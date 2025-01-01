Puntatori agli Oggetti
MQL5 consente la creazione dinamica di oggetti di tipo complesso. Questo viene fatto utilizzando l'operatore 'new' che restituisce un descrittore dell'oggetto creato. La dimensione del descrittore è 8 byte. Sintatticamente, i descrittori di oggetti in MQL5 sono simili ai puntatori C++.
Esempio:
|
MyObject* hobject= new MyObject();
A differenza di C++, la variabile "hobject" dell'esempio sopra non è un puntatore alla memoria, ma è un descrittore di oggetti. Inoltre, in MQL5, tutti gli oggetti nei parametri della funzione devono essere passati per riferimento. Gli esempi seguenti mostrano il passaggio di oggetti come parametri di funzione:
|
class Foo
{
public:
string m_name;
int m_id;
static int s_counter;
//--- costruttori e distruttori
Foo(void){Setup("noname");};
Foo(string name){Setup(name);};
~Foo(void){};
//--- inizializzo l'oggetto Foo
void Setup(string name)
{
m_name=name;
s_counter++;
m_id=s_counter;
}
};
int Foo::s_counter=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione start del programma script |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- dichiaro l'oggetto come una variabile, con creazione automatica
Foo foo1;
//--- variante del passaggio di un oggetto per riferimento
PrintObject(foo1);
//--- dichiaro un puntatore a un oggetto e lo creo usando l'operatore 'new'
Foo *foo2=new Foo("foo2");
//--- variante del passaggio di un puntatore ad un oggetto per riferimento
PrintObject(foo2); // il puntatore all'oggetto viene convertito automaticamente dal compilatore
//--- dichiaro un array di oggetti Foo
Foo foo_objects[5];
//--- variante del passaggio di un array di oggetti
PrintObjectsArray(foo_objects); // una funzione separata per passare un array di oggetti
//--- dichiaro un array di puntatori a oggetti di tipo Foo
Foo *foo_pointers[5];
for(int i=0;i<5;i++)
foo_pointers[i]=new Foo("foo_pointer");
//--- variante del passaggio di un array di puntatori
PrintPointersArray(foo_pointers); // una funzione separata per passare un array di puntatori
//--- prima di finire, assicurati di eliminare gli oggetti creati come puntatori
delete(foo2);
//--- rimuovi l'array di puntatori
int size=ArraySize(foo_pointers);
for(int i=0;i<5;i++)
delete(foo_pointers[i]);
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Gli oggetti sono passati sempre per riferimento |
//+------------------------------------------------------------------+
void PrintObject(Foo &object)
{
Print(__FUNCTION__,": ",object.m_id," Object name=",object.m_name);
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Passaggio di un array di oggetti |
//+------------------------------------------------------------------+
void PrintObjectsArray(Foo &objects[])
{
int size=ArraySize(objects);
for(int i=0;i<size;i++)
PrintObject(objects[i]);
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Passaggio di un array di puntatori di oggetti |
//+------------------------------------------------------------------+
void PrintPointersArray(Foo* &objects[])
{
int size=ArraySize(objects);
for(int i=0;i<size;i++)
PrintObject(objects[i]);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Controllare il puntatore prima dell'uso
Un tentativo di accedere a un puntatore non valido provoca l'arresto critico del programma. La funzioneCheckPointer viene utilizzata per controllare un puntatore prima dell'uso. Il puntatore può non essere valido nei seguenti casi:
- il puntatore è uguale a NULL;
- l'oggetto è stato distrutto utilizzando l'operatore delete.
Questa funzione può essere utilizzata per convalidare un puntatore. Un valore diverso da zero indica che è possibile accedere ai dati su questo puntatore.
|
class CMyObject
{
protected:
double m_value;
public:
CMyObject(void);
CMyObject(double value) {m_value=value;};
~CMyObject(void){};
//---
double Value(void) {return(m_value);}
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione start del programma script |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- creo un oggetto non inizializzato
CMyObject *pointer;
if(CheckPointer(pointer)==POINTER_INVALID)
Print("1. pointer is ", EnumToString(CheckPointer(pointer)));
else
Print("1. pointer.Value()=", pointer.Value());
//--- inizializzo il puntatore
pointer=new CMyObject(M_PI);
if(CheckPointer(pointer)==POINTER_INVALID)
Print("2. pointer is ", EnumToString(CheckPointer(pointer)));
else
Print("2. pointer.Value()=", pointer.Value());
//--- elimino l'oggetto
delete(pointer);
if(CheckPointer(pointer)==POINTER_INVALID)
Print("3. pointer is ", EnumToString(CheckPointer(pointer)));
else
Print("3. pointer.Value()=", pointer.Value());
}
/*
1. pointer is POINTER_INVALID
2. pointer.Value()=3.141592653589793
3. pointer is POINTER_INVALID
*/
Per convalidare rapidamente il puntatore, puoi anche utilizzare l'operatore "!" (LNOT) che lo verifica tramite una chiamata implicita della funzione CheckPointer. Ciò consente una scrittura del codice più concisa e chiara. Di seguito sono riportati i controlli dell'esempio precedente:
|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione start del programma script |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- creo un oggetto non inizializzato
CMyObject *pointer;
if(!pointer)
Print("1. pointer is ", EnumToString(CheckPointer(pointer)));
else
Print("1. pointer.Value()=", pointer.Value());
//--- inizializzo il puntatore
pointer=new CMyObject(M_PI);
if(!pointer)
Print("2. pointer is ", EnumToString(CheckPointer(pointer)));
else
Print("2. pointer.Value()=", pointer.Value());
//--- elimino l'oggetto
delete(pointer);
if(!pointer)
Print("3. pointer is ", EnumToString(CheckPointer(pointer)));
else
Print("3. pointer.Value()=", pointer.Value());
}
/*
1. pointer is POINTER_INVALID
2. pointer.Value()=3.141592653589793
3. pointer is POINTER_INVALID
*/
L'operatore "==" viene utilizzato per un rapido controllo di NULL. Per esempio: ptr==NULL or ptr!=NULL.
Vedi anche
Variabili, Inizializzazione delle Variabili, Visibilità Campo e Durata delle Variabili, Creazione ed Eliminazione di Oggetti