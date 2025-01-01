- SymbolsTotal
Restituisce un array di strutture MqlBookInfo contenente i record della Profondità di Mercato di un simbolo specifico.
|
bool MarketBookGet(
Parametri
symbol
[in] Nome simbolo.
book[]
[In] Riferimento a un array di records di Profondità di Mercato. L' array può essere pre-assegnato per un numero sufficiente di record. Se un array dinamico non è stato pre-assegnato nella memoria operativa, il terminale client distribuirà l'array stesso.
Valore restituito
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.
Nota
La profondità di mercato deve essere pre-aperto dalla funzione MarketBookAdd().
Esempio:
|
MqlBookInfo priceArray[];
