DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoVerifica StatoMQLInfoInteger 

MQLInfoInteger

Restituisce il valore della corrispondente proprietà di un programma mql5 che sta girando.

int  MQLInfoInteger(
   int  property_id      // identificatore della proprietà
   );

Parametri

property_id

[in] Identificatore della proprietà. Può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_MQL_INFO_INTEGER.

Valore restituito

Valore di tipo int.

Esempio

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ottenere i valori della memoria disponibile e consumata per il programma MQL
   int limit =MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT);   // quantità massima possibile di memoria dinamica per il programma MQL5 in MB
   int used  = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED);    // dimensione della memoria utilizzata dal programma MQL5 in MB
   
//--- inviare i valori ricevuti al journal
   PrintFormat("Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: %d Mb\n"+
               "Memory used by MQL5 program: %d Mb"limitused);
   /*
   result
   Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program8388608 Mb
   Memory used by MQL5 program2 Mb
   */
  }