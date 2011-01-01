DocumentazioneSezioni
La funzione restituisce l'handle dell'indicatore Adaptive Moving Average. Ha un solo buffer.

int  iAMA(
   string              symbol,             // nome simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES     period,             // periodo
   int                 ama_period,         // periodo medio per AMA
   int                 fast_ma_period,     // periodo veloce MA
   int                 slow_ma_period,     // periodo lento MA
   int                 ama_shift,          // slittamento orizzontale dell'indicatore
   ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price       // tipo di prezzo o handle
   );

Parametri

symbol

[in] Il nome del simbolo dello strumento finanziario, i cui dati devono essere utilizzati per calcolare l'indicatore. Il valore NULL significa il simbolo corrente.

period

[in] Il valore del periodo può essere uno dei valori ENUM_TIMEFRAMES, 0 significa il corrente timefreame.

ama_period

[in] Il periodo di calcolo, in cui il coefficiente di efficienza viene calcolato.

fast_ma_period

[in] Il periodo veloce per il calcolo coefficiente di smussamento per un mercato rapido.

slow_ma_period

[in] Il periodo lento per il calcolo coefficiente di smussamento per un mercato rapido.

ama_shift

[in] Slittamento dell'indicatore rispetto al grafico dei prezzi.

applied_price

[in] Il prezzo utilizzato. Può essere una qualsiasi delle costanti ENUM_APPLIED_PRICE o un handle di un altro indicatore.

Valore restituito

Restituisce l'handle di un indicatore tecnico specificato, in caso di fallimento restituisce INVALID_HANDLE. La memoria del computer può essere liberata da un indicatore che non è più utilizzato, utilizzando la funzione IndicatorRelease(), al quale l'handle indicatore viene passato.

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  Demo_iAMA.mq5 |
//|                                      Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | 
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "L'indicatore dimostra come ottenere i dati"
#property description "dei buffers indicatore per l'indicatore tecnico iAMA."
#property description "Il simbolo e timeframe usati per i calcoli dell'indicatore,"
#property description "vengono impostati dai parametri simbolo e periodo."
#property description "Il metodo per la creazione dell'handle è impostato attraverso il parametro 'type' (funzione type)."
#property description "Tutti gli altri parametri sono simili all' AMA standard."
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- traccio iAMA
#property indicator_label1  "iAMA"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Enumerazione dei metodi della creazione dell'handle                            |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iAMA,              // uso iAMA
   Call_IndicatorCreate    // usa IndicatorCreate
  };
//--- parametri di input
input Creation             type=Call_iAMA;          // tipo di funzione 
input string               symbol=" ";              // simbolo 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;   // timeframe
input int                  ama_period=15;           // periodo per il calcolo
input int                  fast_ma_period=2;        // periodo di MA veloce
input int                  slow_ma_period=30;       // periodo di MA lento
input int                  ama_shift=0;             // slittamento orizzontale
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price;           // tipo di prezzo
//--- buffer indicatore
double         iAMABuffer[];
//--- variabile per memorizzare l'handle dell'indicatore iAMA
int    handle;
//--- variabile per memorizzare
string name=symbol;
//--- nome dell'indicatore sul grafico
string short_name;
//--- manterremo il numero di valori nell' indicatore Adaptive Moving Average
int    bars_calculated=0;
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- mappatura buffers indicatore
   SetIndexBuffer(0,iAMABuffer,INDICATOR_DATA);
//--- imposta lo slittamento
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,ama_shift);   
//--- determinare il simbolo per cui viene disegnato l'indicatore
   name=symbol;
//--- eliminare gli spazi a destra e a sinistra
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- se il risultato è zero nella lunghezza della stringa 'name'
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- prende il simbolo del grafico indicatore a cui è attaccato
      name=_Symbol;
     }
//--- crea l'handle dell'indicatore
   if(type==Call_iAMA)
      handle=iAMA(name,period,ama_period,fast_ma_period,slow_ma_period,ama_shift,applied_price);
   else
     {
      //--- riempie la struttura con i parametri dell'indicatore
      MqlParam pars[5];
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=ama_period;
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=fast_ma_period;
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=slow_ma_period;
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=ama_shift;
      //--- tipo di prezzo
      pars[4].type=TYPE_INT;
      pars[4].integer_value=applied_price;
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_AMA,5,pars);
     }
//--- se l'handle non viene creato
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- dice riguardo il fallimento e l'output del codice di errore
      PrintFormat("Fallimento nel creare l'handle dell'indicatore iAMA per il simbolo %s/%s, codice errore %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- l'indicatore si ferma precocemente
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Mostra il simbolo/timeframe per cui è calcolato l'indicatore Adaptive Moving Average
   short_name=StringFormat("iAMA(%s/%s,%d,%d,%d,d)",name,EnumToString(period),ama_period,fast_ma_period,slow_ma_period,ama_shift);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inizializzazione normale dell'indicatore    
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- numero di valori copiati dall' indicatore iAMA
   int values_to_copy;
//--- determina il numero di valori calcolati in dell'indicatore
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() returned %d, error code %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- se è il primo inizio del calcolo dell'indicatore o se il numero di valori dell'indicatore iAMA è cambiato
//--- o se è necessario calcolare l'indicatore per due o più barre (significa che qualcosa è cambiato nello storico prezzi)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- se l' array iAMABuffer è maggiore del numero di valori dell'indicatore iAMA per il simbolo/periodo, allora non copiamo tutto 
      //--- altrimenti, copiamo meno della grandezza del buffer indicatore
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- vuol dire che non è la prima volta del calcolo dell'indicatore, e dopo l'ultima chiamata di OnCalculate() )
      //--- per il calcolo non viene aggiunta più di una barra
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- riempie gli array con valori dell'indicatore Adaptive Moving Average
//--- se FillArraysFromBuffer restituisce false, significa che l'informazione non è ancora pronta, chiude l'operazione
   if(!FillArrayFromBuffer(iAMABuffer,ama_shift,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- forma il messaggio
   string comm=StringFormat("%s ==>  Valore aggiornato nell'indicatore %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- visualizza il messaggio di servizio sul grafico
   Comment(comm);
//--- memorizza il numero di valori nell'indicatore Adaptive Moving Average
   bars_calculated=calculated;
//--- restituisce il valore prev_calculated per la chiamata successiva
   return(rates_total);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Riempie il buffer indicatore dall'indicatore iAMA                              |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool FillArrayFromBuffer(double &ama_buffer[],  // buffer indicatore per la linea di AMA
                         int a_shift,           // slittamento per la linea di AMA
                         int ind_handle,        // handle per la linea dell'indicatore iAMA
                         int amount             // numero di valori copiati
                         )
  {
//--- resetta codice errore
   ResetLastError();
//--- riempie una parte dell'array iAMABuffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,-a_shift,amount,ama_buffer)<0)
     {
      //--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iAMA, codice errore %d",GetLastError());
      //--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
      return(false);
     }
//--- tutto è ok
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione deinizializzazione indicatore                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- cancella il grafico dopo aver eliminato l'indicatore
   Comment("");
  }
iAO