- Tipi di matrice e vettore
- Initialization
- Manipolazioni
- Operazioni
- Prodotti
- Trasformazioni
- Statistica
- Caratteristiche
- Matrix Classification
- Soluzioni
- Machine learning
- OpenBLAS
Matrici e vettori
Una matrice è un array bidimensionale di numeri di tipo double,float, o complex.
Un vettore è un array unidimensionale di numeri di tipo double, float o complex. Il vettore non ha alcuna indicazione se sia verticale o orizzontale. È determinato dal contesto d'uso. Ad esempio, l'operazione vettoriale Dot presuppone che il vettore sinistro sia orizzontale e quello destro verticale. Se è richiesta l'indicazione del tipo, è possibile utilizzare matrici a una riga o a una colonna. Tuttavia, questo non è generalmente necessario.
Matrici e vettori allocano dinamicamente la memoria per i dati. Infatti, matrici e vettori sono oggetti che hanno determinate proprietà, come il tipo di dati che contengono e le dimensioni. Le proprietà della matrice e del vettore possono essere ottenute utilizzando metodi come vector_a.Size(), matrix_b.Rows(), vector_c.Norm(), matrix_d.Cond() e altri. Qualsiasi dimensione può essere cambiata.
Quando si creano e inizializzano le matrici, vengono utilizzati i cosiddetti metodi statici (questi sono come i metodi statici di una classe). Per esempio: matrix::Eye(), matrix::Identity(), matrix::Ones(), vector::Ones(), matrix: :Zeros(), vector::Zeros(), matrix::Full(), vector::Full(), matrix::Tri().
Al momento, le operazioni matriciali e vettoriali non implicano l'uso del tipo di dati complex, poiché questa direzione di sviluppo non è ancora stata completata.
MQL5 supporta il passaggio di matrici e vettori a DLL. Questo permette l'importazione di funzioni che utilizzano i tipi corrispondenti, da variabili esterne.
Matrici e vettori sono passati a una DLL come puntatore a un buffer. Ad esempio, per passare una matrice di tipo float, il parametro corrispondente della funzione esportata dalla DLL deve avere un puntatore ad un buffer di tipo float.
MQL5
|
#import "mmlib.dll"
C++
|
extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float *C, const float *A, const float *B, UINT64 M, UINT64 N, UINT64 K, float alpha, float beta)
Oltre ai buffer, dovresti passare le dimensioni della matrice e del vettore per una corretta elaborazione.
Tutti i metodi matriciali e vettoriali sono elencati di seguito in ordine alfabetico.
|
Funzione
|
Azione
|
Categoria
|
Calcola i valori della funzione di attivazione e li scrive sul vettore/matrice passato
|
Restituisce l'indice del valore massimo
|
Restituisce l'indice del valore minimo
|
Restituisce l'indice ordinato
|
Copia una matrice, vettore o array con auto cast
|
Calcola la media ponderata dei valori della matrice/vettore
|
Calcola la decomposizione di Cholesky
|
Limita gli elementi di una matrice/vettore ad un determinato intervallo di valori validi
|
Restituisce la colonna di un vettore. Scrive un vettore nella colonna specificata.
|
Restituisce il numero di colonne in una matrice
|
Confronta gli elementi di due matrici/vettori con la precisione specificata
|
Confronta gli elementi di due matrici/ vettori con la precisione di cifre importanti
|
Calcola il numero di condizione di una matrice
|
Restituisce la discreta, convoluzione lineare di due vettori
|
Restituisce una copia della matrice/vettore dato
|
Concatenare 2 sotto-matrici in una matrice. Concatenare 2 vettori in un vettore.
