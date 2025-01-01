- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartSetSymbolPeriod
Cambia il simbolo ed il periodo per il grafico specificato. La funzione è asincrona, cioè invia il comando e non aspetta per il suo completamento. Il comando viene aggiunto alla coda dei messaggi del chart e verrà eseguito dopo l'elaborazione di tutti i comandi precedenti.
bool ChartSetSymbolPeriod(
Parametri
chart_id
[in] ID del Grafico. 0 significa il grafico corrente.
symbol
[in] Simbolo del Grafico. Il valore NULL significa che il corrente simbolo del grafico (a cui l'Expert Advisor è allegato)
period
[in] Periodo del Grafico (timeframe). Può essere uno dei valori ENUM_TIMEFRAMES. 0 indica il corrente periodo del grafico.
Valore restituito
Restituisce true se il comando è stato aggiunto alla coda del chart, altrimenti false. Per avere informazioni sull' errore, Chiamare la funzione GetLastError().
Nota
Il cambio di simbolo/periodo porta alla re-inizializzazione dell' Expert Advisor allegato al grafico.
La chiamata di ChartSetSymbolPeriod con lo stesso simbolo e timeframe può essere utilizzata per aggiornare il grafico (simile al comando Aggiorna del terminale). A sua volta, l'aggiornamento del chart innesca ri-calcolo degli indicatori ad esso collegati. Così, è possibile calcolare un indicatore sul grafico, anche se non ci sono ticks (ad esempio, nei fine settimana).
Esempio:
#define SYMBOL "GBPUSD"
Vedi anche