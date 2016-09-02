Bars

Restituisce il numero di barre contate nello storico di un simbolo e periodo specificati. Ci sono 2 varianti di chiamate funzioni.

Richiedi tutte le barre dello storico

int Bars(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe

);

Richiede le barre dello storico per l'intervallo di tempo selezionato

int Bars(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time

);

Parametri

symbol_name

[in] Nome del Simbolo.

timeframe

[in] Periodo.

start_time

[in] Orario barra corrispondente al primo elemento.

stop_time

[in] Orario barra corrispondente all'ultimo elemento.

Valore restituito

Se i parametri start_time e stop_time sono definiti, la funzione restituisce il numero di barre nell'intervallo di tempo specificato, in caso contrario restituisce il numero totale di barre.

Nota

Se i dati per le timeseries con parametri specificati non sono formati nel terminale al momento della chiamata di funzione Bars(), o i dati delle timeseries non sono sincronizzati con un trade server al momento della chiamata di funzione, la funzione restituisce un valore pari a zero.

Quando si richiede il numero di barre in un intervallo di tempo specificato, solo le barre con un tempo aperto che rientrano nell'intervallo vengono considerate. Ad esempio, se l'attuale giorno della settimana è Sabato e la richiesta è fatta per il numero di W1 barre con start_time=last_tuesday e stop_time=last_friday, la funzione restituirà 0 poiché il tempo di apertura di un lasso di tempo W1 è sempre Domenica e non una singola barra W1 rientra nell'intervallo specificato.

Richiesta di esempio per il numero di tutte le barre dello storico:

int bars=Bars(_Symbol,_Period);

if(bars>0)

{

Print("Numero di barre nello storico del terminale per il simbolo-periodo al momento= ",bars);

}

else //non ci sono barre disponibili

{

//--- i dati sul simbolo possono non essere sincronizzati con i dati sul server

bool synchronized=false;

//--- contatore del ciclo

int attempts=0;

// fa 5 tentativi di attesa per la sincronizzazione

while(attempts<5)

{

if(SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_SYNCHRONIZED))

{

//--- sincronizzazione eseguita, uscita

synchronized=true;

break;

}

//--- incrementa il contatore

attempts++;

//--- attende 10 millisecondi fino alla prossima iterazione

Sleep(10);

}

//--- esce dal loop dopo la sincronizzazione

if(synchronized)

{

Print("Numero di barre nello storico del terminale per il simbolo-periodo, al momento = ",bars);

Print("La prima data nello storico del terminale per il simbolo-periodo al momento = ",

(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_FIRSTDATE));

Print("La prima data nello storico per il simbolo sul server = ",

(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_SERVER_FIRSTDATE));

}

//--- la sincronizzazione dei dati non è avvenuta

else

{

Print("Fallimento nell'ottenere il numero di barre per ",_Symbol);

}

}

Richiesta di campione per il numero di barre nell'intervallo specificato:

int n;

datetime date1 = D'2016.09.02 23:55'; // Friday

datetime date2 = D'2016.09.05 00:00'; // Monday

datetime date3 = D'2016.09.08 00:00'; // Thursday

//---

n=Bars(_Symbol,PERIOD_H1,D'2016.09.02 02:05',D'2016.09.02 10:55');

Print("Numero di barre: ",n); // Output: "Numero di barre: 8", la barra H2 è considerata per il calcolo, mentre quella H11 non lo è

n=Bars(_Symbol,PERIOD_D1,date1,date2);

Print("Numero di barre: ",n); // Output: "Numero di barre: 1", giacchè una barra aperta di una singola barra D1(Monday) cade dentro l'intervallo

n=Bars(_Symbol,PERIOD_W1,date2,date3);

Print("Numero di barre: ",n); // Output: "Numero di barre: 0", giacchè nemmeno una singolo tempo aperto di barra W1 cade nell'intervallo

Vedi anche

Funzioni di elaborazione di Eventi