- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
Oggetti Grafici
Questo è il gruppo di funzioni destinate a lavorare con oggetti grafici relativi a qualsiasi grafico specificato.
Le funzioni che definiscono le proprietà degli oggetti grafici, nonché le operazioni ObjectCreate() e ObjectMove() per creare e spostare gli oggetti lungo il chart vengono effettivamente utilizzate per l'invio di comandi al chart. Se queste funzioni vengono eseguite correttamente, il comando viene incluso nella coda comune degli eventi chart. Alterazioni visive nelle proprietà degli oggetti grafici vengono implementate quando si maneggia la coda degli eventi del grafico.
Quindi, non aspettatevi un aggiornamento visivo immediato di oggetti grafici dopo la chiamata di queste funzioni. In generale, gli oggetti grafici sul chart vengono aggiornati automaticamente dal terminale in seguito agli eventi di cambiamento - un nuovo arrivo di quotazione, il ridimensionamento della finestra chart, ecc. Usare la funzione ChartRedraw() per aggiornare con forza gli oggetti grafici.
|
Funzione
|
Azione
|
Crea un oggetto del tipo specificato in una tabella specificata
|
Restituisce il nome di un oggetto del tipo corrispondente nella tabella specificata (grafico sottofinestra specificato)
|
Rimuove l'oggetto con il nome specificato dalla tabella specificata (dalla sottofinestra grafico specificata)
|
Rimuove tutti gli oggetti del tipo specificato dalla tabella specificata (dalla sottofinestra grafico specificata)
|
Cerca un oggetto con l'ID specificato, per nome
|
Restituisce il valore di tempo per il valore dell'oggetto prezzo specificato
|
Restituisce il valore del prezzo di un oggetto per il periodo di tempo specificato
|
Cambia le coordinate del punto di ancoraggio dell' oggetto specificato
|
Restituisce il numero di oggetti del tipo specificato nella tabella specificata (grafico sottofinestra specificato)
|
Restituisce il doppio valore della proprietà dell'oggetto corrispondente
|
Restituisce il valore intero della proprietà dell'oggetto corrispondente
|
Restituisce il valore stringa della proprietà dell'oggetto corrispondente
|
Imposta il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente
|
Imposta il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente
|
Imposta il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente
|
Consente di impostare il tipo di carattere per la visualizzazione del testo utilizzando metodi di disegno (Arial 20 utilizzato per impostazione predefinita)
|
Trasferisce il testo ad un array personalizzato (buffer) progettato per la creazione di una risorsa grafica
|
Restituisce la larghezza della stringa e l'altezza alle correnti Impostazioni dei caratteri
Ogni oggetto grafico deve avere un nome univoco all'interno di un grafico, comprese le suoe sottofinestre. La modifica di un nome di un oggetto grafico genera due eventi: evento di eliminazione di un oggetto con il vecchio nome, ed eventi di creazione di un oggetto con un nuovo nome.
Dopo che un oggetto viene creato o una proprietà di un oggetto viene modificata, si consiglia di chiamare la funzione ChartRedraw(), che comanda il terminale client per disegnare forzatamente un grafico (e tutti gli oggetti visibili in esso contenuti).