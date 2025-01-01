StringInit

Inizializza una stringa di simboli specificati e fornisce la grandezza della stringa specificata.

bool StringInit(

string& string_var,

int new_len=0,

ushort character=0

);

Parametri

string_var

[in] [out] Stringa che deve essere inizializzata e deinizializzata.

new_len=0

[in] Lunghezza della stringa dopo l'inizializzazione. Se la lunghezza = 0, esso deinizializza la stringa, cioè il buffer della stringa viene cancellato e l'indirizzo del buffer viene azzerato.

character=0

[in] Simbolo con cui riempire la stringa.

Valore restituito

In caso di successo restituisce true, in caso contrario - false. Per ottenere il codice di errore chiamare GetLastError().

Nota

Se il carattere = 0 e la lunghezza new_len>0, il buffer della stringa di lunghezza indicata sarà distribuito e riempito di zeri. La lunghezza della stringa sarà pari a zero, poiché l'intero buffer è riempito da terminatori di stringa.

Esempio:

voidOnStart()

{

//---

string str;

StringInit(str,200,0);

Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) = ",StringLen(str));

}

/* Risultato

str = : StringBufferLen(str) = 200 StringLen(str) = 0

*/

Vedi anche

StringBufferLen, StringLen