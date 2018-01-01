|
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTester_Sample.mq5 |
//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Esempio di EA con l'handler OnTester()"
#property description "Come criterio di ottimizzazione personalizzato, "
#property description "il rapporto tra la regressione lineare del grafico di equilibrio"
#property description "diviso per l'errore quadratico medio di deviazione restituito"
//--- include la classe per le operazioni di trading
#include <Trade\Trade.mqh>
//--- Parametri di input EA
input double Lots = 0.1; // Volume
input int Slippage = 10; // Slippage ammissibile
input int MovingPeriod = 80; // Periodo Media Mobile
input int MovingShift = 6; // Slittamento Media Mobile
//--- variabili globali
int IndicatorHandle=0; // handle indicatore
bool IsHedging=false; // flag dell'account
CTrade trade; // per eseguiore operazioni di trade
//---
#define EA_MAGIC 18052018
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verifica le condizioni di apertura della posizione |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen(void)
{
MqlRates rt[2];
//--- trade solo all'inizio di una nuova barra
if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
{
Print("CopyRates di ",_Symbol," fallito, nessuno storico");
return;
}
//--- volume tick
if(rt[1].tick_volume>1)
return;
//--- riceve valori media mobile
double ma[1];
if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)
{
Print("CopyBuffer da iMA fallito, niente dati");
return;
}
//--- controlla la presenza del segnale
ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;
//--- candela aperta più in alto ma chiusa al di sotto della media mobile
if(rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])
signal=ORDER_TYPE_BUY; // segnale buy
else // candela aperta in basso ma chiusa al di sopra della media mobile
{
if(rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])
signal=ORDER_TYPE_SELL;// segnale sell
}
//--- controlli aggiuntivi
if(signal!=WRONG_VALUE)
{
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)
{
double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK);
trade.PositionOpen(_Symbol,signal,Lots,price,0,0);
}
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verifica le condizioni di chiusura della posizione |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose(void)
{
MqlRates rt[2];
//--- trade solo all'inizio di una nuova barra
if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
{
Print("CopyRates di ",_Symbol," fallito, nessuno storico");
return;
}
if(rt[1].tick_volume>1)
return;
//--- riceve valori media mobile
double ma[1];
if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)
{
Print("CopyBuffer da iMA fallito, niente dati");
return;
}
//--- la posizione è già stata selezionata in precedenza utilizzando PositionSelect()
bool signal=false;
long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
//--- candela aperta più in alto ma chiusa al di sotto della media mobile - chiude una posizione short
if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])
signal=true;
//--- candela aperta più bassa ma chiusa sopra la media mobile - chiude una posizione long
if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])
signal=true;
//--- controlli aggiuntivi
if(signal)
{
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)
trade.PositionClose(_Symbol,Slippage);
}
//---
}
//+-------------------------------------------------------------------+
//| Selezionare una posizione considerando il tipo di account: Netting o Hedging
//+-------------------------------------------------------------------+
bool SelectPosition()
{
bool res=false;
//--- seleziona una posizione per un account Hedging
if(IsHedging)
{
uint total=PositionsTotal();
for(uint i=0; i<total; i++)
{
string position_symbol=PositionGetSymbol(i);
if(_Symbol==position_symbol && EA_MAGIC==PositionGetInteger(POSITION_MAGIC))
{
res=true;
break;
}
}
}
//--- seleziona una posizione per un account Netting
else
{
if(!PositionSelect(_Symbol))
return(false);
else
return(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==EA_MAGIC); //---controllo del Magic number
}
//--- risultato dell'esecuzione
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Expert |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
{
//--- impostazione tipo di trading: Netting o Hedging
IsHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
//--- inizializzazione di un oggetto per il corretto controllo della posizione
trade.SetExpertMagicNumber(EA_MAGIC);
trade.SetMarginMode();
trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
trade.SetDeviationInPoints(Slippage);
