- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXBufferSet
Imposta un buffer per il rendering corrente.
bool DXBufferSet(
Parametri
context
[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().
buffer
[in] Handle del buffer vertex o index creato in DXBufferCreate().
start
[in] Indice del primo elemento del buffer. I dati dall'inizio del buffer vengono utilizzati per impostazione predefinita.
count
[in] Numero di valori da utilizzare. L'impostazione predefinita è tutti i valori del buffer.
Valore di Ritorno
In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .
Nota
Deve essere chiamata la funzione DXBufferSet() per impostare i buffer vertex ed index per il rendering utilizzando DXDraw().