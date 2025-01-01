DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoSegnali di TradeSignalUnsubscribe 

SignalUnsubscribe

Annulla sottoscrizione

bool  SignalUnsubscribe();

Valore restituito

Restituisce true se sottoscrizione é stata annullata correttamente, altrimenti restituisce false. Per saperne di più sull' errore chiamare GetLastError().