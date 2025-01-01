- StringAdd
StringToUpper
Trasforma tutti i simboli di una stringa selezionata in maiuscole per posizione.
|
bool StringToUpper(
Parametri
string_var
[in][out] Stringa.
Valore restituito
In caso di successo restituisce true, in caso contrario - false. Per ottenere il codice di errore chiamare GetLastError().
Esempio:
|
void OnStart()
