ObjectSetString

La funzione imposta il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente. La proprietà dell'oggetto deve essere di tipo string tipo. Ci sono due varianti della funzione.

Imposta il valore della proprietà, senza modificatore

bool ObjectSetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

string prop_value

);

Imposta un valore di proprietà che indica il modificatore

bool ObjectSetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int prop_modifier,

string prop_value

);

Parametri

chart_id

[in] Identificatore del Grafico. 0 significa il grafico corrente.

name

[in] Nome dell'oggetto.

prop_id

[in] ID della proprietà dell'oggetto. Il valore può essere uno dei valori dell' enumerazione ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING.

prop_modifier

[in] Modificatore della proprietà specificata. Esso denota il numero del livello negli strumenti di Fibonacci e nell'oggetto grafico Forche di Andrew's. La numerazione dei livelli parte da zero.

prop_value

[in] Il valore della proprietà.

Valore restituito

La funzione restituisce true solo se il comando per modificare le proprietà di un oggetto grafico sono state inviate con successo ad un grafico. In caso contrario, restituisce false. Per saperne di più sull' errore chiamare GetLastError().

Nota

La funzione utilizza una chiamata asincrona, il che significa che la funzione non attende l'esecuzione del comando che è stato aggiunto alla coda del grafico specificato. Invece, restituisce immediatamente il controllo.

Per verificare il risultato di esecuzione del comando, è possibile utilizzare una funzione che richiede la proprietà dell'oggetto specificato. Tuttavia, è necessario tenere presente che tali funzioni vengono aggiunte alla fine della coda di quel chart, ed aspettano il risultato dell'esecuzione, e quindi possono richiedere molto tempo. Questa funzione deve essere presa in considerazione quando si lavora con un gran numero di oggetti su un chart.

Quando un oggetto viene rinominato, due eventi si formano simultaneamente. Questi eventi possono essere gestiti in un Expert Advisor o indicatore della funzione OnChartEvent():