CLSetKernelArgMem

Imposta un buffer OpenCL come parametro della funzione OpenCL.

bool  CLSetKernelArgMem(
   int   kernel,           // Handle al kernel di un programma OpenCL
   uint  arg_index,        // Il numero di argomenti della funzione OpenCL
   int   cl_mem_handle     // Handle ad un buffer OpenCL
   );

Parametri

kernel

[in]  Handle al kernel di un programma OpenCL.

arg_index

[in] Il numero di l'argomento della funzione, la numerazione inizia da zero.

cl_mem_handle

[in] Un handle per un buffer OpenCL.

Valore restituito

Restituisce vero se ha successo, altrimenti restituisce false. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().