked commission amount on an account
|
ACCOUNT_COMPANY
|
Nome della società che fornisce l'account
|
ACCOUNT_CREDIT
|
Credito dell'account nella valuta di deposito
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
Valuta dell'account
|
ACCOUNT_EQUITY
|
Equità nella valuta di deposito
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
Leveraggio dell'account
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
The current liabilities on an account
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
Numero massimo consentito di ordini pendenti attivi
|
ACCOUNT_LOGIN
|
Numero di account
|
ACCOUNT_MARGIN
|
Margine utilizzzato dell'account nella valuta di deposito
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
Margine libero dell'account nella valuta di deposito
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
Initial margin. The amount reserved on an account to cover the margin of all pending orders
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
Livello di margine dell'account in percentuale
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
Maintenance margin. The minimum equity reserved on an account to cover the minimum amount of all open positions
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
Livello di margin call. A seconda dell'impostazione ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE è espressa in percentuale o in valuta di deposito
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
Modalità per l'impostazione del margine minimo consentito
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
Livello di stop out del margine. A seconda dell'impostazione ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE è espressa in percentuale o in valuta di deposito
|
ACCOUNT_NAME
|
Nome del cliente
|
ACCOUNT_PROFIT
|
Profitto attuale dell'account in valuta di deposito
|
ACCOUNT_SERVER
|
Nome del trade server
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
Modalità di stop out dell'account in termini monetari
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
Modalità di stop out dell' account in termini percentuali
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
Trade consentito per il corrente account
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
Trade consentito per un Expert Advisor
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
Modalità trade dell' Account
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
Account contest
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
Account demo
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
Account reale
|
ALIGN_CENTER
|
Centrato (solo per l'oggetto Edit)
|
ALIGN_LEFT
|
L'allineamento a sinistra
|
ALIGN_RIGHT
|
Allineamento a destra
|
ANCHOR_CENTER
|
Punto di ancoraggio strettamente nel centro dell'oggetto
|
ANCHOR_LEFT
|
Punto di ancoraggio a sinistra nel centro
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
Punto di ancoraggio nell'angolo in basso a sinistra
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
Punto di ancoraggio in alto a sinistra
|
ANCHOR_LOWER
|
Punto di ancoraggio sotto sotto nel centro
|
ANCHOR_RIGHT
|
Punto di ancoraggio a destra al centro
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
Punto di ancoraggio nell'angolo in basso a destra
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
Punto di ancoraggio in alto a destra
|
ANCHOR_UPPER
|
Punto di ancoraggio sopra nel centro
|
BASE_LINE
|
Linea principale
|
BOOK_TYPE_BUY
|
Ordine di Buy (Acquisto)
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
Ordine di Buy dal Mercato
|
BOOK_TYPE_SELL
|
Ordine di Sell(Offerta)
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
Ordine di Sell dal Mercato
|
BORDER_FLAT
|
Forma piatta
|
BORDER_RAISED
|
Forma sporgente
|
BORDER_SUNKEN
|
Forma concava
|
CHAR_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo char
|
CHAR_MIN
|
Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo char
|
Modalità automatica di spostamento al bordo destro del grafico
|
CHART_BARS
|
Visualizzare come una sequenza di barre
|
CHART_BEGIN
|
Inizio del Grafico (i prezzi più vecchi)
|
Vede il grafico sopra altri grafici
|
CHART_CANDLES
|
Visualizza come candele giapponesi
|
Colore del livello di prezzo Ask
|
Colore di sfondo del Grafico
|
Colore del livello di prezzo Bid
|
Colore del corpo della candela bear
|
Colore del corpo della candela toro
|
Colore per la barra in alto, ombre bordi del corpo di candele bear
|
Colore linea chart e colore della candela giapponese "Doji"
|
Colore per la barra in alto, ombre bordi del corpo di candele bull
|
Colore degli assi, scale e linea OHLC
|
Colore della griglia
|
Colore della linea dell'ultimo prezzo affare eseguito (Last)
|
Colore dei livelli di ordini di stop (Stop Loss e Take Profit)
|
Colore dei volumi e livelli di apertura della posizione
|
Commento di testo in un grafico
|
CHART_CURRENT_POS
|
Posizione attuale
|
Il permesso di trascinare i livelli di trading su un grafico con il mouse. La modalità di trascinamento è attivata per impostazione predefinita (valore true)
|
Invia notifiche di movimento del mouse ed eventi click del mouse (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) a tutti i programmi MQL5 programmi su un grafico
|
Inviare la notifica di un evento di creazione del nuovo oggetto (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) a tutti i programmi mql5 sul grafico
|
Inviare la notifica di un evento di eliminazione oggetto (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) a tutti i programmi mql5 sul grafico
|
Numero della prima barra visibile nel grafico. L'indicizzazione delle barre è uguale per TimeSeries.
|
Fixed chart maximum
|
Minimo fisso del Grafico
|
Posizione fissa dal bordo sinistro in valore percentuale. La posizione fissa del grafico è contrassegnata da un piccolo triangolo grigio sull'asse del tempo orizzontale. Viene visualizzato solo se lo slittamento automatico del grafico a destra sul segno di spunta in entrata è disattivato (vedere la proprietà CHART_AUTOSCROLL). La barra in una posizione fissa rimane nello stesso posto durante lo zoom in e out.
|
Grafico dei prezzi in primo piano
|
Altezza del grafico in pixel
|
Identifica l'oggetto "Chart" (OBJ_CHART) oggetto – restituisce true per un oggetto grafico. Restituisce false per un grafico vero e proprio
|
CHART_LINE
|
Visualizza come una linea tracciata dai prezzi Close
|
Tipo di grafico (candele, barre o di linea)
|
Scorre la tabella utilizzando orizzontalmente il tasto sinistro del mouse. Lo scrolling verticale è disponibile anche se il valore di ogni seguente proprietà è impostato su true: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 o CHART_SCALE_PT_PER_BAR
|
Scala in punti per barra
|
Massimo del grafico
|
Minimo del Grafico
|
Scale
|
Scala da specificare in punti per barre
|
Modalità scala fissa
|
Modalità Scala 1:1
|
Modalità di grafico dei prezzi indentata dal bordo destro
|
La grandezza della barra zero indentata dal bordo destro, in percentuale
|
Mostra valori Ask come una linea orizzontale nel grafico
|
Mostra i valori Bid come una linea orizzontale nel grafico
|
Risultati della scala temporale sul grafico
|
Visualizza griglia nel grafico
|
Visualizza valori Last come una linea orizzontale in un grafico
|
Descrizioni Pop-up di oggetti grafici
|
Mostra valori OHLC nell'angolo in alto a sinistra
|
Showing the "One click trading" panel on a chart
|
Visualizza separatori verticali tra periodi adiacenti
|
Risultati della scala dei prezzi sul grafico
|
Visualizzazione dei livelli di trade nel grafico (livelli di posizioni aperte, Stop Loss, Take Profit ed ordini pendenti)
|
Visualizzare volume nel grafico
|
Il numero di barre sul grafico che può essere visualizzato
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
I volumi non sono mostrati
|
CHART_VOLUME_REAL
|
Volumi Trade
|
CHART_VOLUME_TICK
|
Volumi Tick
|
Larghezza del grafico in barre
|
Larghezza grafico in pixel
|
Handle della finestra del grafico (HWND)
|
Visibilità delle sottofinestre
|
La distanza tra il frame superiore della sottofinestra indicatore ed il frame superiore della finestra grafico principale, lungo l'asse verticale Y, in pixel. In caso di un evento del mouse, le coordinate del cursore vengono passate in termini di coordinate della finestra grafico principale, mentre le coordinate di oggetti grafici in una finestra indicatore secondaria vengono impostati rispetto all'angolo in alto a sinistra della finestra secondaria.
Il valore è necessario per convertire le coordinate assolute del grafico principale alle coordinate locali della sottofinestra per il corretto lavoro con gli oggetti grafici, le cui coordinate sono impostate rispetto all'angolo superiore sinistro del frame sottofinestra.
