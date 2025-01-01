class Foo

{

public:

string m_name;

int m_id;

static int s_counter;

//--- costruttori e distruttori

Foo(void){Setup("noname");};

Foo(string name){Setup(name);};

~Foo(void){};

//--- inizializzo l'oggetto Foo

void Setup(string name)

{

m_name=name;

s_counter++;

m_id=s_counter;

}

};

int Foo::s_counter=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione start del programma script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- dichiaro l'oggetto come una variabile, con creazione automatica

Foo foo1;

//--- variante del passaggio di un oggetto per riferimento

PrintObject(foo1);



//--- dichiaro un puntatore a un oggetto e lo creo usando l'operatore 'new'

Foo *foo2=new Foo("foo2");

//--- variante del passaggio di un puntatore ad un oggetto per riferimento

PrintObject(foo2); // il puntatore all'oggetto viene convertito automaticamente dal compilatore



//--- dichiaro un array di oggetti Foo

Foo foo_objects[5];

//--- variante del passaggio di un array di oggetti

PrintObjectsArray(foo_objects); // una funzione separata per passare un array di oggetti



//--- dichiaro un array di puntatori a oggetti di tipo Foo

Foo *foo_pointers[5];

for(int i=0;i<5;i++)

foo_pointers[i]=new Foo("foo_pointer");

//--- variante del passaggio di un array di puntatori

PrintPointersArray(foo_pointers); // una funzione separata per passare un array di puntatori



//--- prima di finire, assicurati di eliminare gli oggetti creati come puntatori

delete(foo2);

//--- rimuovi l'array di puntatori

int size=ArraySize(foo_pointers);

for(int i=0;i<5;i++)

delete(foo_pointers[i]);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

// Gli oggetti sono passati sempre per riferimento |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrintObject(Foo &object)

{

Print(__FUNCTION__,": ",object.m_id," Object name=",object.m_name);

}

//+------------------------------------------------------------------+

// Passaggio di un array di oggetti |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrintObjectsArray(Foo &objects[])

{

int size=ArraySize(objects);

for(int i=0;i<size;i++)

PrintObject(objects[i]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

// Passaggio di un array di puntatori di oggetti |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrintPointersArray(Foo* &objects[])

{

int size=ArraySize(objects);

for(int i=0;i<size;i++)

PrintObject(objects[i]);

}

//+------------------------------------------------------------------+