ChartSetSymbolPeriod

Cambia il simbolo ed il periodo per il grafico specificato. La funzione è asincrona, cioè invia il comando e non aspetta per il suo completamento. Il comando viene aggiunto alla coda dei messaggi del chart e verrà eseguito dopo l'elaborazione di tutti i comandi precedenti.

bool ChartSetSymbolPeriod(

long chart_id,

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period

);

Parametri

chart_id

[in] ID del Grafico. 0 significa il grafico corrente.

symbol

[in] Simbolo del Grafico. Il valore NULL significa che il corrente simbolo del grafico (a cui l'Expert Advisor è allegato)

period

[in] Periodo del Grafico (timeframe). Può essere uno dei valori ENUM_TIMEFRAMES. 0 indica il corrente periodo del grafico.

Valore restituito

Restituisce true se il comando è stato aggiunto alla coda del chart, altrimenti false. Per avere informazioni sull' errore, Chiamare la funzione GetLastError().

Nota

Il cambio di simbolo/periodo porta alla re-inizializzazione dell' Expert Advisor allegato al grafico.

La chiamata di ChartSetSymbolPeriod con lo stesso simbolo e timeframe può essere utilizzata per aggiornare il grafico (simile al comando Aggiorna del terminale). A sua volta, l'aggiornamento del chart innesca ri-calcolo degli indicatori ad esso collegati. Così, è possibile calcolare un indicatore sul grafico, anche se non ci sono ticks (ad esempio, nei fine settimana).

Esempio:

#define SYMBOL "GBPUSD"

#define PERIOD PERIOD_H1



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- ottenere l'ID del grafico corrente, il simbolo e il periodo

long chart_id= ChartID();

string symbol = Symbol();

ENUM_TIMEFRAMES period = Period();



//--- riportare nel journal la sostituzione del simbolo grafico e del periodo attuali con quelli impostati in SYMBOL e PERIOD

PrintFormat("Change the %s symbol and the %s period of the chart %I64u to %s %s",

symbol, TimeframeDescrioption(period), chart_id, SYMBOL, TimeframeDescrioption(PERIOD));



//--- cambiare il simbolo del grafico e il periodo

ChartSetSymbolPeriod(chart_id, SYMBOL, PERIOD);

/*

risultato:

Change the EURUSD symbol and the M1 period of the chart 133246248352168440 to GBPUSD H1

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituire la descrizione del periodo grafico |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeframeDescrioption(const ENUM_TIMEFRAMES timeframe)

{

return(StringSubstr(EnumToString(timeframe), 7));

}

Vedi anche

ChartSymbol, ChartPeriod