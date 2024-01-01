- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
Imposta i timeout per la ricezione e l'invio di dati per un oggetto di sistema socket.
|
bool SocketTimeouts(
Parametri
socket
[in] Handle del socket restituito dalla funzione SocketCreate. Quando viene passato un handle errato, viene scritto l'errore 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE) _LastError.
timeout_send_ms
[in] Timeout di invio dati, in millisecondi.
timeout_receive_ms
[in] Timeout di ottenimento dati, in millisecondi.
Valore di Ritorno
Restituisce true se ha successo, altrimenti false.
Nota
Non confondere i timeout degli oggetti di sistema con quelli impostati durante la lettura dei dati tramite SocketRead. SocketTimeout imposta una volta i timeout per un oggetto socket nel sistema operativo. Questi timeout devono essere applicati a tutte le funzioni per la lettura e l'invio di dati tramite questo socket. In SocketRead, il timeout è impostato per una determinata operazione di lettura dei dati.
La funzione può essere chiamata solo da Expert Advisors e scripts, poiché vengono eseguiti nei relativi thread di esecuzione. Se si chiama da un indicatore, GetLastError() restituisce l'errore 4014 - "Function is not allowed for call (la funzione non è consentita per la chiamata)".
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+