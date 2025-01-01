- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringCompare
La funzione confronta due stringhe e restituisce il risultato del confronto sottoforma di numero intero.
int StringCompare(
Parametri
string1
[in] la prima stringa.
string2
[in] la seconda stringa.
case_sensitive=true
[in] Modalità di selezione sensibilità maiuscole/minuscole. Se è vero, allora "A">"a". Se è falso, allora "A"="a". Per impostazione predefinita, il valore è uguale a true.
Valore restituito
- -1 (meno uno), se string1<string2
- 0 (zero), se string1=string2
- 1 (uno), se string1>string2
Nota
Le stringhe sono confrontate simbolo per simbolo, i simboli sono confrontati in ordine alfabetico secondo la tabella codici corrente.
Esempio:
Vedi anche
Tipo Stringa, CharToString(), ShortToString(), StringToCharArray(), StringToShortArray(), StringGetCharacter(), Uso del Codepage