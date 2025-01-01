- Direzione di Indicizzazione negli Array, Buffers e TimeSeries
- Organizzazione di Accesso ai Dati
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iHigh
Restituisce il prezzo High della barra (indicata dal parametro 'shift') sul chart corrispondente.
|
double iHigh(
Parametri
symbol
[in] Il nome simbolico dello strumento finanziario. NULL significa il simbolo corrente.
timeframe
[in] Periodo. Può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa il periodo del chart corrente.
shift
[in] L'indice del valore ricevuto dalla timeseries (spostamento all'indietro di un numero specificato di barre rispetto alla barra corrente).
Valore di ritorno
Il prezzo High della barra (indicato dal parametro 'shift') sul chart corrispondente o 0 in caso di errore. Per i dettagli dell'errore, chiamare la funzione GetLastError().
Nota
La funzione restituisce sempre i dati effettivi. A tale scopo esegue una richiesta alle timeseries per il simbolo/periodo specificato durante ogni chiamata. Ciò significa che se non ci sono dati pronti durante la prima chiamata di funzione, potrebbe essere necessario un po' di tempo per preparare il risultato.
La funzione non memorizza i risultati delle chiamate precedenti e non esiste una cache locale per il ritorno rapido dei valori.
Esempio:
|
input int shift=0;
Guarda anche