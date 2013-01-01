DocumentazioneSezioni
Legge dal file di tipo CSV una stringa di uno dei formati : "AAAA.MM.GG OO:MI:SS", "AAAA.MM.GG" or "OO:MI:SS" - e la converte in un valore di tipo datetime.

datetime  FileReadDatetime(
   int  file_handle    // File handle
   );

Parametri

file_handle

[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().

Valore restituito

Il valore di tipo datetime.

Esempio (il file ottenuto fopo l'esecuzione dell'esempio per la funzione FileWrite è qui utilizzato)

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Demo_FileReadDateTime.mq5 |
//|                                      Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |  
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//---- plot Label1
#property indicator_label1  "UpSignal"
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  4
//---- plot Label2
#property indicator_label2  "DownSignal"
#property indicator_type2   DRAW_ARROW
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  4
//--- parametri per la lettura dei dati 
input string InpFileName="MACD.csv";  // nome del file
input string InpDirectoryName="Data"// nome della directory
//--- variabili globali
int      ind=0;       // indice
double   upbuff[];    // buffer indicatore di freccia su
double   downbuff[];  // buffer indicatore di freccia giu
bool     sign_buff[]; // array signal (true - buy, false - sell)
datetime time_buff[]; // array dell'orario di arrivo di signal
int      size=0;      // grandezza dell'array signal
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- apre il file
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_CSV);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("il file %s è aperto per la lettura",InpFileName);
      //--- prima, legge il numero di segnali
      size=(int)FileReadNumber(file_handle);
      //--- alloca la memoria per gli array
      ArrayResize(sign_buff,size);
      ArrayResize(time_buff,size);
      //--- legge i dati dal file
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         //--- orario di signal
         time_buff[i]=FileReadDatetime(file_handle);
         //--- valore di signal
         sign_buff[i]=FileReadBool(file_handle);
        }
      //--- chiude il file
      FileClose(file_handle);
     }
   else
     {
      PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- lega gli array
   SetIndexBuffer(0,upbuff,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,downbuff,INDICATOR_DATA);
//--- imposta il codice del simbolo per il disegno in PLOT_ARROW
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,241);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,242);
//---- imposta i valori dell'indicatore che non verranno mostrati sul chart
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   ArraySetAsSeries(time,false);
   ArraySetAsSeries(low,false);
   ArraySetAsSeries(high,false);
//--- il loop per la barra che non è stata ancora maneggiata
   for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)
     {
      //--- 0 per default
      upbuff[i]=0;
      downbuff[i]=0;
      //--- controlla se ci sono ancora dati presenti
      if(ind<size)
        {
         for(int j=ind;j<size;j++)
           {
            //--- se le date coincidono, usa il valore dal file
            if(time[i]==time_buff[j])
              {
               //--- disegna la freccia secondo il segnale
               if(sign_buff[j])
                  upbuff[i]=high[i];
               else
                  downbuff[i]=low[i];
               //--- incrementa il contatore
               ind=j+1;
               break;
              }
           }
        }
     }
//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata
   return(rates_total);
  }

Vedi anche

Tipo datetime, StringToTime, TimeToString, FileWrite