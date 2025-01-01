MQL5 RiferimentoLavorare con OpenCLCLSetKernelArgMem
CLSetKernelArgMem
Imposta un buffer OpenCL come parametro della funzione OpenCL.
bool CLSetKernelArgMem(
Parametri
kernel
[in] Handle al kernel di un programma OpenCL.
arg_index
[in] Il numero di l'argomento della funzione, la numerazione inizia da zero.
cl_mem_handle
[in] Un handle per un buffer OpenCL.
Valore restituito
Restituisce vero se ha successo, altrimenti restituisce false. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().