|
Il numero totale di finestre del grafico, tra cui sottofinestre indicatore
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
Modifica della grandezza del grafico o modifica delle proprietà del grafico tramite la finestra delle Proprietà
|
CHARTEVENT_CLICK
|
Facendo clic su un grafico
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
Numero iniziale di un evento da una serie di eventi personalizzati
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
Il numero finale di un evento di una serie di eventi personalizzati
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
Tasti
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Movimento del mouse, clic del mouse (se CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true è impostato per il grafico)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
Oggetto grafico proprietà modificata tramite la finestra delle proprietà
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
Facendo clic su un oggetto grafico
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
Oggetto grafico creato (se CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true è impostato per il grafico)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
Oggetto grafico eliminato (se CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true è impostato per il grafico)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
Drag and drop di un oggetto grafico
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
Fine di modifica del testo nella modifica degli oggetti grafici
|
CHARTS_MAX
|
Il numero massimo possibile di grafici aperti simultaneamente nel terminale
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
Linea Chikou Span
|
clrAliceBlue
|
Alice Blue
|
clrAntiqueWhite
|
Antique White
|
clrAqua
|
Aqua
|
clrAquamarine
|
Aquamarine
|
clrBeige
|
Beige
|
clrBisque
|
Bisque
|
clrBlack
|
Black
|
clrBlanchedAlmond
|
Blanched Almond
|
clrBlue
|
Blue
|
clrBlueViolet
|
Blue Violet
|
clrBrown
|
Brown
|
clrBurlyWood
|
Burly Wood
|
clrCadetBlue
|
Cadet Blue
|
clrChartreuse
|
Chartreuse
|
clrChocolate
|
Chocolate
|
clrCoral
|
Coral
|
clrCornflowerBlue
|
Cornflower Blue
|
clrCornsilk
|
Cornsilk
|
clrCrimson
|
Crimson
|
clrDarkBlue
|
Dark Blue
|
clrDarkGoldenrod
|
Dark Goldenrod
|
clrDarkGray
|
Dark Gray
|
clrDarkGreen
|
Dark Green
|
clrDarkKhaki
|
Dark Khaki
|
clrDarkOliveGreen
|
Dark Olive Green
|
clrDarkOrange
|
Dark Orange
|
clrDarkOrchid
|
Dark Orchid
|
clrDarkSalmon
|
Dark Salmon
|
clrDarkSeaGreen
|
Dark Sea Green
|
clrDarkSlateBlue
|
Dark Slate Blue
|
clrDarkSlateGray
|
Dark Slate Gray
|
clrDarkTurquoise
|
Dark Turquoise
|
clrDarkViolet
|
Dark Violet
|
clrDeepPink
|
Deep Pink
|
clrDeepSkyBlue
|
Deep Sky Blue
|
clrDimGray
|
Dim Gray
|
clrDodgerBlue
|
Dodger Blue
|
clrFireBrick
|
Fire Brick
|
clrForestGreen
|
Forest Green
|
clrGainsboro
|
Gainsboro
|
clrGold
|
Gold
|
clrGoldenrod
|
Goldenrod
|
clrGray
|
Gray
|
clrGreen
|
Green
|
clrGreenYellow
|
Green Yellow
|
clrHoneydew
|
Honeydew
|
clrHotPink
|
Hot Pink
|
clrIndianRed
|
Indian Red
|
clrIndigo
|
Indigo
|
clrIvory
|
Ivory
|
clrKhaki
|
Khaki
|
clrLavender
|
Lavender
|
clrLavenderBlush
|
Lavender Blush
|
clrLawnGreen
|
Lawn Green
|
clrLemonChiffon
|
Lemon Chiffon
|
clrLightBlue
|
Light Blue
|
clrLightCoral
|
Light Coral
|
clrLightCyan
|
Light Cyan
|
clrLightGoldenrod
|
Light Goldenrod
|
clrLightGray
|
Light Gray
|
clrLightGreen
|
Light Green
|
clrLightPink
|
Light Pink
|
clrLightSalmon
|
Light Salmon
|
clrLightSeaGreen
|
Light Sea Green
|
clrLightSkyBlue
|
Light Sky Blue
|
clrLightSlateGray
|
Light Slate Gray
|
clrLightSteelBlue
|
Light Steel Blue
|
clrLightYellow
|
Light Yellow
|
clrLime
|
Lime
|
clrLimeGreen
|
Lime Green
|
clrLinen
|
Linen
|
clrMagenta
|
Magenta
|
clrMaroon
|
Maroon
|
clrMediumAquamarine
|
Medium Aquamarine
|
clrMediumBlue
|
Medium Blue
|
clrMediumOrchid
|
Medium Orchid
|
clrMediumPurple
|
Medium Purple
|
clrMediumSeaGreen
|
Medium Sea Green
|
clrMediumSlateBlue
|
Medium Slate Blue
|
clrMediumSpringGreen
|
Medium Spring Green
|
clrMediumTurquoise
|
Medium Turquoise
|
clrMediumVioletRed
|
Medium Violet Red
|
clrMidnightBlue
|
Midnight Blue
|
clrMintCream
|
Mint Cream
|
clrMistyRose
|
Misty Rose
|
clrMoccasin
|
Moccasin
|
clrNavajoWhite
|
Navajo White
|
clrNavy
|
Navy
|
clrNONE
|
Assenza di colore
|
clrOldLace
|
Old Lace
|
clrOlive
|
Olive
|
clrOliveDrab
|
Olive Drab
|
clrOrange
|
Orange
|
clrOrangeRed
|
Orange Red
|
clrOrchid
|
Orchid
|
clrPaleGoldenrod
|
Pale Goldenrod
|
clrPaleGreen
|
Pale Green
|
clrPaleTurquoise
|
Pale Turquoise
|
clrPaleVioletRed
|
Pale Violet Red
|
clrPapayaWhip
|
Papaya Whip
|
clrPeachPuff
|
Peach Puff
|
clrPeru
|
Peru
|
clrPink
|
Pink
|
clrPlum
|
Plum
|
clrPowderBlue
|
Powder Blue
|
clrPurple
|
Purple
|
clrRed
|
Red
|
clrRosyBrown
|
Rosy Brown
|
clrRoyalBlue
|
Royal Blue
|
clrSaddleBrown
|
Saddle Brown
|
clrSalmon
|
Salmon
|
clrSandyBrown
|
Sandy Brown
|
clrSeaGreen
|
Sea Green
|
clrSeashell
|
Seashell
|
clrSienna
|
Sienna
|
clrSilver
|
Silver
|
clrSkyBlue
|
Sky Blue
|
clrSlateBlue
|
Slate Blue
|
clrSlateGray
|
Slate Gray
|
clrSnow
|
Snow
|
clrSpringGreen
|
Spring Green
|
clrSteelBlue
|
Steel Blue
|
clrTan
|
Tan
|
clrTeal
|
Teal
|
clrThistle
|
Thistle
|
clrTomato
|
Tomato
|
clrTurquoise
|
Turquoise
|
clrViolet
|
Violet
|
clrWheat
|
Wheat
|
clrWhite
|
White
|
clrWhiteSmoke
|
White Smoke
|
clrYellow
|
Yellow
|
clrYellowGreen
|
Yellow Green
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
Il centro delle coordinate è nell'angolo in basso a sinistra del grafico
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
Il centro delle coordinate è nell'angolo superiore sinistro del grafico
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
Il centro di coordinate è nell'angolo in basso a destra del grafico
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
Il centro di coordinate è nell'angolo in alto a destra del grafico
|
CP_ACP
|
L'attuale codepage Windows ANSI
|
CP_MACCP
|
L'attuale code page di sistema Macintosh.
Nota: Questo valore è usato soprattutto nei codici di programma creati prima, e non serve a niente ora, dal momento che i moderni computer Macintosh usano Unicode per la codifica.
|
CP_OEMCP
|
L'attuale sistema OEM code page.
|
CP_SYMBOL
|
Simbolo codice della pagina
|
CP_THREAD_ACP
|
La tabella codici ANSI di Windows per il thread corrente.
|
CP_UTF7
|
UTF-7 code page.
|
CP_UTF8
|
UTF-8 code page.
|
CRYPT_AES128
|
AES encryption with 128 bit key (16 bytes)
|
CRYPT_AES256
|
AES encryption with 256 bit key (32 bytes)
|
CRYPT_ARCH_ZIP
|
ZIP archives
|
CRYPT_BASE64
|
BASE64
|
CRYPT_DES
|
DES encryption with 56 bit key (7 bytes)
|
CRYPT_HASH_MD5
|
MD5 HASH caculation
|
CRYPT_HASH_SHA1
|
SHA1 HASH caculation
|
CRYPT_HASH_SHA256
|
SHA256 HASH caculation
|
DBL_DIG
|
Numero di cifre decimali significative per il tipo double
|
DBL_EPSILON
|
Valore minimo, che soddisfa la condizione:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (per il tipo double)
|
DBL_MANT_DIG
|
Conteggio bits in una mantissa per il tipo double
|
DBL_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo double
|
DBL_MAX_10_EXP
|
Massimo valore decimale del grado dell' esponente per il tipo double
|
DBL_MAX_EXP
|
Massimo valore binario del grado dell' esponente per il tipo double
|
DBL_MIN
|
Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo double
|
DBL_MIN_10_EXP
|
Minimo valore decimale del grado dell' esponente per il tipo double
|
DBL_MIN_EXP
|
Minimo valore binario del grado dell' esponente per il tipo double
|
DEAL_COMMENT
|
Commento affare
|
DEAL_COMMISSION
|
Prezzo commissione
|
DEAL_ENTRY
|
Entry dell'affare - ingresso in, ingresso out, inversione
|
DEAL_ENTRY_IN
|
Entry in
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
Reverse
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
Entry out
|
DEAL_MAGIC
|
Numero magico dell' affare (vedi ORDER_MAGIC)
|
DEAL_ORDER
|
Affare numero d'ordine
|
DEAL_POSITION_ID
|
Identificatore di posizione, nell' apertura, modifica o cambio di ciò a cui questo affare prende parte. Ogni posizione ha un identificatore univoco che viene assegnato a tutti gli affari eseguiti per il simbolo durante l'intero ciclo di vita della posizione.
|
DEAL_PRICE
|
Prezzo affare
|
DEAL_PROFIT
|
Profitto affare
|
DEAL_SWAP
|
Swap cumulativo sulla chiusura
|
DEAL_SYMBOL
|
Simbolo affare
|
DEAL_TIME
|
Orario affare
|
DEAL_TIME_MSC
|
Il tempo di esecuzione di un affare in millisecondi dal 01.01.1970
|
DEAL_TYPE
|
Deal type
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
Balance
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
Bonus
|
DEAL_TYPE_BUY
|
Buy
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
Affare buy annullato Non ci può essere una situazione in cui un affare precedentemente eseguito venga annullato. In questo caso, il tipo di affare precedentemente eseguito (DEAL_TYPE_BUY) viene cambiato in DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, ed il suo profitto/perdita viene reso a zero. Il precedente profitto/perdita ottenuti vengono caricati/prelevati usando un' operazione di bilanciamento separata.
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
Carico aggiuntivo
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
Commissione aggiuntiva
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
Commissione agente giornaliero
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
Commissione agente mensile
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
Commissione giornaliera
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
Commissione mensile
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
Correzione
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
Credit
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
Tasso d'interesse
|
DEAL_TYPE_SELL
|
Sell
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
Affare vendita eseguito. Non ci può essere una situazione in cui un affare di vendita eseguito in precedenza venga cancellato. In questo caso, il tipo di affare precedentemente eseguito (DEAL_TYPE_SELL) viene cambiato in DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, ed il suo profitto/perdita viene reso a zero. Il precedente profitto/perdita ottenuti vengono caricati/prelevati usando un' operazione di bilanciamento separata.
