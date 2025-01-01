MQL5 RiferimentoSegnali di TradeSignalUnsubscribe
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
Annulla sottoscrizione
|
bool SignalUnsubscribe();
Valore restituito
Restituisce true se sottoscrizione é stata annullata correttamente, altrimenti restituisce false. Per saperne di più sull' errore chiamare GetLastError().