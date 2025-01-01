MQLInfoInteger
Restituisce il valore della corrispondente proprietà di un programma mql5 che sta girando.
|
int MQLInfoInteger(
int property_id
);
Parametri
property_id
[in] Identificatore della proprietà. Può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_MQL_INFO_INTEGER.
Valore restituito
Esempio
|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- ottenere i valori della memoria disponibile e consumata per il programma MQL
int limit =MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT); // quantità massima possibile di memoria dinamica per il programma MQL5 in MB
int used = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED); // dimensione della memoria utilizzata dal programma MQL5 in MB
//--- inviare i valori ricevuti al journal
PrintFormat("Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: %d Mb\n"+
"Memory used by MQL5 program: %d Mb", limit, used);
/*
result
Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: 8388608 Mb
Memory used by MQL5 program: 2 Mb
*/
}