|
DEAL_VOLUME
|
Volume affare
|
Disegnamento frecce
|
Visualizzare come una sequenza di barre
|
Visualizza come una sequenza di candele
|
Disegno frecce multicolori
|
Multicolore barre
|
Candele multicolore
|
Istogramma multicolore dalla linea dello zero
|
Istogramma multicolore dei due buffer indicatore
|
Linea multicolore
|
Sezione multicolore
|
ZigZag multicolore
|
Color fill between the two levels
|
Istogramma dalla linea dello zero
|
Istogramma dei due buffer indicatore
|
Linea
|
Non disegnato
|
Sezione
|
Stili Zigzag permettono la sezione verticale sulla barra
|
ELLIOTT_CYCLE
|
Ciclo
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
Grand Supercycle
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
Intermedio
|
ELLIOTT_MINOR
|
Minore
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
Minuette
|
ELLIOTT_MINUTE
|
Minuto
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
Primario
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
Subminuette
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
Supercycle
|
EMPTY_VALUE
|
Valore vuoto in un buffer di indicatore
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
Proprietà ID dell'account, sbagliata
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
La grandezza della grandezza dell'array supera i 2 GB
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
Memoria insufficiente per il trasferimento di un array, o un tentativo di modificare la grandezza di un array statico
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
Profondità di Mercato non può essere aggiunta
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
Profondità di Mercato non può essere rimossa
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
I dati dalla Profondità di Mercato non possono essere ottenuti
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
Errore nella sottoscrizione di ricezione di nuovi dati da Profondità di Mercato
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
Memoria insufficiente per la distribuzione dei buffer indicatore
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
Errato indice buffer indicatore
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
Impossibile cancellare la directory (probabilmente uno o più file sono bloccati e l'operazione di rimozione è fallita)
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
La directory non può essere rimossa
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
Errore durante l'eliminazione del file
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
Errore durante l'apertura del file
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
Deve essere un array di tipo char
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
Impossibile modificare il simbolo e periodo del grafico
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
Impossibile creare il timer
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
Errore di apertura del grafico
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
Errore durante l'aggiunta di un indicatore al grafico
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
Errore durante l'eliminazione di un indicatore dal grafico
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
Indicatore non trovato sul grafico specificato
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
Errore di navigazione attraverso il grafico
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
No Expert Advisor in the chart that could handle the event
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
Il grafico non risponde
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
Grafico non trovato
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
Errore durante la creazione di uno screenshot
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
Errore durante l'applicazione del template
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
La sottofinestra contenente l'indicatore non è stata trovata
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
ID del Grafico errato
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
Valore dell'errore dei parametri per la funzione di lavoro con i charts
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
ID proprietà del grafico, sbagliato
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
ID errato della proprietà indicatore personalizzato
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
Directory non esiste
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
Deve essere un array di tipo double
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
La grandezza della stringa deve essere specificata, in quanto il file viene aperto come binario
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
Memoria insufficiente per la cache di lettura
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
Il file non può essere riscritto
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
Questo non è un file, questa è una directory
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
Questo è un file, non una directory
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
Il file non esiste
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
Il file deve essere aperto come un file binario
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
Il file deve essere aperto come CSV
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
Il file deve essere aperto per la lettura
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
Il file deve essere aperto per la scrittura
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
Il file deve essere aperto come un testo
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
Il file deve essere aperto come un testo o CSV
|
ERR_FILE_READERROR
|
Errore lettura file
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
Impossibile scrivere una risorsa in un file
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
Deve essere un array di tipo float
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
Invio file tramite ftp fallito
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
La funzione di sistema non è autorizzata a chiamare
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
La variabile globale del terminale client con lo stesso nome esiste già
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
La variabile globale del terminale cliente non è stata trovata
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
Storico richiesto non trovato
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
ID errato della proprietà dello storico
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
Copia di array incompatibili. Array di stringhe possono essere copiati solo per array di stringhe, ed un array numerico - solo in un array numerico
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
Un file di testo deve essere per gli array di stringhe, per altri array - binario
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
Errore durante l'applicazione di un indicatore al grafico
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
L'indicatore non può essere applicato ad un altro indicatore
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
L' indicatore non può essere creato
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
Il primo parametro dell'array deve essere il nome dell' indicatore personalizzato
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
Dati richiesti non trovati
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
Memoria insufficiente per aggiungere l'indicatore
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
Parametro di tipo non valido nell'array durante la creazione di un indicatore
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
Nessun parametro quando si crea un indicatore
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
Simbolo sconosciuto
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
Handle indicatore, errato
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
Indice errato del buffer indicatore richiesto
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
Numero errato di parametri durante la creazione di un indicatore
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
Deve essere un array di tipo int
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
Errore interno imprevisto
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
Array di un tipo errato, grandezza errata, o un oggetto danneggiato di un array dinamico
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
Data e/o ora non validi
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
Un file con questo handle è stato chiuso, o non è stato proprio aperto
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
Parametro errato quando si chiama la funzione di sistema
|
ERR_INVALID_POINTER
|
Puntatore errato
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
Tipo errato di puntatore
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
Deve essere un array di tipo long
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
Invio email fallito
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
L'orario dell'ultimo tick non è noto (nessun ticks)
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
Il simbolo non è selezionato in MarketWatch
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
Errore durante l'aggiunta o l'eliminazione di un simbolo in MarketWatch
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
Simbolo sconosciuto
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
Identificatore errato di una proprietà del simbolo
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
Identificatore errato della proprietà del programma
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
Nessuna data nella stringa
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
Memoria insufficiente per eseguire la funzione del sistema
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
Fallimento nell'invio di una notifica
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
Invio troppo frequente delle notifiche
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
Parametro non valido per l'invio di una notifica - una stringa vuota o NULL è stato passato alla funzione SendNotification()
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
Impostazioni errate di notifiche nel terminale (ID non è specificato o l'autorizzazione non è impostata)
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
Stringa non inizializzata
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
Deve essere un array numerico
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
Errore di lavoro con un oggetto grafico
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
Impossibile ottenere data corrispondente al valore
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
Impossibile ottenere il valore corrispondente alla data
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
L' oggetto grafico non è stato trovato
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
ID errato di una proprietà oggetto grafico
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
Deve essere un array mono-dimensionale
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
Impossibile creare un buffer OpenCL
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
Errore durante la creazione del contesto OpenCL
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
Errore programma OpenCL:errore di runtime
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
Un errore interno si è verificato quando si eseguiva OpenCL
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
Non valido handle OpenCL
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
Errore durante la creazione di un OpenCL kernel
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
Funzioni OpenCL non sono supportate su questo computer
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
Si è verificato un errore durante la compilazione di un programma OpenCL
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
Impossibile creare una coda di esecuzione in OpenCL
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
Errore avvenuto durante impostazione dei parametri per il kernel OpenCL
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
Nome kernel troppo lungo (OpenCL kernel)
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
Offset non valido nel buffer OpenCL
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
Dimensione non valida del buffer OpenCL
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
Riproduzione del suono fallita
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
Il nome della risorsa supera i 63 caratteri
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
Risorse con questo nome non sono state trovate in EX5
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
Tipo di risorsa non supportata o la sua grandezza supera i 16 Mb
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
Timeseries non possono essere utilizzate
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
Deve essere un array di tipo corto
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
Array troppo piccolo, la posizione di partenza è fuori dell'array
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
L'array ricevente viene dichiarato come AS_SERIES, ed è di grandezza insufficiente
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
Memoria insufficiente per la stringa
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
Memoria insufficiente per il trasferimento di stringa
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
La lunghezza della stringa è inferiore al previsto
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
Errore di conversione da stringa a data
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
Numero troppo largo, più di ULONG_MAX
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
Dati di tipo sconosciuto durante la conversione in una stringa
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
0 aggiunto alla fine della stringa, una operazione inutile
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
Posizione al di fuori della stringa
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
La struttura contiene oggetti di stringhe e/o array dinamici e/o la struttura di tali oggetti e/o classi
|
ERR_SUCCESS
|
L'operazione è stata completata con successo
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
Identificatore errato della proprietà del terminale
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
Nome del file troppo lungo
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
Più di 64 file non possono essere aperti contemporaneamente
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
Quantità di specificatori di formato superiore ai parametri
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
Quantità dei parametri più degli specificatori di formato
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
Affare non trovato
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
Trading da Expert Advisors vietato
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
Ordine non trovato
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
Posizione non trovata
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
Richiesta di trade non riuscita
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
Proprietà ID del trade, sbagliata
|
ERR_USER_ERROR_FIRST
|
Errori definiti dall'utente iniziano con questo codice
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
Failed to connect to specified URL
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
Invalid URL
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
HTTP request failed
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
Timeout exceeded
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
Nome directory errata
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
File handle errato
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
Nome di file non validi
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
Formato stringa non valido
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
Parametri non validi nella chiamata interna della funzione del terminale client
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
Wrong date in the string
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
Oggetto della stringa, dannegiato
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
Parametro danneggiato di tipo stringa
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
Orario sbagliato nella stringa
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
Un array di lunghezza zero
|
FILE_ACCESS_DATE
|
Data dell'ultimo accesso al file
|
FILE_ANSI
|
Stringhe di tipo ANSI (uno dei simboli byte). Flag viene usato in FileOpen()
|
FILE_BIN
|
Modalità binaria lettura/scrittura (senza conversione stringa a stringa). Flag viene usato in FileOpen()
|
FILE_COMMON
|
Il percorso del file nella cartella comune di tutti i terminali client \Terminal\Common\Files. Il flag viene usato nelle funzioni FileOpen(), FileCopy(), FileMove() e FileIsExist().
|
FILE_CREATE_DATE
|
Data di creazione
|
FILE_CSV
|
CSV file (tutti i suoi elementi vengono convertiti in stringhe di tipo appropriato, unicode o ANSI, e separati da separatore). Flag viene usato in FileOpen()
|
FILE_END
|
Prende la fine del segno del file
|
FILE_EXISTS
|
Controllare l'esistenza
|
FILE_IS_ANSI
|
Il file viene aperto come ANSI (vediFILE_ANSI)
|
FILE_IS_BINARY
|
Il file viene aperto come un file binario (vedi FILE_BIN)
|
FILE_IS_COMMON
|
Il file viene aperto in una cartella condivisa di tutti i terminali (vedi FILE_COMMON)
|
FILE_IS_CSV
|
Il file viene aperto come CSV (vedi FILE_CSV)
|
FILE_IS_READABLE
|
Il file aperto è leggibile (vedi File_read)
|
FILE_IS_TEXT
|
Il file viene aperto come file di testo (vedi FILE_TXT)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
Il file aperto è scrivibile (vedi File_write)
|
FILE_LINE_END
|
Prendi la fine del segno linea
|
FILE_MODIFY_DATE
|
Data dell'ultima modifica
|
FILE_POSITION
|
Posizione di un puntatore nel file
|
FILE_READ
|
Il file viene aperto per la lettura. Flag viene usato in FileOpen(). Quando si apre un file, la specifica di file FILE_WRITE e/o FILE_READ è necessaria.
|
FILE_REWRITE
|
Possibilità, per la riscrittura del file utilizzando le funzioni di FileCopy() e FileMove(). Il file deve esistere o deve essere aperto in scrittura, altrimenti il file non viene aperto.
