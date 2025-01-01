MQL5 RiferimentoLibreria Standard
- Matematiche
- OpenCL
- Basic Class CObject
- Collezione Dati
- Collezioni Dati Generali
- File
- Stringhe
- Oggetti Grafici
- Grafica Personalizzata
- 3D graphics
- Grafici Prezzi
- Grafici Scientifici
- Indicatori
- Classi di Trade
- Moduli Strategia
- Pannelli e Dialoghi
Libreria Standard
Questo gruppo di capitoli contiene i dettagli tecnici della libreria standard MQL5 e le descrizioni di tutte le sue componenti principali.
La MQL5 Standard Library è scritta in MQL5 ed è progettata per facilitare la scrittura di programmi (indicatori, script, experts) per gli utenti finali. LA libreria offre un comodo accesso alla maggior parte delle funzioni MQL5 interne.
La MQL5 Standard Library si trova nella directory di lavoro del terminale nella cartella 'Include'.
|
Sezione
|
Locazione
|
Include\Math\
|
Include\OpenCL\
|
Include\
|
Include\Arrays\
|
Include\Generic\
|
Include\Files\
|
Include\Strings\
|
Include\Objects\
|
Include\Canvas\
|
Include\Canvas\
|
Include\Charts\
|
Include\Graphics\
|
Include\Indicators\
|
Include\Trade\
|
Include\Expert\
|
Include\Controls\