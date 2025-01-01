- CalendarCountryById
Ottiene l'array delle descrizioni di tutti gli eventi disponibili nel Calendario con un codice Paese specificato.
|
int CalendarEventByCountry(
Parametri
country_code
[in] Nome codice Paese (ISO 3166-1 alpha-2)
events[]
[out] MqlCalendarEvent: è il tipo di array per la ricezione di descrizioni di tutti gli eventi per un Paese specificato.
Valore di ritorno
Numero di descrizioni ricevute. Per ottenere informazioni su un errore, chiamare la funzione GetLastError(). Possibili errori:
- 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR (errore di runtime generale),
- 4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (memoria insufficiente per l'esecuzione di una richiesta),
- 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (tempo limite della richiesta ecceduto),
- errori di esecuzione fallita di ArrayResize()
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+