|
FILE_SHARE_READ
|
L'accesso condiviso per la lettura da diversi programmi. Il flag viene usato in FileOpen(), ma non sostituisce la necessità di indicare FILE_WRITE e/o il flag FILE_READ all'apertura di un file.
|
FILE_SHARE_WRITE
|
L'accesso condiviso per la scrittura da diversi programmi. Il flag viene usato in FileOpen(), ma non sostituisce la necessità di indicare FILE_WRITE e/o il flag FILE_READ all'apertura di un file.
|
FILE_SIZE
|
Dimensione del file in byte
|
FILE_TXT
|
File di testo semplice (lo stesso di file csv, ma senza prendere in considerazione i separatori). Flag viene usato in FileOpen()
|
FILE_UNICODE
|
Stringhe di tipo UNICODE (due simboli di byte). Flag viene usato in FileOpen()
|
FILE_WRITE
|
Il file è aperto in scrittura. Flag viene usato in FileOpen(). Quando si apre un file, la specifica di file FILE_WRITE e/o FILE_READ è necessaria.
|
FLT_DIG
|
Numero di cifre decimali significative per il tipo float
|
FLT_EPSILON
|
Valore minimo, che soddisfa la condizione:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (per il tipo float)
|
FLT_MANT_DIG
|
Conteggio Bits nella mantissa per il tipo float
|
FLT_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo float
|
FLT_MAX_10_EXP
|
Massimo valore decimale del grado dell'esponente per il tipo float
|
FLT_MAX_EXP
|
Valore binario massimo dell' esponente del grado dell'esponente per il tipo float
|
FLT_MIN
|
Minimo valore positivo, che può essere rappresentato dal tipo float
|
FLT_MIN_10_EXP
|
Valore decimale minimo del grado dell'esponente per il tipo float
|
FLT_MIN_EXP
|
Valore binario minimo del grado dell' esponente per il tipo float
|
FRIDAY
|
Venerdì
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
GANN_DOWN_TREND
|
Linea corrispondente alla tendenza al ribasso
|
GANN_UP_TREND
|
Linea corrispondente alla linea di trend rialzista
|
GATORJAW_LINE
|
Linea Jaw
|
GATORLIPS_LINE
|
Linea Lips
|
GATORTEETH_LINE
|
Linea Teeth
|
IDABORT
|
Bottone "Interruzione" è stato premuto
|
IDCANCEL
|
Bottone "Cancel" è stato premuto
|
IDCONTINUE
|
Bottone "Continua" è stato premuto
|
IDIGNORE
|
Bottone "Ignora" è stato premuto
|
IDNO
|
Bottone "No" è stato premuto
|
IDOK
|
Bottone "OK" è stato premuto
|
IDRETRY
|
Bottone "Riprova" è stato premuto
|
IDTRYAGAIN
|
Bottone "Prova Ancora" è stato premuto
|
IDYES
|
Bottone "Sì" è stato premuto
|
IND_AC
|
Accelerator Oscillator
|
IND_AD
|
Accumulation/Distribution
|
IND_ADX
|
Average Directional Index
|
IND_ADXW
|
ADX by Welles Wilder
|
IND_ALLIGATOR
|
Alligator
|
IND_AMA
|
Adaptive Moving Average
|
IND_AO
|
Awesome Oscillator
|
IND_ATR
|
Average True Range
|
IND_BANDS
|
Bollinger Bands®
|
IND_BEARS
|
Bears Power
|
IND_BULLS
|
Bulls Power
|
IND_BWMFI
|
Market Facilitation Index
|
IND_CCI
|
Commodity Channel Index
|
IND_CHAIKIN
|
Chaikin Oscillator
|
IND_CUSTOM
|
Custom indicator
|
IND_DEMA
|
Double Exponential Moving Average
|
IND_DEMARKER
|
DeMarker
|
IND_ENVELOPES
|
Envelopes
|
IND_FORCE
|
Force Index
|
IND_FRACTALS
|
Fractals
|
IND_FRAMA
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
IND_GATOR
|
Gator Oscillator
|
IND_ICHIMOKU
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
IND_MA
|
Moving Average
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
Money Flow Index
|
IND_MOMENTUM
|
Momentum
|
IND_OBV
|
On Balance Volume
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
Relative Strength Index
|
IND_RVI
|
Relative Vigor Index
|
IND_SAR
|
Parabolic SAR
|
IND_STDDEV
|
Standard Deviation
|
IND_STOCHASTIC
|
Stochastic Oscillator
|
IND_TEMA
|
Triple Exponential Moving Average
|
IND_TRIX
|
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
|
IND_VIDYA
|
Variable Index Dynamic Average
|
IND_VOLUMES
|
Volumes
|
IND_WPR
|
Williams' Percent Range
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
Buffer ausiliari per calcoli intermedi
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
Color
|
INDICATOR_DATA
|
Dati per disegnare
|
INDICATOR_DIGITS
|
Precisione del disegno di valori degli indicatori
|
INDICATOR_HEIGHT
|
Altezza fissa della finestra dell'indicatore (il comando del preprocessore # property indicator_height)
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
Colore della linea di livello
|
INDICATOR_LEVELS
|
Numero di livelli nella finestra dell'indicatore
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
Stile della linea di livello
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
Descrizione del Livello
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
Valore del livello
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
Spessore della linea di livello
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
Massima della finestra dell'indicatore
|
INDICATOR_MINIMUM
|
Minima della finestra dell'indicatore
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
Nome breve dell'indicatore
|
INT_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo int
|
INT_MIN
|
Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo int
|
INVALID_HANDLE
|
Incorrect handle
|
IS_DEBUG_MODE
|
Flag dove un programma-mq5 opera in modalità di debug
|
IS_PROFILE_MODE
|
Flag dove un programma-mq5 opera in modalità di analisi
|
KIJUNSEN_LINE
|
Linea Kijun-sen
|
LICENSE_DEMO
|
Una versione di prova di un prodotto dal Market. Funziona solo nello strategy tester
|
LICENSE_FREE
|
Una versione gratuita ed illimitata
|
LICENSE_FULL
|
Una versione di licenza acquistata che permette almeno 5 attivazioni. Il venditore può incrementare il numero consentito di attivazioni
|
LICENSE_TIME
|
Una versione con termini di licenza limitati
|
LONG_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo long
|
LONG_MIN
|
Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo long
|
LOWER_BAND
|
Limite inferiore
|
LOWER_HISTOGRAM
|
Istogramma inferiore
|
LOWER_LINE
|
Linea inferiore
|
M_1_PI
|
1/pi
|
M_2_PI
|
2/pi
|
M_2_SQRTPI
|
2/sqrt(pi)
|
M_E
|
e
|
M_LN10
|
ln(10)
|
M_LN2
|
ln(2)
|
M_LOG10E
|
log10(e)
|
M_LOG2E
|
log2(e)
|
M_PI
|
pi
|
M_PI_2
|
pi/2
|
M_PI_4
|
pi/4
|
M_SQRT1_2
|
1/sqrt(2)
|
M_SQRT2
|
sqrt(2)
|
MAIN_LINE
|
Linea principale
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
Finestra di messaggio contiene tre pulsanti: Interrompi, Riprova ed Ignora
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
Finestra di messaggio contiene tre pulsanti: Annulla, Riprova, Continua
|
MB_DEFBUTTON1
|
Il primo bottone MB_DEFBUTTON1 - è di default, se gli altri pulsanti MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3 o MB_DEFBUTTON4 non sono specificati
|
MB_DEFBUTTON2
|
Il secondo bottone è default
|
MB_DEFBUTTON3
|
Il terzo bottone è default
|
MB_DEFBUTTON4
|
Il quarto bottone è default
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
L'icona del segno di esclamazione/avvertimento
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
Il segno i cerchiata
|
MB_ICONQUESTION
|
L'icona del segno di punto interrogativo
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
L'icona del segno di STOP
|
MB_OK
|
La finestra di messaggio contiene un solo bottone: OK. Default
|
MB_OKCANCEL
|
Finestra di messaggio contiene due pulsanti: OK e Annulla
|
MB_RETRYCANCEL
|
Finestra di messaggio contiene due pulsanti: Riprova e Annulla
|
MB_YESNO
|
Finestra di messaggio contiene due pulsanti: Sì e No
|
MB_YESNOCANCEL
|
Finestra di messaggio contiene tre pulsanti: Sì, No e Annulla
|
MINUSDI_LINE
|
Linea -DI
|
MODE_EMA
|
Media esponenziale
|
MODE_LWMA
|
Media lineare-ponderata
|
MODE_SMA
|
Media semplice
|
MODE_SMMA
|
Media smussata
|
MONDAY
|
Lunedi
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
MQL_DEBUG
|
Il flag, che indica la modalità di debug
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
Il permesso di utilizzare DLL per un determinato programma eseguito
|
MQL_FRAME_MODE
|
Il flag, che indica l' Expert Advisor opera in modalità raccolta frames dei risultati di ottimizzazione
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
Tipo di licenza del modulo EX5. La licenza si riferisce al modulo EX5, da cui viene effettuata una richiesta utilizzando MQLInfoInteger (MQL_LICENSE_TYPE).
