Matrici e vettori

Una matrice è un array bidimensionale di numeri di tipo double,float, o complex.

Un vettore è un array unidimensionale di numeri di tipo double, float o complex. Il vettore non ha alcuna indicazione se sia verticale o orizzontale. È determinato dal contesto d'uso. Ad esempio, l'operazione vettoriale Dot presuppone che il vettore sinistro sia orizzontale e quello destro verticale. Se è richiesta l'indicazione del tipo, è possibile utilizzare matrici a una riga o a una colonna. Tuttavia, questo non è generalmente necessario.

Matrici e vettori allocano dinamicamente la memoria per i dati. Infatti, matrici e vettori sono oggetti che hanno determinate proprietà, come il tipo di dati che contengono e le dimensioni. Le proprietà della matrice e del vettore possono essere ottenute utilizzando metodi come vector_a.Size(), matrix_b.Rows(), vector_c.Norm(), matrix_d.Cond() e altri. Qualsiasi dimensione può essere cambiata.

Quando si creano e inizializzano le matrici, vengono utilizzati i cosiddetti metodi statici (questi sono come i metodi statici di una classe). Per esempio: matrix::Eye(), matrix::Identity(), matrix::Ones(), vector::Ones(), matrix: :Zeros(), vector::Zeros(), matrix::Full(), vector::Full(), matrix::Tri().

Al momento, le operazioni matriciali e vettoriali non implicano l'uso del tipo di dati complex, poiché questa direzione di sviluppo non è ancora stata completata.

MQL5 supporta il passaggio di matrici e vettori a DLL. Questo permette l'importazione di funzioni che utilizzano i tipi corrispondenti, da variabili esterne.

Matrici e vettori sono passati a una DLL come puntatore a un buffer. Ad esempio, per passare una matrice di tipo float, il parametro corrispondente della funzione esportata dalla DLL deve avere un puntatore ad un buffer di tipo float.

MQL5

#import "mmlib.dll"

bool sgemm(uint flags, matrix<float> &C, const matrix<float> &A, const matrix<float> &B, ulong M, ulong N, ulong K, float alpha, float beta);

#import

C++

extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float *C, const float *A, const float *B, UINT64 M, UINT64 N, UINT64 K, float alpha, float beta)

Oltre ai buffer, dovresti passare le dimensioni della matrice e del vettore per una corretta elaborazione.

Tutti i metodi matriciali e vettoriali sono elencati di seguito in ordine alfabetico.