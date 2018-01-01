//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione Start del programma Script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- codice Paese per il Giappone (ISO 3166-1 Alpha-2)

string japan_code="JP";

//--- imposta i limiti dell'intervallo da cui prendiamo gli eventi

datetime date_from=D'01.01.2018'; // prende tutti gli eventi dal 2018

datetime date_to=0; // 0 indica tutti gli eventi noti, inclusi quelli che non si sono ancora verificati

//--- ottiene l'arra dei valori degli eventi in Giappone

MqlCalendarValue values[];

int values_count=CalendarValueHistory(values,date_from,date_to,japan_code);

//--- sposta i valori degli eventi rilevati

if(values_count>0)

{

PrintFormat("Numero di valori per gli eventi in Giappone: %d",values_count);

//--- elimina tutti i valori "vuoti" (actual_value==-9223372036854775808)

for(int i=values_count-1;i>=0;i--)

{

if(values[i].actual_value==-9223372036854775808)

ArrayRemove(values,i,1);

}

PrintFormat("Numero di valori dopo aver eliminato quelli vuoti: %d",ArraySize(values));

}

else

{

PrintFormat("Impossibile ricevere eventi per il codice Paese %s, errore %d",

japan_code,GetLastError());

//--- completamento precoce script

return;

}

//--- lascia non più di 10 valori nell' array values[]

if(ArraySize(values)>10)

{

PrintFormat("Riduce l'elenco dei valori a 10 e li visualizza");

ArrayRemove(values,0,ArraySize(values)-10);

}

ArrayPrint(values);



//--- ora mostriamo come ottenere una descrizione del valore di un evento in base al valore value_id

for(int i=0;i<ArraySize(values);i++)

{

MqlCalendarValue value;

CalendarValueById(values[i].id,value);

PrintFormat("%d: value_id=%d value=%d impact=%s",

i,values[i].id,value.actual_value,EnumToString(ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT(value.impact_type)));

}

//---

}

/*

Risultato:

Numero di valori per gli eventi in Giappone: 1734

Numero di valori dopo aver cancellato quelli vuoti: 1017

Riduce l'elenco dei valori a 10 e li visualizza

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 56500 392030004 2019.03.28 23:30:00 2019.03.01 00:00:00 0 900000 600000 -9223372036854775808 500000 1 0

[1] 56501 392030005 2019.03.28 23:30:00 2019.03.01 00:00:00 0 700000 700000 -9223372036854775808 700000 0 0

[2] 56502 392030006 2019.03.28 23:30:00 2019.03.01 00:00:00 0 1100000 1100000 -9223372036854775808 900000 1 0

[3] 56544 392030007 2019.03.28 23:30:00 2019.02.01 00:00:00 0 2300000 2500000 -9223372036854775808 2200000 2 0

[4] 56556 392050002 2019.03.28 23:30:00 2019.02.01 00:00:00 0 1630000 1630000 1610000 1620000 1 0

[5] 55887 392020003 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 0 400000 600000 -9223372036854775808 1300000 2 0

[6] 55888 392020004 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 0 -1800000 -3300000 -9223372036854775808 -2000000 1 0

[7] 55889 392020002 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 0 200000 -2300000 -1800000 300000 2 0

[8] 55948 392020006 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 1 1400000 -3400000 -9223372036854775808 -300000 1 0

[9] 55949 392020007 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 1 -1000000 300000 -9223372036854775808 -100000 2 0

Mostra dati brevi sui valori degli eventi in base a value_id

0: value_id=56500 value=900000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

1: value_id=56501 value=700000 impact=CALENDAR_IMPACT_NA

2: value_id=56502 value=1100000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

3: value_id=56544 value=2300000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

4: value_id=56556 value=1630000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

5: value_id=55887 value=400000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

6: value_id=55888 value=-1800000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

7: value_id=55889 value=200000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

8: value_id=55948 value=1400000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

9: value_id=55949 value=-1000000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

*/