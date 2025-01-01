- ChartApplyTemplate
Operazioni col Chart
Le funzioni per l'impostazione delle proprietà del chart (ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString) sono asincrone e vengono utilizzate per inviare comandi di aggiornamento al chart. Se queste funzioni vengono eseguite correttamente, il comando viene incluso nella coda comune degli eventi del chart. Le modifiche alle proprietà del chart vengono implementate insieme alla gestione della coda degli eventi di questo chart.
Pertanto, non aspettarsi un aggiornamento immediato del chart dopo aver chiamato le funzioni asincrone. Usare la funzione ChartRedraw () per aggiornare forzatamente l'aspetto e le proprietà del chart.
|
Funzione
|
Azione
|
Applica un modello(template) specifico da un file specificato al chart
|
Salva le impostazioni correnti chart in un template con un nome specificato
|
Restituisce il numero di una sottofinestra in cui è disegnato un indicatore
|
Converte le coordinate di un chart dalla rappresentazione tempo/prezzo alle coordinate X e Y
|
Converte le coordinate X e Y su un chart dei valori di tempo e di prezzo
|
Apre un nuovo chart con il simbolo e periodo specificato
|
Chiude il chart specificato
|
Restituisce l'ID del primo chart del terminale client
|
Restituisce l'ID del chart successivo a quello specificato
|
Restituisce il nome del simbolo del chart specificato
|
Restituisce il valore del periodo del chart specificato
|
Chiama un ridisegno forzato di un chart specificato
|
Imposta il valore double per una proprietà corrispondente del chart specificato
|
Imposta il valore integer (datetime, int, color, bool o char) per una proprietà corrispondente del chart specificato
|
Imposta il valore di stringa per una proprietà corrispondente del chart specificato
|
Restituisce il valore double della proprietà del chart specificato
|
Restituisce il valore integer della proprietà del chart specificato
|
Restituisce il valore string della proprietà del chart specificato
|
Esegue lo slittamento del chart indicato, per il numero specificato di barre rispetto alla posizione specificata nel chart
|
Restituisce l'ID del chart corrente
|
Aggiunge un indicatore con l'handle specificato in una finestra del chart specificato
|
Rimuove un indicatore con un nome specificato dalla finestra del chart specificato
|
Restituisce l'handle dell'indicatore con il nome breve specificato nella finestra del chart specificato
|
Restituisce il nome breve dell'indicatore per numero nella lista indicatori sulla finestra del chart specificato
|
Restituisce il numero di tutti gli indicatori applicati alla finestra del chart specificato.
|
Restituisce il numero (indice) della sottofinestra chart, a cui è stato allegato l'Expert Advisor o Script.
|
Restituisce la coordinata prezzo del punto nel chart, a cui è stato allegato l'Expert Advisor o Script.
|
Restituisce la coordinata temporale del punto nel chart, a cui è stato allegato l'Expert Advisor o lo Script.
|
Restituisce la coordinata X del punto del chart, a cui è stato allegato l' Expert Advisor o lo Script.
|
Restituisce la coordinata Y del punto del chart, a cui è stato allegato l' Expert Advisor o lo Script.
|
Cambia il valore di simbolo e periodo di chart specificato
|
Fornisce uno screenshot del chart del suo stato attuale in formato GIF, PNG o BMP a seconda dell'estensione specificata