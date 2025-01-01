MQL5 RiferimentoVariabili Globali del TerminaleGlobalVariableName
GlobalVariableName
Restituisce il nome di una variabile globale dal suo numero ordinale.
string GlobalVariableName(
Parametri
index
[n] Numero di sequenza nella lista delle variabili globali. Essa deve essere maggiore o uguale a 0 e minore di GlobalVariablesTotal().
Valore restituito
Il nome della variabile globale per il suo numero ordinale nell'elenco delle variabili globali. Per più dettagli riguardo lerrore, call GetLastError().
Nota
Le variabili globali presenti nel terminale client per 4 settimane dopo il loro ultimo uso, vengono dunque cancellati automaticamente.