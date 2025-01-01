- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringInit
Inizializza una stringa di simboli specificati e fornisce la grandezza della stringa specificata.
|
bool StringInit(
Parametri
string_var
[in] [out] Stringa che deve essere inizializzata e deinizializzata.
new_len=0
[in] Lunghezza della stringa dopo l'inizializzazione. Se la lunghezza = 0, esso deinizializza la stringa, cioè il buffer della stringa viene cancellato e l'indirizzo del buffer viene azzerato.
character=0
[in] Simbolo con cui riempire la stringa.
Valore restituito
In caso di successo restituisce true, in caso contrario - false. Per ottenere il codice di errore chiamare GetLastError().
Nota
Se il carattere = 0 e la lunghezza new_len>0, il buffer della stringa di lunghezza indicata sarà distribuito e riempito di zeri. La lunghezza della stringa sarà pari a zero, poiché l'intero buffer è riempito da terminatori di stringa.
Esempio:
|
voidOnStart()
Vedi anche