- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
Ottiene il valore di tipo double dal record corrente.
bool DatabaseColumnDouble(
Parametri
request
[in] Handle di richiesta ricevuto in DatabasePrepare().
column
[in] Indice di campo nella richiesta. La numerazione dei campi inizia da zero e non può superare DatabaseColumnsCount() - 1.
value
[out] Riferimento alla variabile per la scrittura del valore del campo.
Valore di ritorno
Restituisce true se ha esito positivo, altrimenti false. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – invalid request handle;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – 'column' index exceeds DatabaseColumnsCount() -1.
Nota
Il valore può essere ottenuto solo se almeno una chiamata DatabaseRead() è stata preliminarmente effettuata per "richiesta".
Per leggere il valore dal record successivo, chiamare preliminarmente DatabaseRead().
Guarda anche
DatabasePrepare, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnType, DatabaseColumnName