DXRelease

Rilascia un handle.

bool DXRelease(

int handle

);

Parametri

context

[in] Handle rilasciato.

Valore di Ritorno

In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .

Nota

Tutti gli handle creati che non sono più in uso devono essere esplicitamente rilasciati dalla funzione DXRelease().