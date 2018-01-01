//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTester_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Esempio di EA con l'handler OnTester()"

#property description "Come criterio di ottimizzazione personalizzato, "

#property description "il rapporto tra la regressione lineare del grafico di equilibrio"

#property description "diviso per l'errore quadratico medio di deviazione restituito"

//--- include la classe per le operazioni di trading

#include <Trade\Trade.mqh>

//--- Parametri di input EA

input double Lots = 0.1; // Volume

input int Slippage = 10; // Slippage ammissibile

input int MovingPeriod = 80; // Periodo Media Mobile

input int MovingShift = 6; // Slittamento Media Mobile

//--- variabili globali

int IndicatorHandle=0; // handle indicatore

bool IsHedging=false; // flag dell'account

CTrade trade; // per eseguiore operazioni di trade

//---

#define EA_MAGIC 18052018

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verifica le condizioni di apertura della posizione |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckForOpen(void)

{

MqlRates rt[2];

//--- trade solo all'inizio di una nuova barra

if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)

{

Print("CopyRates di ",_Symbol," fallito, nessuno storico");

return;

}

//--- volume tick

if(rt[1].tick_volume>1)

return;

//--- riceve valori media mobile

double ma[1];

if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)

{

Print("CopyBuffer da iMA fallito, niente dati");

return;

}

//--- controlla la presenza del segnale

ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;

//--- candela aperta più in alto ma chiusa al di sotto della media mobile

if(rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])

signal=ORDER_TYPE_BUY; // segnale buy

else // candela aperta in basso ma chiusa al di sopra della media mobile

{

if(rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])

signal=ORDER_TYPE_SELL;// segnale sell

}

//--- controlli aggiuntivi

if(signal!=WRONG_VALUE)

{

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)

{

double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK);

trade.PositionOpen(_Symbol,signal,Lots,price,0,0);

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verifica le condizioni di chiusura della posizione |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckForClose(void)

{

MqlRates rt[2];

//--- trade solo all'inizio di una nuova barra

if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)

{

Print("CopyRates di ",_Symbol," fallito, nessuno storico");

return;

}

if(rt[1].tick_volume>1)

return;

//--- riceve valori media mobile

double ma[1];

if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)

{

Print("CopyBuffer da iMA fallito, niente dati");

return;

}

//--- la posizione è già stata selezionata in precedenza utilizzando PositionSelect()

bool signal=false;

long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

//--- candela aperta più in alto ma chiusa al di sotto della media mobile - chiude una posizione short

if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])

signal=true;

//--- candela aperta più bassa ma chiusa sopra la media mobile - chiude una posizione long

if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])

signal=true;

//--- controlli aggiuntivi

if(signal)

{

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)

trade.PositionClose(_Symbol,Slippage);

}

//---

}

//+-------------------------------------------------------------------+

//| Selezionare una posizione considerando il tipo di account: Netting o Hedging

//+-------------------------------------------------------------------+

bool SelectPosition()

{

bool res=false;

//--- seleziona una posizione per un account Hedging

if(IsHedging)

{

uint total=PositionsTotal();

for(uint i=0; i<total; i++)

{

string position_symbol=PositionGetSymbol(i);

if(_Symbol==position_symbol && EA_MAGIC==PositionGetInteger(POSITION_MAGIC))

{

res=true;

break;

}

}

}

//--- seleziona una posizione per un account Netting

else

{

if(!PositionSelect(_Symbol))

return(false);

else

return(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==EA_MAGIC); //---controllo del Magic number

}

//--- risultato dell'esecuzione

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit(void)

{

//--- impostazione tipo di trading: Netting o Hedging

IsHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);

//--- inizializzazione di un oggetto per il corretto controllo della posizione

trade.SetExpertMagicNumber(EA_MAGIC);

trade.SetMarginMode();

trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());

trade.SetDeviationInPoints(Slippage);

//--- crea indicatore Moving Average

IndicatorHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);

if(IndicatorHandle==INVALID_HANDLE)

{

printf("Errore creazione indicatore iMA");

return(INIT_FAILED);

}

//--- ok

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione tick Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick(void)

{

//--- se una posizione è già aperta, controllare le condizioni di chiusura

if(SelectPosition())

