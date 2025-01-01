input int InpRates=100;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

MqlRates rates[];

//--- ricordare l'ora di inizio prima della ricezione delle barre

ulong start=GetMicrosecondCount();

//--- richiedere le ultime 100 barre su H1

if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_H1, 1, InpRates, rates)<InpRates)

{

Print("CopyRates() failed,, Error ", GetLastError());

return;

}

else

{

//---quante barre sono state ricevute e quanto tempo ci è voluto per riceverle

PrintFormat("%s: CopyRates received %d bars in %d ms ",

_Symbol, ArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);

}

//--- impostare il nome del file per la memorizzazione del database

string filename=_Symbol+"_"+EnumToString(PERIOD_H1)+"_"+TimeToString(TimeCurrent())+".sqlite";

StringReplace(filename, ":", "-"); // ":" character is not allowed in file names

//--- aprire/creare il database nella cartella common del terminale

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE|DATABASE_OPEN_CREATE|DATABASE_OPEN_COMMON);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("Database: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());

return;

}

else

Print("Database: ", filename, " opened successfully");



//--- controlla se la tabella RATES esiste

if(DatabaseTableExists(db, "RATES"))

{

//--- rimuove la tabella RATES

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE IF EXISTS RATES"))

{

Print("Failed to drop the RATES table with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- crea la tabella RATES

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE RATES("

"SYMBOL CHAR(10),"

"TIME INT NOT NULL,"

"OPEN REAL,"

"HIGH REAL,"

"LOW REAL,"

"CLOSE REAL,"

"TICK_VOLUME INT,"

"SPREAD INT,"

"REAL_VOLUME INT);"))

{

Print("DB: ", filename, " create table RATES with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- visualizza l'elenco di tutti i campi della tabella RATES

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(RATES)", 0)<0)

{

PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(RATES)\") failed, error code=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- creare una richiesta parametrizzata per aggiungere barre alla tabella RATES

string sql="INSERT INTO RATES (SYMBOL,TIME,OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,TICK_VOLUME,SPREAD,REAL_VOLUME)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7,?8,?9)"; // parametri richiesti

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d", GetLastError());

Print("SQL request: ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- impostare il valore del primo parametro di richiesta

DatabaseBind(request, 0, _Symbol);

//--- ricordare l'ora di inizio prima dell'aggiunta delle barre

start=GetMicrosecondCount();

DatabaseTransactionBegin(db);

int total=ArraySize(rates);

bool request_error=false;

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- impostare i valori dei restanti parametri prima di aggiungere la voce

ResetLastError();

if(!DatabaseBind(request, 1, rates[i].time))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

//--- se la precedente chiamata a DatabaseBind() ha avuto esito positivo, impostare il parametro successivo

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 2, rates[i].open))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 3, rates[i].high))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 4, rates[i].low))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 5, rates[i].close))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 6, rates[i].tick_volume))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 7, rates[i].spread))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 8, rates[i].real_volume))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}



//--- eseguire una richiesta di inserimento della voce e verificare la presenza di un errore

if(!request_error && !DatabaseRead(request) && (GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

//--- resettare la richiesta prima del successivo aggiornamento del parametro

if(!request_error && !DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

} //--- finito tutte le barre attraversate



//--- stato delle transazioni

if(request_error)

{

PrintFormat("Table RATES: failed to add %d bars ", ArraySize(rates));

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("Table RATES: added %d bars in %d ms",

ArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);

}

//--- salva la tabella RATES in un file CSV

string csv_filename=Symbol()+".csv";

long saved=DatabaseExport(db, "SELECT * FROM RATES", csv_filename, DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_COMMON_FOLDER, ";");

if(saved>0)

Print("Table RATES saved in ", Symbol(), ".csv");

else

Print("DatabaseExport() failed. Error ", GetLastError());

//--- chiude il file del database e lo comunica

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Database: %s created and closed", filename);