DXBufferCreate

Crea un buffer di un tipo specificato basato su un array di dati.

int  DXBufferCreate(
   int                  context,               // handle del contesto grafico
   ENUM_DX_BUFFER_TYPE  buffer_type,           // tipo di buffer creato
   const void&          data[],                // dati buffer
   uint                 start=0,               // indice iniziale
   uint                 count=WHOLE_ARRAY      // numero di elementi
   );

Parametri

context

[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().

buffer_type

[in] Tipo di buffer dall'enumerazione ENUM_DX_BUFFER_TYPE.

data[]

[in] Dati per la creazione di un buffer.

start

[in] Indice del primo elemento dell'array, a partire dal quale vengono utilizzati i valori dell'array per creare un buffer. Per impostazione predefinita, i dati sono presi dall'inizio dell'array.

count

[in] Numero di valori. Per default, viene utilizzato l'intero array (count=WHOLE_ARRAY).

Valore di Ritorno

L'handle per un buffer creato o INVALID_HANDLE in caso di errore. Per ricevere un codice di errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError().

Nota

Per l'inxed buffer, l'array dati[] dovrebbe essere di tipo 'uint', mentre il vertex buffer riceve l'array di strutture che descrivono i vertici.

Un handle creato che non è più in uso dovrebbe essere esplicitamente rilasciato dalla funzione DXRelease().

ENUM_DX_BUFFER_TYPE

ID

Valore

Descrizione

DX_BUFFER_VERTEX

1

Vertex buffer

DX_BUFFER_INDEX

2

Index buffer