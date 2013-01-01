- FileSelectDialog
FileReadInteger
La funzione legge int, short o il valore char dalla posizione corrente del puntatore del file a seconda della lunghezza specificata in byte.
int FileReadInteger(
Parametri
file_handle
[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().
size=INT_VALUE
[in] Numero di byte (fino a 4 inclusivi), che dev'essere letto. Le corrispondenti costanti vengono fornite: CHAR_VALUE = 1, SHORT_VALUE = 2 and INT_VALUE = 4, così la funzione può leggere il valore intero del tipo char, short o int.
Valore restituito
Un valore del tipo int. Il risultato di questa funzione deve essere esplicitamente castato ad un tipo target, cioè al tipo di dati che si ha bisogno di leggere. Giacchè viene restituito un valore di tipo int, esso può essere facilmente convertito in qualunque valore integer. Il puntatore del file è slittato per il numero dei byte letti.
Nota
Quando si legge meno di 4 byte, il risultato ricevuto è sempre positivo. If one or two bytes are read, the sign of the number can be determined by explicit casting to type char (1 byte) or short (2 bytes). Ottenere il segno per un numero tre-byte non è banale, poiché non vi è corrispondenza di tipo sottostante.
Esempio (il file ottenuto fopo l'esecuzione dell'esempio per la funzione FileWriteInteger è qui utilizzato)
Vedi anche
IntegerToString, StringToInteger, Integer types, FileWriteInteger