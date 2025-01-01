Lavorare con i risultati di ottimizzazione
Funzioni per organizzare processi personalizzati dei risultati di ottimizzazione nello strategy tester. Esse possono essere chiamate durante l'ottimizzazione degli agenti di testing, così come a livello locale negli Expert Advisor e script.
Quando si esegue un Expert Advisor nello strategy tester, è possibile creare in proprio array di dati in base ai tipi semplici o strutture semplici (esse non contengono stringhe, oggetti di classi o di oggetti di array dinamici). Questo set di dati può essere salvato con la funzione FrameAdd() di una struttura speciale chiamata frame. Durante l'ottimizzazione di un Expert Advisor, ogni agente può inviare una serie di frames al terminale. Tutti i frame ricevuti vengono scritti nel file *.MQD nella cartella expert, terminal_directory/MQL5/Files/Tester denominata come l'Expert Advisor. Sono scritti nell'ordine in cui sono ricevuti dagli agenti. Ricezione di un frame nel terminale client da un agente di test genera l'evento TesterPass.
I frames possono essere memorizzati nella memoria del computer e in un file con il nome specificato. Il linguaggio MQL5 non pone limiti al numero di frames.
Limiti di memoria e spazio su disco nella MQL5 Cloud Network
La seguente limitazione si applica alle ottimizzazioni eseguite nella MQL5 Cloud Network: l'Expert Advisor non deve scrivere su disco più di 4GB di informazioni o utilizzare più di 4GB di RAM. Se il limite viene superato, l'agente di rete non sarà in grado di completare correttamente il calcolo e non riceverai il risultato. Tuttavia, ti verrà addebitato tutto il tempo speso per i calcoli.
Se hai bisogno di ottenere informazioni da ogni passaggio di ottimizzazione, invia dei frames senza scrivere sul disco. Per evitare di utilizzare operazioni con i file negli Expert Advisors durante i calcoli nella rete cloud MQL5, è possibile utilizzare il seguente controllo:
|
int handle=INVALID_HANDLE;
|
Funzione
|
Azione
|
Sposta un puntatore di lettura frame all'inizio e resetta il filtro impostato precedentemente
|
Imposta il frame di lettura filtro e sposta il puntatore all'inizio
|
Legge un frame e sposta il puntatore al successivo
|
Riceve i parametri di input, in cui il frame viene formato
|
Aggiunge un frame con dati
|
Riceve i dati sulla gamma di valori ed lo step del cambiamento per una variabile di input quando si ottimizza un Expert Advisor nello Strategy Tester
|
Specifica l'uso della variabile di input quando si ottimizza un Expert Advisor nello Strategy Tester: valore, step del cambiamento, i valori iniziali e finali
Vedi anche
Statistiche di Testing, Proprietà di un Programma MQL5 in esecuzione