EventSetTimer

La funzione indica al terminale client, che per questo indicatore o Expert Advisor, gli eventi dal timer devono essere generati con la periodicità specificata.

bool EventSetTimer(

int seconds

);

Parametri

seconds

[in] Numero di secondi che determinano la frequenza del verificarsi di un evento timer.

Valore restituito

In caso di successo restituisce true, altrimenti false. Al fine di ottenere un codice di errore, deve essere chiamata la funzione GetLastError().

Nota

Normalmente, questa funzione deve essere chiamata dalla funzione OnInit() o da una classe costruttore. Al fine di gestire gli eventi provenienti dal timer, l'Expert Advisor deve avere la funzione OnTimer().

Ogni Expert Advisor, così come ogni Indicatore lavora con il proprio timer e riceve gli eventi solo da esso. Non appena un programma MQL5 si arresta, il timer viene distrutto forzatamente se è stato creato ma non è stato disabilitato dalla funzione EventKillTimer().

Per ciascun programma non più di un timer può essere eseguito. Ogni programma MQL5 ed ogni grafico ha la propria coda di eventi, in cui si trovano tutti gli eventi appena ricevuti. Se l'evento Timer è presente nella coda o viene elaborato, il nuovo evento Timer non verrà inserito nella coda del programma MQL5.