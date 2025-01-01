DocumentazioneSezioni
MarketBookGet

Restituisce un array di strutture MqlBookInfo contenente i record della Profondità di Mercato di un simbolo specifico.

bool  MarketBookGet(
   string        symbol,     // simbolo
   MqlBookInfo&  book[]      // riferimento ad un array
   );

Parametri

symbol

[in] Nome simbolo.

book[]

[In] Riferimento a un array di records di Profondità di Mercato. L' array può essere pre-assegnato per un numero sufficiente di record. Se un array dinamico non è stato pre-assegnato nella memoria operativa, il terminale client distribuirà l'array stesso.

Valore restituito

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

La profondità di mercato deve essere pre-aperto dalla funzione MarketBookAdd().

Esempio:

   MqlBookInfo priceArray[];
   bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);
   if(getBook)
     {
      int size=ArraySize(priceArray);
      Print("MarketBookInfo per ",Symbol());
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         Print(i+":",priceArray[i].price
               +"    Volume = "+priceArray[i].volume,
               " type = ",priceArray[i].type);
        }
     }
   else
     {
      Print("Non si può ottenere il contenuto del simbolo DOM ",Symbol());
     }

Vedi anche

Struttura della Profondità di Mercato,Strutture e Classi