StringToDouble

La funzione converte la stringa contenente una rappresentazione simbolo del numero in numero di tipo double.

double  StringToDouble(
   string  value      // stringa
   );

Parametri

valore

[in] Stringa contenente una rappresentazione simbolo di un numero.

Valore restituito

Valore di tipo double.

 

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                                  |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- stringa da convertire
   string str = "12345.54321";
//--- convertire la stringa di input come un numero reale in una variabile di tipo double
   double converted=StringToDouble(str);
//-- visualizza il numero risultante con una precisione di 8 decimali nel journal
   PrintFormat("The string '%s' is converted to the real number %.8f"strconverted);
   /*
  risultato:
   The string '12345.54321is converted to the real number 12345.54321000
   */
  }

Vedi anche

