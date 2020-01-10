- initialize
copy_ticks_from
Ottiene tick dal terminale MetaTrader 5 a partire dalla data specificata.
|
copy_ticks_from(
Parametri
symbol
[in] Nome dello strumento finanziario, ad esempio "EURUSD". Parametro richiesto senza nome.
from
[in] Data da cui vengono richiesti i tick. Impostata dall'oggetto 'datetime' o come numero di secondi trascorsi dal 1970.01.01. Parametro richiesto senza nome.
count
[in] Numero di tick da ricevere. Parametro richiesto senza nome.
flags
[in] Un flag per definire il tipo di tick richiesti. COPY_TICKS_INFO – tick con cambiamenti Bid e/o Ask, COPY_TICKS_TRADE – tick con cambiamenti in Lase e Volume, COPY_TICKS_ALL – tutti i tick. I valori dei Flag sono descritti nell'enumerazione COPY_TICKS. Parametro unnamed richiesto.
Valore di Ritorno
Restituisce tick come l'array numpy con le colonne denominate time, bid, ask, last e flags. Il valore 'flags' può essere una combinazione di flag dall'enumerzione TICK_FLAG. Restituisce Nessuna in caso di errore. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().
Nota
Vedi la funzione CopyTicks per ulteriori informazioni.
Durante la creazione dell'oggetto 'datetime', Python utilizza il fuso orario locale, mentre MetaTrader 5 memorizza il tick e la barra dell'ora aperta nel fuso orario UTC (senza lo slittamento). Pertanto, 'datetime' deve essere creato nell'ora UTC per l'esecuzione di funzioni che utilizzano l'ora. I dati ricevuti dal terminale MetaTrader 5 hanno l'ora UTC.
COPY_TICKS definisce i tipi di tick che possono essere richiesti usando le funzioni copy_ticks_from() e copy_ticks_range().
|
ID
|
Descrizione
|
COPY_TICKS_ALL
|
tutti i ticks
|
COPY_TICKS_INFO
|
ticks contenenti variazioni di prezzi Bid e/o Ask
|
COPY_TICKS_TRADE
|
tick contenenti le variazioni del prezzo di Last e/o Volume
TICK_FLAG definisce possibili flag per i ticks. Questi flag sono usati per descrivere i tick ottenuti dalle funzioni copy_ticks_from() e copy_ticks_range().
|
ID
|
Descrizione
|
TICK_FLAG_BID
|
Il prezzo di Bid è cambiato
|
TICK_FLAG_ASK
|
Il prezzo di Ask è cambiato
|
TICK_FLAG_LAST
|
Il prezzo Last è cambiato
|
TICK_FLAG_VOLUME
|
Il Volume è cambiato
|
TICK_FLAG_BUY
|
il prezzo dell'ultimo Buy è cambiato
|
TICK_FLAG_SELL
|
il prezzo dell'ultimo Sell è cambiato
Esempio:
|
from datetime import datetime
See also
CopyRates, copy_rates_from_pos, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range