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
Eventuale quantità massima di memoria dinamica per MQL5 programma in MB
|
MQL_MEMORY_USED
|
La grandezza della memoria utilizzata dal MQL5 programma in MB
|
MQL_OPTIMIZATION
|
Il flag, che indica il processo di ottimizzazione
|
MQL_PROFILER
|
Il flag, che indica il programma operante in modalità code profiling
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
Nome del programma MQL5 eseguito
|
MQL_PROGRAM_PATH
|
Percorso per il programma eseguito dato
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
Tipo di programma MQL5
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
Il permesso di modificare i Signals per un determinato programma eseguito
|
MQL_TESTER
|
Il flag, che indica il processo di tester
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
L'autorizzazione al trade per un determinato programma eseguito
|
MQL_VISUAL_MODE
|
Il flag, che indica il processo di tester visuale
|
NULL
|
Zero per qualsiasi tipo
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
L'oggetto viene disegnato in tutti i timeframes
|
Freccia
|
Segno di Buy
|
Segno di Visto
|
Freccia giu
|
Etichetta Prezzo a Sinistra
|
Etichetta Prezzo a Destra
|
Segno di Sell
|
Segno di Stop
|
Pollice giu
|
Pollice su
|
Freccia su
|
Linea con freccia
|
Bitmap
|
Etichetta Bitmap
|
Bottone
|
Canale Equidistante
|
Grafico
|
Linee Cicliche
|
Modifica
|
L'onda correttiva Elliott
|
L'onda motiva Elliott
|
Ellisse
|
L'oggetto "Evento" corrispondente ad un evento nel calendario economico
|
L'espansione Fibonacci
|
Ritracciamento di Fibonacci
|
L' arco Fibonacci
|
Il canale Fibonacci
|
Il ventaglio Fibonacci
|
Le Fibonacci Time Zones
|
In ventaglio Gann
|
La griglia Gann
|
La Linea Gann
|
Linea orizzontale
|
Etichetta
|
OBJ_NO_PERIODS
|
L'oggetto non viene disegnato in tutti i timeframes
|
OBJ_PERIOD_D1
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico giornaliero
|
OBJ_PERIOD_H1
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 1-ora
|
OBJ_PERIOD_H12
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 12-ore
|
OBJ_PERIOD_H2
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 2-ore
|
OBJ_PERIOD_H3
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 3-ore
|
OBJ_PERIOD_H4
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 4-ore
|
OBJ_PERIOD_H6
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 6-ore
|
OBJ_PERIOD_H8
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 8-ore
|
OBJ_PERIOD_M1
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 1-minuto
|
OBJ_PERIOD_M10
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 10-minuti
|
OBJ_PERIOD_M12
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 12-minuti
|
OBJ_PERIOD_M15
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 2-minuti
|
OBJ_PERIOD_M2
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 2-minuti
|
OBJ_PERIOD_M20
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 20-minuti
|
OBJ_PERIOD_M3
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 3-minuti
|
OBJ_PERIOD_M30
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 30-minuti
|
OBJ_PERIOD_M4
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 4-minuti
|
OBJ_PERIOD_M5
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 5-minuti
|
OBJ_PERIOD_M6
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico 6-minuti
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico mensile
|
OBJ_PERIOD_W1
|
L'oggetto viene disegnato nel grafico settimanale
|
Andrews' Pitchfork
|
Rettangolo
|
L' oggetto "Etichetta Rettangolo" per la creazione e la progettazione dell'interfaccia grafica personalizzata.
|
Canale Regressione Lineare
|
Canale Deviazione Standard
|
Testo
|
Trend Line
|
Trend Line per Angolo
|
Triangolo
|
Linea verticale
|
OBJPROP_ALIGN
|
Allineamento orizzontale del testo nell'oggetto "Edit" (OBJ_EDIT)
|
OBJPROP_ANCHOR
|
Posizione del punto di ancoraggio di un oggetto grafico
|
OBJPROP_ANGLE
|
Angolo. Per gli oggetti con nessun angolo specificato, creato da un programma, il valore è pari a EMPTY_VALUE
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
Codice per l'oggetto Freccia
|
OBJPROP_BACK
|
Oggetto sullo sfondo
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
Il colore di sfondo per OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL
|
OBJPROP_BMPFILE
|
Il nome del file-BMPper Bitmap Label. Vedi anche Risorse
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
Colore del bordo per gli oggetti OBJ_EDIT e OBJ_BUTTON
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
Tipo di bordo per l'oggetto "label Rectangle"
|
OBJPROP_CHART_ID
|
ID dell'oggetto "Chart" (OBJ_CHART). Esso permette di lavorare con le proprietà di questo oggetto, come con un chart normale utilizzando le funzioni descritte in Operazioni Chart, ma ci sono delle eccezioni.
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
La scala per l'oggetto Chart
|
OBJPROP_COLOR
|
Color
|
OBJPROP_CORNER
|
L'angolo del chart per collegare un oggetto grafico
|
OBJPROP_CREATETIME
|
Orario di creazione di oggetti
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
Visualizzazione della scala temporale per l'oggetto Chart
|
OBJPROP_DEGREE
|
Livello di Elliott Wave Marcatura
|
OBJPROP_DEVIATION
|
Deviazione per il Canale di Deviazione Standard
|
OBJPROP_DIRECTION
|
Trend dell'oggetto Gann
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
Visualizzazione righe per creare la Elliott Wave
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
Mostra l'ellisse completa dell'oggetto Arco di Fibonacci (OBJ_FIBOARC)
|
OBJPROP_FILL
|
Riempire un oggetto con il colore (per OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)
|
OBJPROP_FONT
|
Font
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
Dimensione carattere
|
OBJPROP_HIDDEN
|
Proibire mostrando il nome di un oggetto grafico all'interno della lista degli oggetti dal menu del terminale "Grafici" - "Oggetti" - "Lista degli Oggetti". Il valore true consente di nascondere un oggetto dalla lista. Per impostazione predefinita, true è impostato per gli oggetti che visualizzano gli eventi del calendario, la storia di trading ed agli oggetti creati da programmi MQL5. Per vedere tali oggetti grafici e accedere alle loro proprietà, fare clic sul pulsante "Tutti" nella finestra "Lista degli oggetti".
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
Colore del livello-linea
|
OBJPROP_LEVELS
|
Numero di livelli
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
Stile della linea-di-livello
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
Descrizione del Livello
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
Valore del livello
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
Spessore della linea-di-livello
|
OBJPROP_NAME
|
Nome oggetto
|
OBJPROP_PERIOD
|
Timeframe per l'oggetto del Chart
|
OBJPROP_PRICE
|
Coordinate Prezzo
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
Visualizzazione della scala di prezzo per l'oggetto Chart
|
OBJPROP_RAY
|
Una linea verticale passa attraverso tutte le finestre di un grafico
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
Il raggio va a sinistra
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
Il raggio va a destra
|
OBJPROP_READONLY
|
Possibilità di modificare il testo nell' oggetto Edit
|
OBJPROP_SCALE
|
Scala (proprietà degli oggetti di Gann e Fibonacci Arcs)
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
Disponibilità oggetto
|
OBJPROP_SELECTED
|
L'oggetto è selezionato
|
OBJPROP_STATE
|
Status del Bottone (premuto/non premuto)
|
OBJPROP_STYLE
|
Style
|
OBJPROP_SYMBOL
|
Simbolo per l'oggetto Chart
|
OBJPROP_TEXT
|
Descrizione dell'oggetto (il testo contenuto nell'oggetto)
|
OBJPROP_TIME
|
Coordinate temporali
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
La visibilità di un oggetto al timeframes
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
Il testo del tooltip. Se la proprietà non è impostata, allora viene visualizzato il tooltip generato automaticamente dal terminale. Un tooltip può essere disabilitato impostando il valore "\n" (line feed) ad esso
|
OBJPROP_TYPE
|
Tipo di oggetto
|
OBJPROP_WIDTH
|
Spessore della linea
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
La distanza in pixel lungo l'asse X dal angolo vincolante (see note)
|
OBJPROP_XOFFSET
|
La coordinata X dell'angolo superiore sinistro della area visibile rettangolare negli oggetti grafici "Label Bitmap" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). Il valore è impostato in pixel rispetto all'angolo superiore sinistro dell'immagine originale.
|
OBJPROP_XSIZE
|
Larghezza dell'oggetto lungo l'asse X in pixel. Specificato per oggetti OBJ_LABEL (solo lettura), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
La distanza in pixel lungo l'asse Y dall'angolo vincolante (see note)
|
OBJPROP_YOFFSET
|
La coordinata Y dell'angolo superiore sinistro dell' area visibile rettangolare negli oggetti grafici "Label Bitmap" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). Il valore è impostato in pixel rispetto all'angolo superiore sinistro dell'immagine originale.
|
OBJPROP_YSIZE
|
L'altezza dell'oggetto lungo l'asse Y in pixel. Specificato per oggetti OBJ_LABEL (solo lettura), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
OBJPROP_ZORDER
|
La priorità di un oggetto grafico per la ricezione degli eventi cliccando su un grafico (CHARTEVENT_CLICK). Il valore zero predefinito viene impostato durante la creazione di un oggetto; la priorità può essere aumentata se necessario. Quando si applica uno degli oggetti su un altro, solo uno di essi con la priorità più alta riceverà l'evento CHARTEVENT_CLICK.
|
ORDER_COMMENT
|
Commento all'ordine
|
ORDER_FILLING_FOK
|
Questa politica di filling significa che un ordine può essere riempito solo nella quantità specificata. Se la quantità necessaria di uno strumento finanziario non è attualmente disponibile sul mercato, l'ordine non verrà eseguito. Il volume richiesto può essere riempito con diverse offerte disponibili sul mercato al momento.
|
ORDER_FILLING_IOC
|
Questa modalità significa che un trader si impegna ad eseguire un affare con il volume massimamente disponibile sul mercato entro quello indicata nell'ordine. Nel caso in cui il l'intero volume di un ordine non può essere riempito, verrà riempito il volume disponibile di esso, e il restante volume verrà annullato.
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
Questa policy viene utilizzata solo per ordini di mercato (ORDER_TYPE_BUY e ORDER_TYPE_SELL), ordini limit e stop limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) e solo per i simboli con esecuzione Market o Exchange. In caso il riempimento di un ordine a mercato o ordine limit con volume rimanente parziale non venga annullato, ma ulteriormente elaborato.
