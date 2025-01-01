#property description "Questo indicatore non calcola i valori. Fa un singolo tentativo di"

#property description "applicare la chiamata alla funzione ArrayFree() a tre array: quello dinamico, quello statico ed"

#property description "un buffer indicatore. I risultati vengono mostrati nel journal Experts (il registro degli Expert)."

//--- impostazioni indicatore

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- variabili globali

double ExtDynamic[]; // array dinamico

double ExtStatic[100]; // array statico

bool ExtFlag=true; // flag

double ExtBuff[]; // buffer indicatore

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- alloca la memoria per l'array

ArrayResize(ExtDynamic,100);

//--- mappatura buffers indicatore

SetIndexBuffer(0,ExtBuff);

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const int begin,

const double &price[])

{

//--- esegue una singola analisi

if(ExtFlag)

{

//--- tenta di liberare la memoria per gli array

//--- 1. Array dinamico

Print("+============================+");

Print("1. Controlla l' array dinamico:");

Print("Grandezza prima che la memoria venga liberata = ",ArraySize(ExtDynamic));

Print("E' questo un array dinamico = ",ArrayIsDynamic(ExtDynamic) ? "Yes" : "No");

//--- tentativo di liberare la memoria dell'array

ArrayFree(ExtDynamic);

Print("Grandezza dopo che la memoria è stata liberata = ",ArraySize(ExtDynamic));

//--- 2. Array statico

Print("2. Controlla l'array statico:");

Print("Grandezza prima che la memoria venga liberata = ",ArraySize(ExtStatic));

Print("E' questo un array dinamico = ",ArrayIsDynamic(ExtStatic) ? "Yes" : "No");

//--- tentativo di liberare la memoria dell'array

ArrayFree(ExtStatic);

Print("Grandezza dopo che la memoria è stata liberata = ",ArraySize(ExtStatic));

//--- 3. Buffer Indicatore

Print("3. Controlla il buffer indicatore:");

Print("Grandezza prima che la memoria venga liberata = ",ArraySize(ExtBuff));

Print("E' questo un array dinamico = ",ArrayIsDynamic(ExtBuff) ? "Yes" : "No");

//--- tentativo di liberare la memoria dell'array

ArrayFree(ExtBuff);

Print("Grandezza dopo che la memoria è stata liberata = ",ArraySize(ExtBuff));

//--- cambia il valore della flag

ExtFlag=false;

}

//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata

return(rates_total);

}