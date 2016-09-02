- Direzione di Indicizzazione negli Array, Buffers e TimeSeries
- Organizzazione di Accesso ai Dati
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
Bars
Restituisce il numero di barre contate nello storico di un simbolo e periodo specificati. Ci sono 2 varianti di chiamate funzioni.
Richiedi tutte le barre dello storico
|
int Bars(
Richiede le barre dello storico per l'intervallo di tempo selezionato
|
int Bars(
Parametri
symbol_name
[in] Nome del Simbolo.
timeframe
[in] Periodo.
start_time
[in] Orario barra corrispondente al primo elemento.
stop_time
[in] Orario barra corrispondente all'ultimo elemento.
Valore restituito
Se i parametri start_time e stop_time sono definiti, la funzione restituisce il numero di barre nell'intervallo di tempo specificato, in caso contrario restituisce il numero totale di barre.
Nota
Se i dati per le timeseries con parametri specificati non sono formati nel terminale al momento della chiamata di funzione Bars(), o i dati delle timeseries non sono sincronizzati con un trade server al momento della chiamata di funzione, la funzione restituisce un valore pari a zero.
Quando si richiede il numero di barre in un intervallo di tempo specificato, solo le barre con un tempo aperto che rientrano nell'intervallo vengono considerate. Ad esempio, se l'attuale giorno della settimana è Sabato e la richiesta è fatta per il numero di W1 barre con start_time=last_tuesday e stop_time=last_friday, la funzione restituirà 0 poiché il tempo di apertura di un lasso di tempo W1 è sempre Domenica e non una singola barra W1 rientra nell'intervallo specificato.
Richiesta di esempio per il numero di tutte le barre dello storico:
|
int bars=Bars(_Symbol,_Period);
Richiesta di campione per il numero di barre nell'intervallo specificato:
|
int n;
