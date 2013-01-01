|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWriteInteger.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script
#property script_show_inputs
//--- parametri per la ricezione dei dati dal terminale
input string InpSymbolName="EURUSD"; // coppia di valute
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // time frame
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data di inizio copiatura dati
//--- parameters for writing data to the file
input string InpFileName="Trend.bin"; // nome file
input string InpDirectoryName="Data"; // nome directory
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
double close_buff[];
datetime time_buff[];
int size;
//--- resetta il valore dell' errore
ResetLastError();
//--- copia i prezzi di chiusura per ogni barra
if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi close. Codice Errore = %d",GetLastError());
return;
}
//--- copia l'orario per ogni barra
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori temporali. Codice Errore = %d",GetLastError());
return;
}
//--- riceve la grandezza del buffer
size=ArraySize(close_buff);
//--- apre il file per la scrittura dei valori (se il file è assente, verrà automaticamente creato)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("il file %s è disponibile per la scrittura",InpFileName);
PrintFormat("Percorso file: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//---
int up_down=0; // trend flag
int arr_size; // grandezza dell' array arr
uchar arr[]; // array di tipo uchar
//--- scrive i valori orari nel file
for(int i=0;i<size-1;i++)
{
//--- confronta i prezzi di chiusura della barra corrente e successiva
if(close_buff[i]<=close_buff[i+1])
{
if(up_down!=1)
{
//--- scrive i valori data nel file usando FileWriteInteger
StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
arr_size=ArraySize(arr);
//--- prima, scrive il numero di simboli nell'array
FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
//--- scrive i simboli
for(int j=0;j<arr_size;j++)
FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
//--- cambia il trend flag
up_down=1;
}
}
else
{
if(up_down!=-1)
{
//--- scrive i valori data nel file usando FileWriteInteger
StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
arr_size=ArraySize(arr);
//--- prima, scrive il numero di simboli nell'array
FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
//--- scrive i simboli
for(int j=0;j<arr_size;j++)
FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
//--- cambia il trend flag
up_down=-1;
}
}
}
//--- chiude il file
FileClose(file_handle);
PrintFormat("I dati vengono scritti, il file %s è chiuso",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());
}