Per l'attivazione degli ordini ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT, viene creato un corrispondente limit order ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT con l'esecuzione ORDER_FILLING_RETURN.
|
ORDER_MAGIC
|
ID di un Expert Advisor che ha piazzato l'ordine (progettato per garantire che ogni Expert Advisor colloca il proprio numero unico)
|
ORDER_POSITION_ID
|
Identificatore Posizione che è impostato in un ordine non appena viene eseguito. Ogni ordine eseguito risulta in un affare che apre o modifica una posizione già esistente. L'identificatore di esattamente questa posizione viene impostato ad ordine eseguito, in questo momento.
|
ORDER_PRICE_CURRENT
|
Il prezzo attuale del simbolo dell'ordine
|
ORDER_PRICE_OPEN
|
Prezzo specificato nell'ordine
|
ORDER_PRICE_STOPLIMIT
|
Il prezzo Limit dell' ordine per l'ordine StopLimit
|
ORDER_SL
|
Valore Stop Loss
|
ORDER_STATE
|
Stato dell'ordine
|
ORDER_STATE_CANCELED
|
Ordine annullato dal client
|
ORDER_STATE_EXPIRED
|
Ordine espirato
|
ORDER_STATE_FILLED
|
Ordine pienamente eseguito
|
ORDER_STATE_PARTIAL
|
Ordine parzialmente eseguito
|
ORDER_STATE_PLACED
|
Ordine accettato
|
ORDER_STATE_REJECTED
|
Ordine rigettato
|
ORDER_STATE_REQUEST_ADD
|
L' ordine è stato registrato (piazzato al trading system)
|
ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
|
L'ordine è stato eliminato (eliminato dal trading system)
|
ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY
|
L'ordine è stato modificato (cambio dei suoi parametri)
|
ORDER_STATE_STARTED
|
Ordine controllato, ma non ancora accettato dal broker
|
ORDER_SYMBOL
|
Smbolo dell'ordine
|
ORDER_TIME_DAY
|
Buono sino al corrente ordine d giorno di trade
|
ORDER_TIME_DONE
|
Orario di esecuzione o eliminazione dell' Ordine
|
ORDER_TIME_DONE_MSC
|
Orario di esecuzione/eliminazion di ordini in millisecondi dal 01.01.1970
|
ORDER_TIME_EXPIRATION
|
Orario di espirazione dell'ordine
|
ORDER_TIME_GTC
|
Buona fino a cancellazione ordine
|
ORDER_TIME_SETUP
|
Setup dell'orario dell' Ordine
|
ORDER_TIME_SETUP_MSC
|
Lìorario di piazzamento dell'esecuzione di un ordine in millisecondi dal 01.01.1970
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
Buona fino a espirazione ordine
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
L'ordine sarà efficace fino a 23:59:59 del giorno specificato. Se questo orario è al di fuori di una sessione di trading, l'ordine scade nel più vicino orario di trading.
|
ORDER_TP
|
Valore Take Profit
|
ORDER_TYPE
|
Tipo di ordine
|
ORDER_TYPE_BUY
|
Ordine di mercato Buy
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
Ordine pendente Buy Limit
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
Ordine pendente Buy Stop
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
Dopo aver raggiunto il prezzo dell' ordine, un ordine pentende Buy Limit viene piazzato al prezzo StopLimit
|
ORDER_TYPE_FILLING
|
Tipo di riempimento dell'ordine
|
ORDER_TYPE_SELL
|
Ordine di mercato Sell
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
Ordine pendente Sell Limit
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
Ordine pendente Sell Stop
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
Dopo aver raggiunto il prezzo dell'ordine, un ordine pendente Sell Limit viene piazzato al prezzo StopLimit
|
ORDER_TYPE_TIME
|
Durata dell'ordine
|
ORDER_VOLUME_CURRENT
|
Volume corrente dell'ordine
|
ORDER_VOLUME_INITIAL
|
Volume iniziale dell'ordine
|
PERIOD_CURRENT
|
Timeframe corrente
|
PERIOD_D1
|
1 giorno
|
PERIOD_H1
|
1 ora
|
PERIOD_H12
|
12 ore
|
PERIOD_H2
|
2 ore
|
PERIOD_H3
|
3 ore
|
PERIOD_H4
|
4 ore
|
PERIOD_H6
|
6 ore
|
PERIOD_H8
|
8 ore
|
PERIOD_M1
|
1 minuto
|
PERIOD_M10
|
10 minuti
|
PERIOD_M12
|
12 minuti
|
PERIOD_M15
|
15 minuti
|
PERIOD_M2
|
2 minuti
|
PERIOD_M20
|
20 minuti
|
PERIOD_M3
|
3 minuti
|
PERIOD_M30
|
30 minuti
|
PERIOD_M4
|
4 minuti
|
PERIOD_M5
|
5 minuti
|
PERIOD_M6
|
6 minuti
|
PERIOD_MN1
|
1 mese
|
PERIOD_W1
|
1 settimana
|
PLOT_ARROW
|
Codice Arrow per DRAW_ARROW stile
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
Spostamento verticale di frecce per stile DRAW_ARROW
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
Il numero di colori
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
Numero di barre iniziali, senza disegno e valori nel DataWindow
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
Tipo di costruzione grafica
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
Un valore vuoto per la stampa, per cui non esiste nessun disegno
|
PLOT_LABEL
|
Il nome della serie grafica dell' indicatore da visualizzare nel DataWindow. Quando si lavora con stili grafici complessi che richiedono diversi buffer indicatori per la visualizzazione, i nomi per ogni buffer possono essere specificati utilizzando ";" come separatore. Codice di esempio è mostrato in DRAW_CANDLES
|
PLOT_LINE_COLOR
|
L'indice di un tampone contenente il colore di disegno
|
PLOT_LINE_STYLE
|
Stile di Disegno della linea
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
Lo spessore della linea di disegno
|
PLOT_SHIFT
|
Spostamento dell'indicatore tracciato lungo l'asse del tempo nelle bars
|
PLOT_SHOW_DATA
|
Segno di visualizzazione dei valori di costruzione nel DataWindow
|
PLUSDI_LINE
|
Linea + DI
|
POINTER_AUTOMATIC
|
Puntatore di tutti gli oggetti creati automaticamente (non utilizzando new() )
|
POINTER_DYNAMIC
|
Puntatore dell'oggetto creato dall'operatore new()
|
POINTER_INVALID
|
Puntatore errato
|
POSITION_COMMENT
|
Commento della Posizione
|
POSITION_COMMISSION
|
Commission
|
POSITION_IDENTIFIER
|
L'identificatore di posizione è un numero unico che viene assegnato ad ogni posizione nuovamente aperta e non cambia durante l'intero periodo di vita della posizione. Il turnover della posizione non cambia il suo identificatore.
|
POSITION_MAGIC
|
Numero magico di posizione (vedi ORDER_MAGIC)
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
Prezzo corrente del simbolo della posizione
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
Prezzo di apertura della posizione
|
POSITION_PROFIT
|
Profitto corrente
|
POSITION_SL
|
Livello di Stop Loss della posizione aperta
|
POSITION_SWAP
|
Swap cumulativo
|
POSITION_SYMBOL
|
Simbolo della posizione
|
POSITION_TIME
|
Orario di apertura della posizione
|
POSITION_TIME_MSC
|
Orario di apertura della posizione in millisecondi dal 01.01.1970
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
Orario di cambio della posizione in secondi dal 01.01.1970
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
Orario di cambio della posizione in millisecondi dal 01.01.1970
|
POSITION_TP
|
Livello di Take Profit della posizione aperta
|
POSITION_TYPE
|
Tipo di posizione
|
POSITION_TYPE_BUY
|
Buy
|
POSITION_TYPE_SELL
|
Sell
|
POSITION_VOLUME
|
Volume della posizione
|
PRICE_CLOSE
|
Prezzo di chiusura
|
PRICE_HIGH
|
Il prezzo massimo per il periodo
|
PRICE_LOW
|
Il prezzo minimo per il periodo
|
PRICE_MEDIAN
|
Prezzo mediano, (high + low)/2
|
PRICE_OPEN
|
Prezzo di apertura
|
PRICE_TYPICAL
|
Prezzo tipico, (high + low + close)/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
Prezzo medio, (alto + basso + vicino + close)/4
|
PROGRAM_EXPERT
|
Expert
|
PROGRAM_INDICATOR
|
Indicatore
|
PROGRAM_SCRIPT
|
Script
|
REASON_ACCOUNT
|
Un altro account è stato attivato o si è verificata la riconnessione al trade server a causa di cambiamenti nelle impostazioni dell'account
|
REASON_CHARTCHANGE
|
Il simbolo o un periodo del grafico è stato cambiato
|
REASON_CHARTCLOSE
|
Il grafico è stato chiuso
|
REASON_CLOSE
|
Il terminale è stato chiuso
|
REASON_INITFAILED
|
Questo valore indica che l'handler OnInit() ha restituito un valore diverso da zero
|
REASON_PARAMETERS
|
I parametri di input sono stati modificati dall' utente
|
REASON_PROGRAM
|
Expert Advisor terminata la loro operazione chiamando la funzione ExpertRemove()
|
REASON_RECOMPILE
|
Il programma è stato ricompilato
|
REASON_REMOVE
|
Il programma è stato eliminato dal grafico
|
REASON_TEMPLATE
|
Un nuovo template è stato applicato
|
SATURDAY
|
Sabato
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SEEK_CUR
|
Posizione attuale di un puntatore a file
|
SEEK_END
|
Fine file
|
SEEK_SET
|
Inizio file
|
SENKOUSPANA_LINE
|
Linea Senkou Span A
|
SENKOUSPANB_LINE
|
Linea Senkou Span B
|
SERIES_BARS_COUNT
|
Conteggio barre per il simbolo-periodo per il momento attuale
|
SERIES_FIRSTDATE
|
La prima vera data per il simbolo-periodo per il momento attuale
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
Tempo di apertura dell'ultima barra del simbolo-periodo
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
La prima data nello storico del simbolo sul server, indipendentemente dal periodo di tempo
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
Flag della data di sincronizzazione per il simbolo/periodo per il momento attuale
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
La prima data nello storico del simbolo nel terminale client, indipendentemente dal timeframe
|
SHORT_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo short
|
SHORT_MIN
|
Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo short
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
Login Autore
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
Account: bilancio
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
Nome del Broker (società)
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
Server del Broker
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
Signal base currency
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
Data di pubblicazione (la data di quando è diventato disponibile per la sottoscrizione)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
Data di inizio monitoraggio
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
Account: equità
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
Account: guadagno
|
SIGNAL_BASE_ID
|
ID del Segnale
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
Leveraggio dell'account
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
Account: massimo drawdown
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
Nome del segnale
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
Prifitti in pips
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
Prezzo di sottoscrizione al Segnale
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
Posizione nel rating
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
Ritorno dell' Investimento(%)
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
Numero di sottoscritti
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
Tipo di account (0-reale, 1-demo, 2-contest)
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
Numero di trades
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
The flag enables synchronization without confirmation dialog
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
Flag di Copia Stop Loss e Take Profit
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
Deposito in percentuale (%)
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
Limite equità
|
SIGNAL_INFO_ID
|
Il Signal id
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
Nome del segnale
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
Lo slippage (utilizzato quando si posizionano ordini di mercato nella sincronizzazione di posizioni e la copia dei trades)
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
"Copy trades by subscription" permission flag
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
Flag "Acconsento ai termini di uso del servizio Segnali"
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
Massims percentuale di utiilizzo del deposito (%)
|
SIGNAL_LINE
|
Linea di segnale
|
STAT_BALANCE_DD
|
Drawdown massimo del bilancio in termini monetari. Nel processo di trading, un bilancio può avere numerosi drowdowns; qui viene preso il valore più grande
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
Drawdown bilancio in termini monetari che è stato registrato al momento del drowdown massimo del bilancio in percentuale (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
Drawdown bilancio massimo in percentuale. Nel processo di trading, un bilancio può avere numerosi drowdowns, per ciascuno dei quali viene calcolato il relativo valore drowdown in percentuale. Viene restituito il maggior valore
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
Drawdown bilancio come percentuale che è stata registrata al momento del drawdown massimo del bilancio in termini monetari (STAT_BALANCE_DD).
