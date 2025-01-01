DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoCalendario EconomicoCalendarEventByCountry 

CalendarEventByCountry

Ottiene l'array delle descrizioni di tutti gli eventi disponibili nel Calendario con un codice Paese specificato.

int  CalendarEventByCountry(
   string               country_code,     // nome del codice del Paese (ISO 3166-1 alpha-2)
   MqlCalendarEvent&    events[]          // variabile per ricevere l'array di descrizione
   );

Parametri

country_code

[in] Nome codice Paese (ISO 3166-1 alpha-2)

events[]

[out] MqlCalendarEvent: è il tipo di array per la ricezione di descrizioni di tutti gli eventi per un Paese specificato.

Valore di ritorno

Numero di descrizioni ricevute. Per ottenere informazioni su un errore, chiamare la funzione GetLastError(). Possibili errori:

  • 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR  (errore di runtime generale),
  • 4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (memoria insufficiente per l'esecuzione di una richiesta),
  • 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (tempo limite della richiesta ecceduto),
  • errori di esecuzione fallita di ArrayResize()

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione Start del programma Script                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- codice Paese per EU (ISO 3166-1 Alpha-2)
   string EU_code="EU";
//--- ottieni eventi UE
   MqlCalendarEvent events[];
   int events_count=CalendarEventByCountry(EU_code,events);
//--- visualizza gli eventi UE nel Journal
   if(events_count>0)
    {
      PrintFormat("eventi EU: %d",events_count);
      ArrayPrint(events);
     }
//---
  }
/*
  Risultato:
  eventi EU: 56
             [id] [type]  [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [event_code]                                     
   [ 0] 999010001      0          999      0            2            0        0  "ECB Non-monetary Policy Meeting"   
   [ 1] 999010002      0          999      0            2            0        0  "ECB Monetary Policy Meeting Account
   [ 2] 999010003      0          999      0            3            0        0  "ECB Monetary Policy Press Conferenc
   [ 3] 999010004      0          999      0            3            0        0  "ECB President Draghi Speech"       
   [ 4] 999010005      0          999      0            2            0        0  "ECB Vice President Constancio Speec
   [ 5] 999010006      1          999      1            3            0        2  "ECB Deposit Facility Rate Decision"
   [ 6] 999010007      1          999      1            3            0        2  "ECB Interest Rate Decision"        
   [ 7] 999010008      0          999      0            2            0        0  "ECB Economic Bulletin"             
   [ 8] 999010009      1          999      2            2            3        3  "ECB Targeted LTRO"                 
   [ 9] 999010010      0          999      0            2            0        0  "ECB Executive Board Member Praet Sp
   [10] 999010011      0          999      0            2            0        0  "ECB Executive Board Member Mersch S   
   ...
 
*/

Guarda anche

CalendarCountries, CalendarCountryById