La funzione scrive il valore del parametro int ad un file-bin, a partire dalla posizione corrente del puntatore del file.

uint  FileWriteInteger(
   int  file_handle,        // File handle
   int  value,              // Valore da scrivere
   int  size=INT_VALUE      // Grandezza in byte
   );

Parametri

file_handle

[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().

valore

[in] Valore integer.

size=INT_VALUE

[in] Numero di byte (fino a 4 inclusivi), che devono essere scritti. Le costanti sono disponibili le corrispondenti: CHAR_VALUE=1, SHORT_VALUE=2 ed INT_VALUE=4, per cui la funzione può scrivere il valore integer di tipo char, uchar, short, ushort, int o uint.

Valore restituito

In caso di successo la funzione restituisce il numero di byte scritti. Il puntatore del file viene spostato dello stesso numero di byte.

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Demo_FileWriteInteger.mq5 |
//|                                      Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. | 
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script
#property script_show_inputs
//--- parametri per la ricezione dei dati dal terminale
input string             InpSymbolName="EURUSD";           // coppia di valute
input ENUM_TIMEFRAMES    InpSymbolPeriod=PERIOD_H1;        // time frame
input datetime           InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data di inizio copiatura dati
//--- parameters for writing data to the file
input string             InpFileName="Trend.bin"// nome file
input string             InpDirectoryName="Data"// nome directory
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   close_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- copia i prezzi di chiusura per ogni barra
   if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi close. Codice Errore = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- copia l'orario per ogni barra
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori temporali. Codice Errore = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- riceve la grandezza del buffer
   size=ArraySize(close_buff);
//--- apre il file per la scrittura dei valori (se il file è assente, verrà automaticamente creato)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("il file %s è disponibile per la scrittura",InpFileName);
      PrintFormat("Percorso file: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- 
      int   up_down=0; // trend flag
      int   arr_size;  // grandezza dell' array arr
      uchar arr[];     // array di tipo uchar
      //--- scrive i valori orari nel file
      for(int i=0;i<size-1;i++)
        {
         //--- confronta i prezzi di chiusura della barra corrente e successiva
         if(close_buff[i]<=close_buff[i+1])
           {
            if(up_down!=1)
              {
               //--- scrive i valori data nel file usando FileWriteInteger
               StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
               arr_size=ArraySize(arr);
               //--- prima, scrive il numero di simboli nell'array
               FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
               //--- scrive i simboli
               for(int j=0;j<arr_size;j++)
                  FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
               //--- cambia il trend flag
               up_down=1;
              }
           }
         else
           {
            if(up_down!=-1)
              {
               //--- scrive i valori data nel file usando FileWriteInteger
               StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
               arr_size=ArraySize(arr);
               //--- prima, scrive il numero di simboli nell'array
               FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
               //--- scrive i simboli
               for(int j=0;j<arr_size;j++)
                  FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
               //--- cambia il trend flag
               up_down=-1;
              }
           }
        }
      //--- chiude il file
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("I dati vengono scritti, il file %s è chiuso",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

Vedi anche

IntegerToString, StringToInteger, Integer types