- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringAdd
La funzione aggiunge una sottostringa alla fine di una stringa.
|
bool StringAdd(
Parametri
string_var
[in] [out] Stringa, a cui si aggiunge un'altra.
add_substring
[in] Stringa che viene aggiunta alla fine di una stringa di origine.
Valore restituito
In caso di successo restituisce true, altrimenti false. Al fine di ottenere un codice di errore, deve essere chiamata la funzione GetLastError().
Esempio:
|
voidOnStart()
