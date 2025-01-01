- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
Come ottenere Informazioni di Mercato
Queste funzioni sono designate per ricevere informazioni sullo stato di mercato.
|
Funzione
|
Azione
|
Restituisce il numero di simboli disponibili (selezionati nel Market Watch o tutti)
|
Controlla se esiste un simbolo con il nome specificato
|
Restituisce il nome di un simbolo specificato
|
Consente di selezionare un simbolo nella finestra di controllo del mercato o rimuove un simbolo dalla finestra
|
Controlla se i dati di un simbolo selezionato nel terminale sono sincronizzati con i dati relativi al trade server
|
Restituisce il valore double del simbolo per la proprietà corrispondente
|
Restituisce un valore di tipo integer (long, datetime, int o bool) di un simbolo specificato per la proprietà corrispondente
|
Restituisce un valore del tipo di string di un simbolo specificato per la proprietà corrispondente
|
Returns the margin rates depending on the order type and direction
|
Restituisce i prezzi correnti per il simbolo di cui una variabile di tipo MqlTick
|
Permette di ricevere l'ora di inizio e fine delle sessioni quotate specificate per un simbolo e giorno della settimana specifici.
|
Permette di ricevere l'ora di inizio e fine delle sessioni di trade specificate per un simbolo e giorno della settimana specifici.
|
Fornisce l'apertura della Profondità di Mercato per un simbolo selezionato, e sottoscrive per ricevere le notifiche dei cambiamenti DOM
|
Fornisce la chiusura della Profondità di Mercato per un simbolo selezionato, ed annulla la sottoscrizione per ricevere le notifiche dei cambiamenti DOM
|
Restituisce un array di strutture MqlBookInfo contenente records della Profondità di Mercato di un simbolo specifico