DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoFunzioni StringaStringAdd 

StringAdd

La funzione aggiunge una sottostringa alla fine di una stringa.

bool  StringAdd(
   string&  string_var,        // stringa, al quale aggiungiamo
   string   add_substring      // stringa, che viene aggiunta
   );

Parametri

string_var

[in] [out] Stringa, a cui si aggiunge un'altra.

add_substring

[in] Stringa che viene aggiunta alla fine di una stringa di origine.

Valore restituito

In caso di successo restituisce true, altrimenti false. Al fine di ottenere un codice di errore, deve essere chiamata la funzione GetLastError().

Esempio:

voidOnStart()
  {
   long length=1000000;
   string a="a",b="b",c;
//--- primo metodo
   uint start=GetTickCount(),stop;
   long i;
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      c=a+b;
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("tempo per 'c = a + b' = ",(stop-start)," millisecondi, i = ",i);
 
//--- second method
   start=GetTickCount();
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringAdd(a,b);
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("time for 'StringAdd(a,b)' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);
 
//--- third method
   start=GetTickCount();
   a="a"// re-inizializza la variabile a
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringConcatenate(c,a,b);
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("time for 'StringConcatenate(c,a,b)' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);
  }

Vedi anche

StringConcatenate, StringSplit, StringSubstr