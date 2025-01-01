DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoVariabili Globali del TerminaleGlobalVariableName 

Restituisce il nome di una variabile globale dal suo numero ordinale.

string  GlobalVariableName(
   int  index      // Numero della variabile globale nell'elenco delle variabili globali
   );

Parametri

index

[n] Numero di sequenza nella lista delle variabili globali. Essa deve essere maggiore o uguale a 0 e minore di GlobalVariablesTotal().

Valore restituito

Il nome della variabile globale per il suo numero ordinale nell'elenco delle variabili globali. Per più dettagli riguardo lerrore, call GetLastError().

Nota

Le variabili globali presenti nel terminale client per 4 settimane dopo il loro ultimo uso, vengono dunque cancellati automaticamente.