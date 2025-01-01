- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
NormalizeDouble
Arrotonda il numero floating point ad una precisione specificata.
double NormalizeDouble(
Parametri
valore
[in] Valore con il floating point.
digits
[in] Formato di accuratezza, numero di cifre dopo il punto (0-8).
Valore restituito
Valore di tipo double con precisione preset.
Nota
I valori calcolati di StopLoss, TakeProfit, e valori di prezzi di apertura da ordini pendenti, devono essere normalizzati con la precisione, il cui valore può essere ottenuto da Digits().
Si prega di notare che quando si emette in output nel Journal usando la funzione Print(), un numero normalizzato può contenere un maggior numero di cifre decimali che ci si aspetta. Ad esempio, per:
double a=76.671; // Un numero normalizzato con tre posti decimali
si avrà il seguente, nel terminale:
DoubleToString(a,8)=76.67100000
Print(76.671)=76.67100000000001
Esempio:
double pi=M_PI;
Vedi anche
DoubleToString, Tipi Reali (double, float), Riduzione dei tipi