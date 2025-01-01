DocumentazioneSezioni
Restituisce il valore della corrispondente proprietà di un programma mql5 che sta girando.

string  MQLInfoString(
   int  property_id      // Identificatore della proprietà
   );

Parametri

property_id

[in] Identificatore della proprietà. Può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_MQL_INFO_STRING.

Valore restituito

Valore di tipo stringa.

Esempio

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ottenere i dati del programma lanciato
   string name = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME);  // nome del programma MQL5 avviatoto
   string path = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH);  // percorso del programma in esecuzione
   
//--- inviare i dati ottenuti al journal
   PrintFormat("Name of the running MQL program: '%s'\nPath of the running MQL program: %s"namepath);
  /*
  risultato:
   Name of the running MQL program: 'MQLInfoString'
   Path of the running MQL programE:\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Scripts\MQLInfoString.ex5
  */
  }