DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con DirectXDXRelease 

DXRelease

Rilascia un handle.

bool  DXRelease(
   int  handle      // handle 
   );

Parametri

context

[in] Handle rilasciato.

Valore di Ritorno

In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .

Nota

Tutti gli handle creati che non sono più in uso devono essere esplicitamente rilasciati dalla funzione DXRelease().