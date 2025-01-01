DocumentazioneSezioni
Converte un valore di tipo datetime (numero di secondi dal 01.01.1970) in una variabile struttura MqlDateTime.

bool  TimeToStruct(
   datetime      dt,            // data ed ora
   MqlDateTime&  dt_struct      // struttura per l'adozione dei valori
   );

Parametri

dt

[in]  Valori della data da convertire.

dt_struct

[out]  Variabile di struttura tipo MqlDateTime.

Valore restituito

True se avviene con successo, altrimenti false. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().

Esempio:

void OnStart()
  {
//--- ottenere l'ultima ora nota del server, dichiarare la struttura data/ora e riempire i campi della struttura
   datetime    time=TimeCurrent();
   MqlDateTime tm  ={};
   if(!TimeToStruct(time,tm))
      Print("TimeToStruct() failed. Error "GetLastError());
   
//--- visualizza nel log l'ora del server ottenuta e il risultato del riempimento della struttura MqlDateTime utilizzando TimeToStruct()
   PrintFormat("Server time: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)",
               (string)timetm.yeartm.montm.daytm.hourtm.mintm.sectm.day_of_yeartm.day_of_weekEnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week));
  /*
  risultato:
   Server time2024.04.18 15:47:27
   - Year2024
   - Month04
   - Day18
   - Hour15
   - Min47
   - Sec27
   - Day of Year108
   - Day of Week4 (THURSDAY)
  */
  }