MQL5 RiferimentoLavorare con DirectXDXRelease
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXRelease
Rilascia un handle.
bool DXRelease(
Parametri
context
[in] Handle rilasciato.
Valore di Ritorno
In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .
Nota
Tutti gli handle creati che non sono più in uso devono essere esplicitamente rilasciati dalla funzione DXRelease().