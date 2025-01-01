DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMarket Info 

Come ottenere Informazioni di Mercato

Queste funzioni sono designate per ricevere informazioni sullo stato di mercato.

Funzione

Azione

SymbolsTotal

Restituisce il numero di simboli disponibili (selezionati nel Market Watch o tutti)

SymbolExist

Controlla se esiste un simbolo con il nome specificato

SymbolName

Restituisce il nome di un simbolo specificato

SymbolSelect

Consente di selezionare un simbolo nella finestra di controllo del mercato o rimuove un simbolo dalla finestra

SymbolIsSynchronized

Controlla se i dati di un simbolo selezionato nel terminale sono sincronizzati con i dati relativi al trade server

SymbolInfoDouble

Restituisce il valore double del simbolo per la proprietà corrispondente

SymbolInfoInteger

Restituisce un valore di tipo integer (long, datetime, int o bool) di un simbolo specificato per la proprietà corrispondente

SymbolInfoString

Restituisce un valore del tipo di string di un simbolo specificato per la proprietà corrispondente

SymbolInfoMarginRate

Returns the margin rates depending on the order type and direction

SymbolInfoTick

Restituisce i prezzi correnti per il simbolo di cui una variabile di tipo MqlTick

SymbolInfoSessionQuote

Permette di ricevere l'ora di inizio e fine delle sessioni quotate specificate per un simbolo e giorno della settimana specifici.

SymbolInfoSessionTrade

Permette di ricevere l'ora di inizio e fine delle sessioni di trade specificate per un simbolo e giorno della settimana specifici.

MarketBookAdd

Fornisce l'apertura della Profondità di Mercato per un simbolo selezionato, e sottoscrive per ricevere le notifiche dei cambiamenti DOM

MarketBookRelease

Fornisce la chiusura della Profondità di Mercato per un simbolo selezionato, ed annulla la sottoscrizione per ricevere le notifiche dei cambiamenti DOM

MarketBookGet

Restituisce un array di strutture MqlBookInfo contenente records della Profondità di Mercato di un simbolo specifico