//--- crea indicatore Moving Average
IndicatorHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
if(IndicatorHandle==INVALID_HANDLE)
{
printf("Errore creazione indicatore iMA");
return(INIT_FAILED);
}
//--- ok
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione tick Expert |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
{
//--- se una posizione è già aperta, controllare le condizioni di chiusura
if(SelectPosition())
CheckForClose();
// controlla la condizione di apertura della posizione
CheckForOpen();
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione tester |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
{
//--- valore di ottimizzazione del criterio personalizzato (più alto è, meglio è)
double ret=0.0;
//--- ottieni risultati di trade nell'array
double array[];
double trades_volume;
GetTradeResultsToArray(array,trades_volume);
int trades=ArraySize(array);
//--- se ci sono meno di 10 operazioni, i risultati del test non danno risultati positivi
if(trades<10)
return (0);
//--- risultato medio per trade
double average_pl=0;
for(int i=0;i<ArraySize(array);i++)
average_pl+=array[i];
average_pl/=trades;
//--- visualizza il messaggio per la modalità test singolo
if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))
PrintFormat("%s: Trades=%d, Profitto medio=%.2f",__FUNCTION__,trades,average_pl);
//--- calcola i rapporti di regressione lineare per il grafico del profitto
double a,b,std_error;
double chart[];
if(!CalculateLinearRegression(array,chart,a,b))
return (0);
//--- calcola l'errore della deviazione del chart dalla linea di regressione
if(!CalculateStdError(chart,a,b,std_error))
return (0);
//--- calcola il rapporto tra la tendenza profitti e la deviazione standard
ret=(std_error == 0.0) ? a*trades : a*trades/std_error;
//--- restituisce il valore di ottimizzazione del criterio personalizzato
return(ret);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ottieni l'array di profitti/perdite dagli affari |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTradeResultsToArray(double &pl_results[],double &volume)
{
//--- richiede la cronologia completa del trading
if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))
return (false);
uint total_deals=HistoryDealsTotal();
volume=0;
//--- imposta la grandezza iniziale dell'array con un margine - in base al numero di affari nella cronistoria
ArrayResize(pl_results,total_deals);
//--- contatore di affari che fissano il risultato di trading - profitti o perdite
int counter=0;
ulong ticket_history_deal=0;
//--- passa attraverso tutti gli affari
for(uint i=0;i<total_deals;i++)
{
//--- seleziona un affare
if((ticket_history_deal=HistoryDealGetTicket(i))>0)
{
ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry =(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_ENTRY);
long deal_type =HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_TYPE);
double deal_profit =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_PROFIT);
double deal_volume =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_VOLUME);
//--- siamo solo interessati alle operazioni di trading
if((deal_type!=DEAL_TYPE_BUY) && (deal_type!=DEAL_TYPE_SELL))
continue;
//--- solo gli affari che fissano i profitti/perdite
if(deal_entry!=DEAL_ENTRY_IN)
{
//--- scrivi il risultato del trading sull'array ed aumenta il contatore degli affari
pl_results[counter]=deal_profit;
volume+=deal_volume;
counter++;
}
}
}
//--- imposta la grandezza finale dell'array
ArrayResize(pl_results,counter);
return (true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculaa la regressione lineare y=a*x+b |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateLinearRegression(double &change[],double &chartline[],
double &a_coef,double &b_coef)
{
//--- controlla la sufficienza dei dati
if(ArraySize(change)<3)
return (false);
//--- crea un array chart con un accumulo
int N=ArraySize(change);
ArrayResize(chartline,N);
chartline[0]=change[0];
for(int i=1;i<N;i++)
chartline[i]=chartline[i-1]+change[i];
//--- ora, calcola i rapporti di regressione
double x=0,y=0,x2=0,xy=0;
for(int i=0;i<N;i++)
{
x=x+i;
y=y+chartline[i];
xy=xy+i*chartline[i];
x2=x2+i*i;
}
a_coef=(N*xy-x*y)/(N*x2-x*x);
b_coef=(y-a_coef*x)/N;
//---
return (true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calcola l'errore di deviazione quadratica media per specificati a e b
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateStdError(double &data[],double a_coef,double b_coef,double &std_err)
{
//--- somma dei quadrati di errore
double error=0;
int N=ArraySize(data);
if(N<=2)
return (false);
for(int i=0;i<N;i++)
error+=MathPow(a_coef*i+b_coef-data[i],2);
std_err=MathSqrt(error/(N-2));
//---
return (true);
}