|
STAT_BALANCEMIN
|
Valore minimo del bilancio
|
STAT_CONLOSSMAX
|
La perdita massima in una serie di trades perdenti. Il valore è minore o uguale a zero
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
Il numero di transazioni che si sono formate STAT_CONLOSSMAX (perdita massima in una serie di trades perdenti)
|
STAT_CONPROFITMAX
|
Massimo profitto in una serie di trades profittevoli. Il valore è maggiore o uguale a zero
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
Il numero di trades che viene formato STAT_CONPROFITMAX (massimo profitto in una serie di trades profittevoli)
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
Il valore del criterio di ottimizzazione personalizzata calcolato, restituito dalla funzione OnTester()
|
STAT_DEALS
|
Il numero di affari
|
STAT_EQUITY_DD
|
Valore massimo dell' rquità in termini monetari. Nel processo di trading, numerosi drowdowns possono essere visualizzati sul sull'equità; qui viene preso il valore più grande.
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
Drowdown dell'equità in termini monetari che sono stati registrati al momento del drowdown massimo dell'equità, in percentuale(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
Drawdown massomo dell'equità come percentuale. Nel processo di trading, un'equità può avere numerosi drawdowns, per ciascuno dei quali viene calcolato il valore drowdown relativo in percentuale. Viene restituito il maggior valore
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
Drawdown in percentuale che è stato registrato al momento del drowdown massimo dell' equità in termini monetari (STAT_EQUITY_DD).
|
STAT_EQUITYMIN
|
Valore minimo dell'equità
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
Payoff atteso
|
STAT_GROSS_LOSS
|
Perdita totale, la somma di tutti i trades negativi. Il valore è minore o uguale a zero
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
Profitto totale netto, la somma di tutti i trades profittevoli (positivi). Il valore è maggiore o uguale a zero
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
Il valore del deposito iniziale
|
STAT_LONG_TRADES
|
Trades long
|
STAT_LOSS_TRADES
|
Trades perdenti
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
Lunghezza media di una serie di trades perdenti
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
Il numero di trades nella più lunga serie di trades perdenti STAT_MAX_CONLOSSES
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
La perdita totale della più lunga serie di trades perdenti
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
Il numero di trades nella più lunga serie di trades profittevoli STAT_MAX_CONWINS
|
STAT_MAX_CONWINS
|
Il profitto totale della più lunga serie di trades profittevoli
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
Massima perdita - il valore più basso di tutti i trades perdenti. Il valore è minore o uguale a zero
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
Massimo profitto - il valore più grande di tutti i trades profittevoli. Il valore è maggiore o uguale a zero
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
Valore minimo del livello di margine
|
STAT_PROFIT
|
Il profitto netto dopo il testing, la somma di STAT_GROSS_PROFIT e STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS è sempre inferiore o uguale a zero)
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
Fattore profitto, uguale al rapporto di STAT_GROSS_PROFIT / STAT_GROSS_LOSS. Se STAT_GROSS_LOSS=0, il fattore di profitto è pari a DBL_MAX
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
Trades long profittevoli
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
Trades short profittevoli
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
Trades profittevoli
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
Lunghezza media di una serie di trades profittevoli
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
Fattore di recupero, pari al rapporto di STAT_PROFIT / STAT_BALANCE_DD
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
Indice di Sharpe
|
STAT_SHORT_TRADES
|
Trades short
|
STAT_TRADES
|
Il numero di trades
|
STAT_WITHDRAWAL
|
Il denaro prelevato da un conto
|
STO_CLOSECLOSE
|
Calculation is based on Close/Close prices
|
STO_LOWHIGH
|
Il calcolo si basa sui prezzi inferiore/superiore
|
STYLE_DASH
|
Linea spezzata
|
STYLE_DASHDOT
|
Linea punteggiata-tratteggiata
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Tratteggio - due punti
|
STYLE_DOT
|
Linea tratteggiata
|
STYLE_SOLID
|
Linea continua
|
SUNDAY
|
Domenica
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SYMBOL_ASK
|
Ask - migliore offerta buy
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
Massimo Ask del giorno
|
SYMBOL_ASKLOW
|
Minimo Ask del giorno
|
SYMBOL_BANK
|
Feeder della corrente quotazione
|
SYMBOL_BASIS
|
The underlying asset of a derivative
|
SYMBOL_BID
|
Bid - migliore offerta sell
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
Massimo Bid del giorno
|
SYMBOL_BIDLOW
|
Minimo Bid del giorno
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
Modalità CFD - calcolo del margine e del profitto e CFD
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
Modalità indici CFD - calcolo del margine e del profitto per indici CFD
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
Modalità CFD Leverage - calcolo del margine e del profitto per CFD al trading leverage
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
Modalità Futures - calcolo del margine e del profitto per i contratti futures in uno stock exchange / borsa
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
Modalità FORTS Futures - calcolo del margine e del profitto per i contratti futures sui FORTS.
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
Modalità di Scambio - calcolo del margine e del profitto per i titoli di trade in uno stock exchange / borsa
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
Modalità Forex - calcolo del margine e del di profitto per Forex
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
Modalità Futures - calcolo del margine e del profitto per i futures
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
Collateral mode - a symbol is used as a non-tradable asset on a trading account.
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
Valuta base di un simbolo
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
Valuta di margine
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
Valuta di profitto
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
Descrizione del simbolo
|
SYMBOL_DIGITS
|
Cifre dopo la virgola decimale
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
L'ordine è valido fino alla fine della giornata
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
L'ordine è valido durante un periodo di tempo illimitato, fino a quando non viene esplicitamente annullato
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
Flags di ordine consentito modalità di espirazione
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
L'orario di espirazione viene specificato nell'ordine
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
L'orario di scadenza è specificato nell'ordine
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
Data di scadenza del commercio di trade (di solito usato per i futures)
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
Questa regola significa che un affare può essere eseguito solo con il volume specificato. Se la quantità necessaria di uno strumento finanziario non è attualmente disponibile sul mercato, l'ordine non verrà eseguito. Il volume richiesto può essere riempito con diverse offerte disponibili sul mercato al momento.
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
In questo caso un trader si impegna ad eseguire un affare con il volume massimo disponibile sul mercato entro quello indicato nell'ordine. Nel caso in cui l'ordine non può essere riempito completamente, il volume disponibile dell'ordine sarà riempito, e il volume rimanente verrà annullato. La possibilità di utilizzare gli ordini IOC è determinata dal trade server.
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
Flags di di ordine consentito modalità di riempimento
|
SYMBOL_ISIN
|
Il nome di un simbolo nel sistema ISIN (International Securities Identification Number). L'International Securities Identification Number è un codice a 12 cifre alfanumerico che identifica in modo univoco una security. La presenza di questa proprietà del simbolo è determinata dal lato del trade server.
|
SYMBOL_LAST
|
Prezzo dell'ultima transazione
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
Ultima massima del giorno
|
SYMBOL_LASTLOW
|
Ultima minima del giorno
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
Il margine iniziale indica l'importo nella valuta di margine richiesto per aprire una posizione con il volume di un lotto. E' usato per controllare le attività di un cliente quando lui o lei entra nel mercato.
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
Il margine di mantenimento. Se è impostato, imposta la quantità margine nella valuta margine del simbolo, caricato di un lotto. E' usato per controllare le attività di un cliente quando cambiano gli status del suo account. Se il margine di mantenimento è uguale a 0, viene utilizzato il margine iniziale.
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
Option type
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
American option may be exercised on any trading day on or before expiry. The period within which a buyer can exercise the option is specified for it
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
European option may only be exercised on a specified date (expiration, execution date, delivery date)
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
Option right (Call/Put)
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
A call option gives you the right to buy an asset at a specified price
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
A put option gives you the right to sell an asset at a specified price
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
The strike price of an option. The price at which an option buyer can buy (in a Call option) or sell (in a Put option) the underlying asset, and the option seller is obliged to sell or buy the appropriate amount of the underlying asset
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
Gli ordini Limit sono ammessi (Buy Limit e Sell Limit)
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
Gli ordini di Mercato sono consentiti (Buy e Sell)
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
Flags dei consentiti tipi di ordine
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
Stop Loss è consentito
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
Ordini di Stop sono ammessi (Buy Stop e Sell Stop)
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
Ordini Stop-limit sono ammessi (Buy Stop Limit e Sell Stop Limit)
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
Take Profit è consentito
|
SYMBOL_PATH
|
Percorso nell'albero del simbolo
|
SYMBOL_POINT
|
Valore punti del Symbol
|
SYMBOL_SELECT
|
Symbol è selezionato in Market Watch
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
Prezzo medio ponderato della sessione corrente
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
Numero di ordini Buy in questo momento
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
Volume corrente di ordini Buy
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
Prezzo di chiusura della sessione corrente
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
Numero di affari nella sessione corrente
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
Sommatoria dell'interesse aperto
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
Prezzo di apertura della sessione corrente
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
Prezzo massimo della sessione corrente
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
Prezzo minimo della sessione corrente
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
Prezzo di liquidazione della sessione corrente
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
Numero di ordini Sell in questo momento
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
Corrente volume di ordini Sell
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
Sommatoria del turnover della sessione corrente
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
Sommatoria del volume degli affari della sessione corrente
|
SYMBOL_SPREAD
|
Valore differenziale in punti
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
Indicazione di uno spread fluttuante
|
SYMBOL_START_TIME
|
Data di inizio simbolo di trade (di solito usato per i futures)
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
Valore di swap Long
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
Modalità di calcolo swap
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
Gli swap vengono caricati in denaro nella valuta di deposito del cliente
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
Gli swap vengono caricati in denaro nella valuta margine del simbolo
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
Gli swap vengono caricati in denaro nella valuta di base del simbolo
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
Swap disabilitato (senza swap)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
Gli swap vengono caricati come interesse specifico annuale del prezzo di uno strumento al calcolo dello swap (l'anno standard della banca è 360 giorni)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
Gli swap vengono caricati come interesse specifico annuale del prezzo di apertura della posizione (l'anno standard della banca è 360 giorni)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
Gli swap sono espressi in punti
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
Gli swap vengono caricati dalla riapertura delle posizioni. Al termine di una giornata di trading la posizione viene chiusa. Il giorno dopo viene riaperto dai punti +/- specificati del prezzo Bid corrente (parametri SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
Gli swap vengono caricati dalla riapertura delle posizioni. Al termine di una giornata di trading la posizione viene chiusa. Il giorno dopo viene riaperto dai punti +/- specificati del prezzo di chiusura (parametri SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
Giorno della settimana per caricare swap di rollover a 3 giorni
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
Valore di swap Short
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
Numero massimo di richieste mostrate in Profondità di Mercato. Per i simboli che non hanno coda di richieste, il valore è uguale a zero.
