//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileReadDateTime.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 2

//---- plot Label1

#property indicator_label1 "UpSignal"

#property indicator_type1 DRAW_ARROW

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 4

//---- plot Label2

#property indicator_label2 "DownSignal"

#property indicator_type2 DRAW_ARROW

#property indicator_color2 clrRed

#property indicator_style2 STYLE_SOLID

#property indicator_width2 4

//--- parametri per la lettura dei dati

input string InpFileName="MACD.csv"; // nome del file

input string InpDirectoryName="Data"; // nome della directory

//--- variabili globali

int ind=0; // indice

double upbuff[]; // buffer indicatore di freccia su

double downbuff[]; // buffer indicatore di freccia giu

bool sign_buff[]; // array signal (true - buy, false - sell)

datetime time_buff[]; // array dell'orario di arrivo di signal

int size=0; // grandezza dell'array signal

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- apre il file

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_CSV);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("il file %s è aperto per la lettura",InpFileName);

//--- prima, legge il numero di segnali

size=(int)FileReadNumber(file_handle);

//--- alloca la memoria per gli array

ArrayResize(sign_buff,size);

ArrayResize(time_buff,size);

//--- legge i dati dal file

for(int i=0;i<size;i++)

{

//--- orario di signal

time_buff[i]=FileReadDatetime(file_handle);

//--- valore di signal

sign_buff[i]=FileReadBool(file_handle);

}

//--- chiude il file

FileClose(file_handle);

}

else

{

PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- lega gli array

SetIndexBuffer(0,upbuff,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,downbuff,INDICATOR_DATA);

//--- imposta il codice del simbolo per il disegno in PLOT_ARROW

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,241);

PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,242);

//---- imposta i valori dell'indicatore che non verranno mostrati sul chart

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

//--- il loop per la barra che non è stata ancora maneggiata

for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)

{

//--- 0 per default

upbuff[i]=0;

downbuff[i]=0;

//--- controlla se ci sono ancora dati presenti

if(ind<size)

{

for(int j=ind;j<size;j++)

{

//--- se le date coincidono, usa il valore dal file

if(time[i]==time_buff[j])

{

//--- disegna la freccia secondo il segnale

if(sign_buff[j])

upbuff[i]=high[i];

else

downbuff[i]=low[i];

//--- incrementa il contatore

ind=j+1;

break;

}

}

}

}

//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata

return(rates_total);

}