CheckForClose();

// controlla la condizione di apertura della posizione

CheckForOpen();

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione tester |

//+------------------------------------------------------------------+

double OnTester()

{

//--- valore di ottimizzazione del criterio personalizzato (più alto è, meglio è)

double ret=0.0;

//--- ottieni risultati di trade nell'array

double array[];

double trades_volume;

GetTradeResultsToArray(array,trades_volume);

int trades=ArraySize(array);

//--- se ci sono meno di 10 operazioni, i risultati del test non danno risultati positivi

if(trades<10)

return (0);

//--- risultato medio per trade

double average_pl=0;

for(int i=0;i<ArraySize(array);i++)

average_pl+=array[i];

average_pl/=trades;

//--- visualizza il messaggio per la modalità test singolo

if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))

PrintFormat("%s: Trades=%d, Profitto medio=%.2f",__FUNCTION__,trades,average_pl);

//--- calcola i rapporti di regressione lineare per il grafico del profitto

double a,b,std_error;

double chart[];

if(!CalculateLinearRegression(array,chart,a,b))

return (0);

//--- calcola l'errore della deviazione del chart dalla linea di regressione

if(!CalculateStdError(chart,a,b,std_error))

return (0);

//--- calcola il rapporto tra la tendenza profitti e la deviazione standard

ret=(std_error == 0.0) ? a*trades : a*trades/std_error;

//--- restituisce il valore di ottimizzazione del criterio personalizzato

return(ret);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ottieni l'array di profitti/perdite dagli affari |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeResultsToArray(double &pl_results[],double &volume)

{

//--- richiede la cronologia completa del trading

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))

return (false);

uint total_deals=HistoryDealsTotal();

volume=0;

//--- imposta la grandezza iniziale dell'array con un margine - in base al numero di affari nella cronistoria

ArrayResize(pl_results,total_deals);

//--- contatore di affari che fissano il risultato di trading - profitti o perdite

int counter=0;

ulong ticket_history_deal=0;

//--- passa attraverso tutti gli affari

for(uint i=0;i<total_deals;i++)

{

//--- seleziona un affare

if((ticket_history_deal=HistoryDealGetTicket(i))>0)

{

ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry =(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_ENTRY);

long deal_type =HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_TYPE);

double deal_profit =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_PROFIT);

double deal_volume =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_VOLUME);

//--- siamo solo interessati alle operazioni di trading

if((deal_type!=DEAL_TYPE_BUY) && (deal_type!=DEAL_TYPE_SELL))

continue;

//--- solo gli affari che fissano i profitti/perdite

if(deal_entry!=DEAL_ENTRY_IN)

{

//--- scrivi il risultato del trading sull'array ed aumenta il contatore degli affari

pl_results[counter]=deal_profit;

volume+=deal_volume;

counter++;

}

}

}

//--- imposta la grandezza finale dell'array

ArrayResize(pl_results,counter);

return (true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calculaa la regressione lineare y=a*x+b |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateLinearRegression(double &change[],double &chartline[],

double &a_coef,double &b_coef)

{

//--- controlla la sufficienza dei dati

if(ArraySize(change)<3)

return (false);

//--- crea un array chart con un accumulo

int N=ArraySize(change);

ArrayResize(chartline,N);

chartline[0]=change[0];

for(int i=1;i<N;i++)

chartline[i]=chartline[i-1]+change[i];

//--- ora, calcola i rapporti di regressione

double x=0,y=0,x2=0,xy=0;

for(int i=0;i<N;i++)

{

x=x+i;

y=y+chartline[i];

xy=xy+i*chartline[i];

x2=x2+i*i;

}

a_coef=(N*xy-x*y)/(N*x2-x*x);

b_coef=(y-a_coef*x)/N;

//---

return (true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calcola l'errore di deviazione quadratica media per specificati a e b

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateStdError(double &data[],double a_coef,double b_coef,double &std_err)

{

//--- somma dei quadrati di errore

double error=0;

int N=ArraySize(data);

if(N<=2)

return (false);

for(int i=0;i<N;i++)

error+=MathPow(a_coef*i+b_coef-data[i],2);

std_err=MathSqrt(error/(N-2));

//---

return (true);

}