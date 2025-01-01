- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXBufferCreate
Crea un buffer di un tipo specificato basato su un array di dati.
|
int DXBufferCreate(
Parametri
context
[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().
buffer_type
[in] Tipo di buffer dall'enumerazione ENUM_DX_BUFFER_TYPE.
data[]
[in] Dati per la creazione di un buffer.
start
[in] Indice del primo elemento dell'array, a partire dal quale vengono utilizzati i valori dell'array per creare un buffer. Per impostazione predefinita, i dati sono presi dall'inizio dell'array.
count
[in] Numero di valori. Per default, viene utilizzato l'intero array (count=WHOLE_ARRAY).
Valore di Ritorno
L'handle per un buffer creato o INVALID_HANDLE in caso di errore. Per ricevere un codice di errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError().
Nota
Per l'inxed buffer, l'array dati[] dovrebbe essere di tipo 'uint', mentre il vertex buffer riceve l'array di strutture che descrivono i vertici.
Un handle creato che non è più in uso dovrebbe essere esplicitamente rilasciato dalla funzione DXRelease().
|
ID
|
Valore
|
Descrizione
|
DX_BUFFER_VERTEX
|
1
|
Vertex buffer
|
DX_BUFFER_INDEX
|
2
|
Index buffer