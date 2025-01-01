DocumentazioneSezioni
La funzione confronta due stringhe e restituisce il risultato del confronto sottoforma di numero intero.

int  StringCompare(
   const string&  string1,                 // la prima stringa nel confronto
   const string&  string2,                 // la seconda stringa nel confronto
   bool           case_sensitive=true      // selezione modalità di sensibilità maiuscole/minuscolefor nel confronto
   );

Parametri

string1

[in]  la prima stringa.

string2

[in]  la seconda stringa.

case_sensitive=true

[in]  Modalità di selezione sensibilità maiuscole/minuscole. Se è vero, allora "A">"a". Se è falso, allora "A"="a". Per impostazione predefinita, il valore è uguale a true.

Valore restituito

  • -1 (meno uno), se string1<string2
  • 0 (zero), se string1=string2
  • 1 (uno), se string1>string2

Nota

Le stringhe sono confrontate simbolo per simbolo, i simboli sono confrontati in ordine alfabetico secondo la tabella codici corrente.

Esempio:

voidOnStart()
  {
//--- chi è più grande - apple oppure home?
   string s1="Apple";
   string s2="home";
 
//--- confronta il case sensitive 
   int result1=StringCompare(s1,s2);
   if(result1>0) PrintFormat("Confronto case sensitive: %s > %s",s1,s2);
   else
     {
      if(result1<0)PrintFormat("Confronto case sensitive: %s < %s",s1,s2);
      else PrintFormat("Confronto case sensitive: %s = %s",s1,s2);
     }
 
//--- confronto case-insensitive
   int result2=StringCompare(s1,s2,false);
   if(result2>0) PrintFormat("Confronto case insensitive: %s > %s",s1,s2);
   else
     {
      if(result2<0)PrintFormat("Confronto case insensitive: %s < %s",s1,s2);
      else PrintFormat("Confronto case insensitive: %s = %s",s1,s2);
     }
/* Risultato:
    Confronto case-sensitive: Apple < home
    Confronto case-insensitive: Apple < home
*/
  }

Vedi anche