|
SYMBOL_TIME
|
Orario dell'ultima quotazione
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
Modalità di calcolo del prezzo del contratto
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
Grandezza del contratto di trade
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
Esecuzione di scambio
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Esecuzione istantanea
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Esecuzione a mercato
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Esecuzione a richiesta
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
Modalità di esecuzione affare
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
Distanza per congelare le operazioni di trade in punti
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
Tipo ordine di esecuzione
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
Permesso solo operazioni di chiusura posizioni
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
Il trade è disabilitato per il simbolo
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
Non ci sono restrizioni trade
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
Permesso solo per posizioni long
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
Permesso solo per posizioni short
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
Rientro minimo in punti dal prezzo corrente più vicino per piazzare ordini di Stop
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
Cambiamento prezzo minimo
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
Valore di SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
Prezzo tick calcolato per una posizione in perdita
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
Prezzo tick calcolato per una posizione favorevole
|
SYMBOL_VOLUME
|
Volume dell'ultima transazione
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
Massimo volume consentito aggregato di una posizione aperta ed ordini pendenti in una direzione (acquisto o vendita) per il simbolo. Per esempio, con la limitazione di 5 lotti, si può avere una posizione aperta buy con il volume di 5 lotti e posizionare un ordine pendente Sell Limit con il volume di 5 lotti. Ma in questo caso non è possibile inserire un ordine pendente Buy Limit (in quanto il volume totale in una direzione supererà il limite) o piazzare Sell Limit con il volume più di 5 lotti.
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
Volume massimo per un affare
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
Volume minimo per un affare
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
Cambio di step minimo per l'esecuzione dell'affare
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
Volume massimo del giorno
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
Volume minimo del giorno
|
TENKANSEN_LINE
|
Linea Tenkan-sen
|
TERMINAL_BUILD
|
Il numero di build del terminale client
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
Numero della pagina codice della lingua installati nel terminale client
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
Percorso comune per tutti i terminali installati in un computer
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
Account in MQL5.community
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
Bilancio in MQL5.community
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
Collegamento a MQL5.community
|
TERMINAL_COMPANY
|
Nome della società
|
TERMINAL_CONNECTED
|
La connessione ad un trade server
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
Il numero di CPU cores nel sistema
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
Cartella in cui sono memorizzati i dati dei terminali
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
Spazio libero su disco per la cartella MQL5\Files del terminale(agente), MB
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
Il permesso di utilizzare DLL
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
Il permesso di inviare e-mail utilizzando l' SMTP-server ed il login, specificato nelle impostazioni del terminale
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
Il permesso di inviare i reports con server FTP ed il login, specificato nelle impostazioni del terminale
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
Lingua del terminale
|
TERMINAL_MAXBARS
|
Il massimo conteggio di barre nel grafico
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
Memoria libera del processo del terminale(agente), MB
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
Memoria fisica nel sistema, MB
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
Memoria disponibile per il processo del terminale(agente), MB
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
Memoria utilizzata dal terminale(agente), MB
|
TERMINAL_MQID
|
The flag indicates the presence of MetaQuotes ID data for Push notifications
|
TERMINAL_NAME
|
Nome del terminale
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
Permesso di inviare notifiche smartphone
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
La versione del OpenCL supportato nel formato di 0x00010002 = 1.2. "0" significa che OpenCL non è supportato
|
TERMINAL_PATH
|
Cartella da cui viene avviato il terminale
|
TERMINAL_PING_LAST
|
L'ultimo valore conosciuto del ping al trade server in millisecondi. Un secondo comprende un milione di microsecondi.
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
La risoluzione del display informativo sullo schermo è misurata come ammontare di Punti in una linea per Inch (DPI)
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
TERMINAL_X64
|
Indicazione del "terminale 64-bit"
|
THURSDAY
|
Giovedi
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
Piazza un ordine di trade per l'immediata esecuzione con i parametri specificati(market order)
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
Modifica i parametri dell'ordine piazzato precedentemente
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
Posiziona un ordine di trade per l'esecuzione sotto condizioni specificate (ordine pendente)
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
Eliminare l'ordine pendente piazzato precedentemente
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
Modifica i valori Stop Loss e Take Profit per una posizione aperta
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
Richiesta annullata dal trader
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
Autotrading disabilitato dal terminale client
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
Nessuna connessione con il trade server
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
Richiesta completata
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
Solo una parte della richiesta è stata completata
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
Errore elaborazione richiesta
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
Ordine o posizione congelati
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
Richiesta non valida
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
Data di espirazione dell'ordine non valida nella richiesta
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
Non valido tipo di filling dell'ordine
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
Errato o proibitotipo di ordine
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
Prezzo non valido nella richiesta
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
Stops non validi nella richiesta
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
Volume non valido nella richiesta
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
Il numero di ordini in corso ha raggiunto il limite
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
Il volume degli ordini e posizioni per il simbolo ha raggiunto il limite
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
Richiesta bloccata pe l'elaborazione
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
Il mercato è chiuso
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
Nessuna modifica nella richiesta
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
Non ci sono abbastanza soldi per completare la richiesta
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
Il funzionamento è consentito solo per i conti live
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
Stato ordine cambiato
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
Ordine piazzato
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
La posizione con lo specificato POSITION_IDENTIFIER è stata già chiusa
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
Prezzi cambiato
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
Non ci sono quotazioni per elaborare la richiesta
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
Richiesta rigettata
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
Riquotazione
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
Autotrading disabilitato dal server
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
Richiesta annullata per timeout
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
Richieste troppo frequenti
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
Il trade è disattivato
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
|
Aggiunta di un affare per la cronistoria. L'azione viene eseguita come risultato di un' esecuzione di ordine o l'esecuzione di operazioni su un saldo del conto.
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE
|
Eliminazione di un affare dalla cronistoria. Ci possono essere casi in cui un accordo precedentemente eseguito viene eliminato da un server. Per esempio, un accordo è stato eliminato in un sistema di trade esterno (scambio) in cui era precedentemente trasferito da un broker.
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE
|
Aggiornamento di un affare nella cronistoria. Ci possono essere casi in cui un accordo applicato in precedenza viene modificato su un server. Per esempio, un accordo è stato cambiato in un sistema commerciale esterno (scambio) in cui era precedentemente trasferito da un broker.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
|
Aggiunta di un ordine allo storico come risultato di esecuzione o cancellazione.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE
|
Deleting an order from the orders history. Questo tipo viene fornito per migliorare la funzionalità sul lato trade server.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE
|
Modifica un ordine situato nella storia ordini. Questo tipo viene fornito per migliorare la funzionalità sul lato trade server.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
|
L'aggiunta di un nuovo ordine aperto.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
|
La rimozione di un ordine dalla lista di quelli aperti. Un ordine può essere eliminato da quelli aperti a seguito dell' impostazione di un' appropriata richiesta o esecuzione (riempimento) e spostandosi nella cronistoria.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
|
Aggiornamento di un ordine aperto. Gli aggiornamenti includono non solo le evidenti modifiche dal terminale client o dal lato trade server, ma anche cambiamenti dello stato di un ordine quando lo si imposta (ad esempio, passaggio da ORDER_STATE_STARTED a ORDER_STATE_PLACED o da ORDER_STATE_PLACED a ORDER_STATE_PARTIAL, ecc).
|
TRADE_TRANSACTION_POSITION
|
Modifica di una posizione non correlata ad un'esecuzione di affare. Questo tipo di transazione mostra che una posizione è stata modificata dal lato trade server. Volume della posizione, prezzo di apertura, Stop Loss e Take Profit possono essere modificati. I dati sulle modifiche vengono inviati nella struttura MqlTradeTransaction tramite l'handler OnTradeTransaction. La modifica della posizione (aggiunta, modifica o chiusura), come risultato dell'esecuzione di un affare, non porta al verificarsi della transazione TRADE_TRANSACTION_POSITION.
|
TRADE_TRANSACTION_REQUEST
|
La notifica del fatto che una richiesta di trade sia stata elaborata dal server e ed il risultato dell'elaborazione sia stato ricevuto. Solo il campo tipo (tipo di transazione di trade) deve essere analizzato per tali operazioni nella struttura MqlTradeTransaction. Il secondo e terzo parametro di OnTradeTransaction (richiesta e risultato) devono essere analizzati per ulteriori dati.
|
TUESDAY
|
Martedì
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_COLOR
|
color
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_STRING
|
string
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
UCHAR_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo uchar
|
UINT_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo unit
|
ULONG_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo ulong
|
UPPER_BAND
|
Limite superiore
|
UPPER_HISTOGRAM
|
Istogramma superiore
|
UPPER_LINE
|
Linea superiore
|
USHORT_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo ushort
|
VOLUME_REAL
|
Trade volume
|
VOLUME_TICK
|
Tick volume
|
WEDNESDAY
|
Mercoledì
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
WHOLE_ARRAY
|
Indica il numero di elementi restanti fino alla fine dell'array, cioè, verrà elabolrato l'intero array
|
WRONG_VALUE
|
La costante può essere implicitamente lanciata a qualsiasi tipo di enumerazione