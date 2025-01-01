DocumentazioneSezioni
Questo gruppo di capitoli contiene i dettagli tecnici della libreria standard MQL5 e le descrizioni di tutte le sue componenti principali.

La MQL5 Standard Library è scritta in MQL5 ed è progettata per facilitare la scrittura di programmi (indicatori, script, experts) per gli utenti finali. LA libreria offre un comodo accesso alla maggior parte delle funzioni MQL5 interne.

La MQL5 Standard Library si trova nella directory di lavoro del terminale nella cartella 'Include'.

Sezione

Locazione

Mathematics

Include\Math\

OpenCL

Include\OpenCL\

Basic Class CObject

Include\

Collezione Dati

Include\Arrays\

Collezioni Dati Generali

Include\Generic\

File

Include\Files\

Stringhe

Include\Strings\

Oggetti Grafici

Include\Objects\

Grafici Personalizzati

Include\Canvas\

Grafici Scientifici

Include\Canvas\

Chart Prezzi

Include\Charts\

Grafici Scientifici

Include\Graphics\

Indicatori

Include\Indicators\

Classi di Trade

Include\Trade\

Moduli Strategia

Include\Expert\

Pannelli e Dialoghi

Include\Controls\