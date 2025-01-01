|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- dichiarare i parametri della risorsa grafica
string rc_name="Resource";
uint rc_width=100;
uint rc_height=100;
uint rc_data[];
uint rc_size=rc_width*rc_height;
ResetLastError();
//-- impostare la dimensione dell'array dei pixel
if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)
{
Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- riempire l'array di pixel con un colore trasparente e creare una risorsa grafica basata su di esso
ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);
if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());
//--- controlla la risorsa grafica creata.
//-- ottenere i dati di tempo e prezzo della barra corrente
MqlTick tick={};
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- creare l'oggetto Bitmap utilizzando le coordinate del prezzo e del tempo dell'ultimo tick
string obj_name="Bitmap";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- impostare la larghezza e l'altezza dell'oggetto bitmap creato uguale alla larghezza e all'altezza della risorsa grafica.
//--- impostare il punto di ancoraggio dell'oggetto al suo centro.
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- specificare la risorsa grafica precedentemente creata per l'oggetto bitmap come file immagine
//--- in questo caso, per indicare il nome della risorsa grafica usata, dobbiamo aggiungere "::" prima del suo nome
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);
//-- impostare il colore DodgerBlue con la trasparenza di 200
uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);
//-- riempie l'intero array di pixel della risorsa grafica con il colore impostato
ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- aggiornare i dati delle risorse grafiche
Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
//--- attendere 3 secondi prima di leggere i dati della risorsa grafica
Print("Wait 3 seconds before ResourceReadImage()");
Sleep(3000);
//--- legge l'immagine dalla risorsa in un nuovo array di pixel
uint rc_data_copy[];
uint w=0,h=0;
ResetLastError();
if(!ResourceReadImage("::"+rc_name,rc_data_copy,w,h))
{
Print("ResourceReadImage() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//-- impostare il colore OrangeRed con la trasparenza di 200
clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);
//--- riempie l'intero array di pixel della risorsa grafica con il colore impostato e creare una nuova risorsa grafica basata su di essa
ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);
if(!ResourceCreate(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
Print("New ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
Print("Size of created new recource array: ",rc_data_copy.Size());
//--- creare l'oggetto "Etichetta grafica" usando le coordinate del prezzo e del tempo dell'ultimo tick
string obj_name2="BitmapLabel";
if(!ObjectCreate(0,obj_name2,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//-- ottenere le coordinate dello schermo utilizzando il prezzo e l'ora ricevuti in precedenza
int x=0,y=0;
if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))
{
Print("New ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- impostare la larghezza e l'altezza dell'oggetto grafico creato uguale alla larghezza e all'altezza della risorsa grafica.
//--- impostare il punto di ancoraggio dell'oggetto al suo centro.
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XSIZE,rc_width);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YSIZE,rc_height);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_UPPER);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- impostare la risorsa grafica copiata come file immagine per l'oggetto grafico
//--- in questo caso, per indicare il nome della risorsa grafica usata, dobbiamo aggiungere "::" prima del suo nome
ObjectSetString(0,obj_name2,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name+"Copy");
//--- cambiare il colore del nuovo oggetto grafico
Print("Wait 3 seconds before changing color to GreenYellow");
Sleep(3000);
//-- impostare il colore GreenYellow con la trasparenza di 200
clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//-- riempie l'intero array di pixel della nuova risorsa grafica con il colore impostato
ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);
//--- aggiornare i dati delle risorse grafiche
Update(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,true);
//--- attendere tre secondi ed eliminare le risorse ed entrambi gli oggetti
Print("Wait 3 seconds before deleting both objects");
Sleep(3000);
Print("Deleting Resource and all Bitmap objects");
ResourceFree("::"+rc_name);
ResourceFree("::"+rc_name+"Copy");
ObjectDelete(0,obj_name);
ObjectDelete(0,obj_name2);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Aggiornamento dei dati delle risorse grafiche |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
{
//-- uscire se vengono passate dimensioni zero
if(width==0 || height==0)
return;
//-- aggiornare i dati delle risorse e ridisegnare il grafico
if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
ChartRedraw();
}