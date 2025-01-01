DocumentazioneSezioni
Imposta uno shader per il rendering.

bool  DXShaderSet(
   int  context,      // handle del contesto grafico
   int  shader        // handle dello shader
   );

Parametri

context

[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().

shader

[in] Handle di uno shader creato in DXShaderCreate().

Valore di Ritorno

In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .

Nota

Diversi tipi di shader possono essere utilizzati contemporaneamente per il rendering (vertex, geometry e pixel).