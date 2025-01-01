DocumentazioneSezioni
Imposta un buffer per il rendering corrente.

bool  DXBufferSet(
   int   context,               // handle del contesto grafico
   int   buffer,                // handle del buffer vertex o index
   uint  start=0,               // indice iniziale
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // numero di elementi 
   );

Parametri

context

[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().

buffer

[in] Handle del buffer vertex o index creato in DXBufferCreate().

start

[in] Indice del primo elemento del buffer. I dati dall'inizio del buffer vengono utilizzati per impostazione predefinita.

count

[in] Numero di valori da utilizzare. L'impostazione predefinita è tutti i valori del buffer.

Valore di Ritorno

In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .

Nota

Deve essere chiamata la funzione DXBufferSet() per impostare i buffer vertex ed index per il rendering utilizzando DXDraw().