|
Ottiene i dati del buffer dell'indicatore specificato nella quantità specificata in un vettore
|
Ottiene la serie storica della struttura MqlRates del periodo-simbolo specificato nella quantità specificata in una matrice o vettore
|
Ottiene i tick da una struttura MqlTick in una matrice o un vettore
|
Ottiene i tick da una struttura MqlTick in una matrice o un vettore entro l'intervallo di date specificato
|
Calcola il coefficiente di correlazione di Pearson (coefficiente di correlazione lineare)
|
Calcola la correlazione incrociata di due vettori
|
Calcola la matrice di covarianza
|
Restituisce il prodotto cumulativo degli elementi matrice/vettore, compresi quelli lungo l'asse dato
|
Restituisce la somma cumulativa degli elementi matrice/vettore, compresi quelli lungo l'asse dato
|
Calcola i valori derivati della funzione di attivazione e li scrive nel vettore/matrice passato
|
Calcola il determinante di una matrice invertibile quadrata
|
Estrae una diagonale o costruisce una diagonale della matrice
|
Prodotto scalare di due vettori
|
Calcola gli autovalori e gli autovettori destri di una matrice quadrata
|
Calcola gli autovalori di una matrice generale
|
Restituisce una matrice con uno sulla diagonale e zero altrove
|
Riempire una matrice o un vettore esistente con il valore specificato
|
Accesso a un elemento matrice tramite un indice anziché due
|
Crea e restituisce una nuova matrice riempita con il valore dato
|
Il metodo GeMM (General Matrix Multiply) implementa la moltiplicazione generale di due matrici
|
Restituisce il numero dei valori NaN in una matrice/vettore
|
Divide una matrice orizzontalmente in più sottomatrici. Stesso di Split con asse=0
|
Crea una matrice di identità della dimensione specificata
|
Inizializzazione di matrice o vettore
|
Prodotto interno di due matrici
|
Calcola l'inverso moltiplicativo di una matrice invertibile quadrata con il metodo di Jordan-Gauss
|
Restituisce il prodotto di Kronecker di due matrici, matrice e vettore, vettore e matrice o due vettori
|
Calcola un vettore/matrice con i valori di regressione lineare calcolati
|
Calcola i valori delle funzioni di perdita e li scrive nel vettore/matrice passato
|
Restituisce la soluzione dei minimi quadrati delle equazioni algebriche lineari (per matrici non quadrate o degenerate)
|
Implementa una decomposizione LU di una matrice: il prodotto di una matrice triangolare inferiore e di una matrice triangolare superiore
|
Implementare una fattorizzazione LUP con permutazione parziale, che si riferisce alla decomposizione LU solo con permutazioni di riga: PA=LU
|
Matrice con il prodotto di due matrici
|
Restituisce il valore massimo in una matrice/vettore
|
Calcola la media aritmetica dei valori degli elementi
|
Calcola la mediana degli elementi matrice/vettore
|
Restituisce il valore minimo in una matrice/vettore
|
Restituisce la norma di una matrice o vettore
|
Crea e restituisce una nuova matrice riempita con uno
|
Calcola il prodotto esterno di due matrici o due vettori
|
Restituisce il percentile specificato dei valori degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse specificato
|
Calcola lo pseudo-inverso di una matrice con il metodo di Moore-Penrose
|
Eleva una matrice quadrata a una potenza intera
|
Restituisce il prodotto degli elementi matrice/vettore, che possono anche essere eseguiti per l'asse dato
|
Restituisce l'intervallo di valori di una matrice/vettore o dell'asse della matrice dato
|
Calcola la fattorizzazione qr di una matrice
|
Restituisce il quantile specificato dei valori degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse specificato
|
Funzione statica. Creare e restituisce una nuova matrice o vettore riempito con valori casuali. I valori casuali sono generati uniformemente entro l'intervallo specificato.
|
Restituisce il rango di una matrice utilizzando il metodo Gaussiano
|
Calcola la metrica dei regressori come errore di deviazione dalla linea di regressione costruita sull'array di dati specificato
|
Modifica la forma di una matrice senza modificare i suoi dati
|
Restituisce una nuova matrice con forma e dimensione modificata
|
Restituisce la riga del vettore. Scrive il vettore nella riga specificata
|
Restituisce il numero di righe in una matrice
|
Restituisce la dimensione del vettore
|
Calcola il segno e il logaritmo del determinante di una matrice
|
Risolve un'equazione matriciale lineare o un sistema di equazioni algebriche lineari
|
Ordina per posizione
|
Calcola lo spettro di una matrice come l'insieme dei suoi autovalori dal prodotto AT*A
|
Divide una matrice in più sottomatrici
|
Restituisce la deviazione standard dei valori degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse specificato
|
Restituisce la somma degli elementi della matrice/vettore, che possono anche essere eseguiti per l'asse dato (assi)
|
Decomposizione ai valori singolari
|
Scambia le colonne in una matrice
|
Scambia le righe in una matrice
|
Restituisce la somma sulle diagonali della matrice
|
Traspone (scambia gli assi) e restituisce la matrice modificata
|
Costruisce una matrice con uno sulla diagonale specificata e sotto di essa e zeri altrove
|
Restituisce una copia di una matrice con gli elementi sopra la diagonale k azzerati. Matrice triangolare inferiore
|
Restituisce una copia di una matrice con gli elementi sotto la diagonale k azzerati. Matrice triangolare superiore
|
Calcola la varianza dei valori degli elementi della matrice/vettore
|
Divide una matrice verticalmente in più sottomatrici. Stesso di Split con asse=1
|
Crea e restituisce una nuova matrice piena di zeri