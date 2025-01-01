//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- dichiarare i parametri della risorsa grafica

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//-- impostare la dimensione dell'array dei pixel

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- riempire l'array di pixel con un colore trasparente e creare una risorsa grafica basata su di esso

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- controlla la risorsa grafica creata.

//-- ottenere i dati di tempo e prezzo della barra corrente

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- creare l'oggetto Bitmap utilizzando le coordinate del prezzo e del tempo dell'ultimo tick

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- impostare la larghezza e l'altezza dell'oggetto bitmap creato uguale alla larghezza e all'altezza della risorsa grafica.

//--- impostare il punto di ancoraggio dell'oggetto al suo centro.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- specificare la risorsa grafica precedentemente creata per l'oggetto bitmap come file immagine

//--- in questo caso, per indicare il nome della risorsa grafica usata, dobbiamo aggiungere "::" prima del suo nome

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//-- impostare il colore DodgerBlue con la trasparenza di 200

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//-- riempie l'intero array di pixel della risorsa grafica con il colore impostato

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- aggiornare i dati delle risorse grafiche

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);



//--- attendere 3 secondi prima di leggere i dati della risorsa grafica

Print("Wait 3 seconds before ResourceReadImage()");

Sleep(3000);

//--- legge l'immagine dalla risorsa in un nuovo array di pixel

uint rc_data_copy[];

uint w=0,h=0;

ResetLastError();

if(!ResourceReadImage("::"+rc_name,rc_data_copy,w,h))

{

Print("ResourceReadImage() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}



//-- impostare il colore OrangeRed con la trasparenza di 200

clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);

//--- riempie l'intero array di pixel della risorsa grafica con il colore impostato e creare una nuova risorsa grafica basata su di essa

ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);

if(!ResourceCreate(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("New ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created new recource array: ",rc_data_copy.Size());



//--- creare l'oggetto "Etichetta grafica" usando le coordinate del prezzo e del tempo dell'ultimo tick

string obj_name2="BitmapLabel";

if(!ObjectCreate(0,obj_name2,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//-- ottenere le coordinate dello schermo utilizzando il prezzo e l'ora ricevuti in precedenza

int x=0,y=0;

if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))

{

Print("New ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- impostare la larghezza e l'altezza dell'oggetto grafico creato uguale alla larghezza e all'altezza della risorsa grafica.

//--- impostare il punto di ancoraggio dell'oggetto al suo centro.

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- impostare la risorsa grafica copiata come file immagine per l'oggetto grafico

//--- in questo caso, per indicare il nome della risorsa grafica usata, dobbiamo aggiungere "::" prima del suo nome

ObjectSetString(0,obj_name2,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name+"Copy");



//--- cambiare il colore del nuovo oggetto grafico

Print("Wait 3 seconds before changing color to GreenYellow");

Sleep(3000);

//-- impostare il colore GreenYellow con la trasparenza di 200

clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);

//-- riempie l'intero array di pixel della nuova risorsa grafica con il colore impostato

ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);

//--- aggiornare i dati delle risorse grafiche

Update(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,true);



//--- attendere tre secondi ed eliminare le risorse ed entrambi gli oggetti

Print("Wait 3 seconds before deleting both objects");

Sleep(3000);

Print("Deleting Resource and all Bitmap objects");

ResourceFree("::"+rc_name);

ResourceFree("::"+rc_name+"Copy");

ObjectDelete(0,obj_name);

ObjectDelete(0,obj_name2);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Aggiornamento dei dati delle risorse grafiche |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//-- uscire se vengono passate dimensioni zero

if(width==0 || height==0)

return;

//-- aggiornare i dati delle risorse e ridisegnare il grafico

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}