iWPR

La funzione restituisce l'handle di indicatore Larry Williams' Percent Range. Ha un solo buffer.

int  iWPR(
   string           symbol,          // nome simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,          // periodo
   int              calc_period      // periodo medio
   );

Parametri

symbol

[in] Il nome del simbolo dello strumento finanziario, i cui dati devono essere utilizzati per calcolare l'indicatore. Il valore NULL significa il simbolo corrente.

period

[in] Il valore del periodo può essere uno dei valori ENUM_TIMEFRAMES, 0 significa il corrente timefreame.

calc_period

[in] Periodo (conteggio barre) per i calcoli dell'indicatore.

Valore restituito

Restituisce l'handle di un indicatore tecnico specificato, in caso di fallimento restituisce INVALID_HANDLE. La memoria del computer può essere liberata da un indicatore che non è più utilizzato, utilizzando la funzione IndicatorRelease(), al quale l'handle indicatore viene passato.

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  Demo_iWPR.mq5 |
//|                                      Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | 
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "L'indicatore dimostra come ottenere i dati"
#property description "dei buffers indicatore per l'indicatore tecnico iWPR."
#property description "Il simbolo e timeframe usati per i calcoli dell'indicatore,"
#property description "vengono impostati dai parametri simbolo e periodo."
#property description "Il metodo per la creazione dell'handle è impostato attraverso il parametro 'type' (funzione type)."
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- il tracciamento di iWPR
#property indicator_label1  "iWPR"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrCyan
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- imposta il limite dei valori degli indicatori
#property indicator_minimum -100
#property indicator_maximum 0
//--- livelli orizzontali nella finestra dell'indicatore
#property indicator_level1  -20.0
#property indicator_level2  -80.0
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Enumerazione dei metodi della creazione dell'handle                            |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iWPR,              // usa iWPR
   Call_IndicatorCreate    // usa IndicatorCreate
  };
//--- parametri di input
input Creation             type=Call_iWPR;            // tipo della funzione
input int                  calc_period=14;            // periodo
input string               symbol=" ";                // simbolo 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;     // timeframe
//--- buffer indicatore
double         iWPRBuffer[];
//--- variabile per memorizzare l'handle dell'indicatore iWPR
int    handle;
//--- variabile per memorizzare
string name=symbol;
//--- nome dell'indicatore sul grafico
string short_name;
//--- manterremo il numero di valori dell'indicatore Larry Williams' Percent Range
int    bars_calculated=0;
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- assegnazione di array al buffer indicatore
   SetIndexBuffer(0,iWPRBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- determinare il simbolo per cui viene disegnato l'indicatore
   name=symbol;
//--- eliminare gli spazi a destra e a sinistra
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- se il risultato è zero nella lunghezza della stringa 'name'
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- prende il simbolo del grafico indicatore a cui è attaccato
      name=_Symbol;
     }
//--- crea l'handle dell'indicatore
   if(type==Call_iWPR)
      handle=iWPR(name,period,calc_period);
   else
     {
      //--- riempie la struttura con i parametri dell'indicatore 
      MqlParam pars[1];
      //--- periodo
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=calc_period;
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_WPR,1,pars);
     }
//--- se l'handle non viene creato
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- dice riguardo il fallimento e l'output del codice di errore
      PrintFormat("Fallimento nel creare l'handle dell'indicatore iWPR per il simbolo %s/%s, codice errore %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- l'indicatore si ferma precocemente
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- mostra il simbolo/timeframe per cui è calcolato l'indicatore tecnico Williams' Percent Range
   short_name=StringFormat("iWPR(%s/%s, %d)",name,EnumToString(period),calc_period);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inizializzazione normale dell'indicatore
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- numero di valori copiati dall' indicatore iWPR
   int values_to_copy;
//--- determina il numero di valori calcolati in dell'indicatore
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() returned %d, error code %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- se è il primo inizio del calcolo dell'indicatore o se il numero di valori dell'indicatore iWPR è cambiato
//--- o se è necessario calcolare l'indicatore per due o più barre (significa che qualcosa è cambiato nello storico prezzi)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- se l' array iWPRBuffer è maggiore del numero di valori dell'indicatore iWPR per il simbolo/periodo, allora non copiamo tutto 
      //--- altrimenti, copiamo meno della grandezza del buffer indicatore
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- vuol dire che non è la prima volta del calcolo dell'indicatore, e dopo l'ultima chiamata di OnCalculate() )
      //--- per il calcolo non viene aggiunta più di una barra
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- riempie l'array con i valori dell'indicatore Williams' Percent Range
//--- se FillArrayFromBuffer restituisce false, significa che l'informazione non è ancora pronta, chiude l'operazione
   if(!FillArrayFromBuffer(iWPRBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- forma il messaggio
   string comm=StringFormat("%s ==>  Valore aggiornato nell'indicatore %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- visualizza il messaggio di servizio sul grafico
   Comment(comm);
//--- manterremo il numero di valori dell'indicatore Larry Williams' Percent Range
   bars_calculated=calculated;
//--- restituisce il valore prev_calculated per la chiamata successiva
   return(rates_total);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Riempie il buffer indicatore dall'indicatore iWPR                              |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool FillArrayFromBuffer(double &wpr_buffer[],  // buffer indicatore dei valori di Williams' Percent Range
                         int ind_handle,        // handle dell'indicatore iWPR
                         int amount             // numero di valori copiati
                         )
  {
//--- resetta codice errore
   ResetLastError();
//--- riempie una parte dell'array iWPRBuffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,wpr_buffer)<0)
     {
      //--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iBearsPower, codice errore %d",GetLastError());
      //--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
      return(false);
     }
//--- tutto è ok
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione deinizializzazione indicatore                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- cancella il grafico dopo aver eliminato l'indicatore
   Comment("");
  }